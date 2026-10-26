Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung s’entretient avec son homologue polonais Donald Tusk

Hanoï (VNA) - Le 26 octobre au matin, au siège du gouvernement à Hanoï, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung s’est entretenu avec son homologue polonais Donald Tusk, en visite officielle au Vietnam du 24 au 26 octobre, à l’issue d’une cérémonie d’accueil officielle.

Le Premier ministre Le Minh Hung a chaleureusement souhaité la bienvenue à Donald Tusk, soulignant que le Vietnam et la Pologne entretenaient des relations d’amitié traditionnelle et de coopération multiforme depuis plus de 76 ans. Il a réaffirmé la volonté constante du Vietnam de renforcer ses relations avec ses partenaires traditionnels, dont la Pologne, l’un de ses principaux partenaires en Europe centrale et orientale. Il a souligné que la visite du Premier ministre Donald Tusk revêtait une importance majeure et ouvrait une nouvelle phase de coopération bilatérale.



Le Premier ministre polonais Donald Tusk a affirmé que le Vietnam était le premier partenaire de la Pologne en Asie du Sud-Est et l’un de ses partenaires les plus importants en Asie. Il a également félicité le peuple vietnamien pour ses réalisations, la stabilité politique et sociale du pays et son rôle international croissant. Il s’est dit convaincu que le Vietnam atteindrait les objectifs de développement fixés par le 14e Congrès du Parti communiste du Vietnam, notamment une croissance à deux chiffres dans les années à venir.

Dans une atmosphère sincère, ouverte et empreinte de confiance mutuelle, les deux Premiers ministres ont échangé sur la situation de leurs pays, la coopération bilatérale et les questions régionales et internationales d’intérêt commun. Ils se sont félicités des progrès de la coopération bilatérale dans tous les domaines, notamment politique et diplomatique, marquée par une confiance politique élevée.



Les deux parties ont convenu d’approfondir cette confiance, de maintenir les échanges de délégations et les contacts à tous les niveaux, en particulier au plus haut niveau, de promouvoir la coopération par tous les canaux et de mettre en œuvre efficacement les résultats des visites. Elles ont également convenu d’améliorer l’efficacité des mécanismes de coopération existants, notamment en reprenant les réunions du Comité intergouvernemental Vietnam-Pologne sur la coopération économique et en maintenant les consultations politiques régulières au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères.



Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung et le Premier ministre polonais Donald Tusk passent en revue la garde d'honneur de l'Armée populaire du Vietnam. Photo : VNA.

Sur le plan économique et commercial, les deux parties ont constaté que les échanges bilatéraux, proches de quatre milliards de dollars en 2025, en hausse de 14,8 % sur un an, restaient en deçà de leur potentiel. Elles se sont fixé pour objectif de porter leur valeur à six milliards de dollars d’ici à 2030. Elles entendent tirer pleinement parti de leurs positions respectives de portes d’entrée vers les marchés de l’Union européenne et de l’ASEAN et faciliter l’accès réciproque des entreprises à leurs marchés, notamment dans les secteurs ferroviaire, aérospatial, des technologies de l’information, de la cybersécurité, de l’industrie manufacturière et pharmaceutique. Elles ont salué la reprise des vols directs de la compagnie LOT entre les deux pays et souligné l’importance de projets emblématiques, dont l’investissement de FPT Software en Pologne.

Le chef du gouvernement vietnamien a salué la ratification par la Pologne de l’accord de protection des investissements entre le Vietnam et l’Union européenne (EVIPA), appelant Varsovie à encourager les autres États membres de l’UE à achever également le processus de ratification. Il a par ailleurs demandé à la Pologne de soutenir la levée rapide par la Commission européenne du "carton jaune" sanctionnant les pratiques de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), ainsi que de faciliter l’accès des produits vietnamiens au marché européen, notamment les produits agricoles, aquatiques et forestiers, les textiles, les chaussures et les meubles.



Les deux Premiers ministres sont convenus de renforcer la coopération en matière de défense, de sécurité, de lutte contre la criminalité transnationale, de cybersécurité, d’énergie, notamment renouvelable, de sciences et technologies, d’éducation, de culture, de sport, de tourisme, d’agriculture, de santé, ainsi que de lutte contre le changement climatique et de transition verte. Ils ont également convenu de faciliter les déplacements des citoyens des deux pays.



Donald Tusk a évoqué son attachement au Vietnam et remercié le pays pour avoir préservé le mémorial de l’architecte polonais Kazimierz Kwiatkowski, dit Kazik, qui a contribué à la conservation des patrimoines de Huê, de My Son et de Hôi An.

Sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, les deux parties ont réaffirmé que les différends devaient être réglés par des moyens pacifiques, conformément au droit international et à la Charte des Nations unies. Elles ont également souligné leur volonté de se soutenir mutuellement au sein des instances internationales, notamment à l’ONU, dans le cadre de la coopération ASEAN-UE et au sein de l’ASEM.

Concernant la Mer Orientale, les deux dirigeants ont insisté sur la nécessité de préserver la paix, la stabilité et la liberté de navigation, conformément à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). Ils ont également souligné l’importance d’une mise en œuvre pleine et effective de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale de 2002 et appelé à l’adoption rapide d’un Code de conduite efficace et substantiel.



À l’issue de l’entretien, les deux parties ont convenu d’adopter une Déclaration commune établissant le partenariat stratégique Vietnam-Pologne et un plan d’action pour son renforcement sur la période 2026-2030, ouvrant un nouveau chapitre des relations bilatérales. À cette occasion, le Premier ministre Donald Tusk a invité son homologue Le Minh Hung à effectuer une visite officielle en Pologne, invitation que ce dernier a acceptée, proposant de convenir d’une date appropriée. -VNA



