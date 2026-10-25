Politique

APEC 2027 : trois impératifs pour les chantiers de Phu Quoc

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a appelé à respecter les délais, à maintenir les normes de qualité et à prévenir toute irrégularité dans les projets destinés à l’APEC 2027.

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, et sa délégation inspectent les travaux sur le chantier de construction du Centre de conférence APEC. Photo : VNA
Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, et sa délégation inspectent les travaux sur le chantier de construction du Centre de conférence APEC. Photo : VNA

An Giang (VNA) – Le 25 octobre au matin, dans la zone spéciale de Phu Quoc, province d’An Giang, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a eu une réunion avec les dirigeants provinciaux pour examiner la mise en œuvre de la résolution n° 41/2026/QH16 de l’Assemblée nationale, relative aux mécanismes et politiques spécifiques destinés à lever les obstacles à la réalisation des projets et ouvrages nécessaires à l’APEC 2027.

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, il a salué les efforts du gouvernement, des ministères, de la province d’An Giang, des autorités de Phu Quoc, des investisseurs et des entreprises chargées des travaux, ainsi que des équipes mobilisées sur les 21 projets et chantiers.

Rappelant que le cadre juridique était désormais largement en place, il a constaté que la province avait publié quatre directives et mis en œuvre un mécanisme de « voie verte », suivant le principe des « six clartés », afin d’accélérer le traitement des travaux. Le taux de décaissement des fonds prévus pour 2026 a atteint 69,64 %.

Concernant les prochaines étapes, le président de l’Assemblée nationale a insisté sur le principe des « trois non » : ne pas reporter les échéances, ne pas abaisser les normes de qualité et ne laisser aucune irrégularité se produire.

Tous les ouvrages devront impérativement être achevés au plus tard le 30 juin 2027. Ils devront répondre aux exigences internationales en matière de sécurité, de qualité et d’esthétique. Leur réalisation devra être rapide, mais aussi conforme à la loi, transparente et exempte de pertes et de gaspillage.

vnanet_potal-chu-tich-quoc-hoi-kiem-tra-tien-do-cac-cong-trinh-du-an-phuc-vu-hoi-nghi-cap-cao-apec-9110650.jpg
Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, rencontre des responsables, des ouvriers et des ingénieurs travaillant sur le chantier d'agrandissement de l'aéroport international de Phu Quoc. Photo : VNA


Il a également demandé de renforcer la communication auprès de la population sur l’importance de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027 et d’améliorer le paysage urbain, notamment le long des principaux itinéraires empruntés par les délégations internationales.

Abordant l’application de la résolution n° 41/2026/QH16, il a rappelé que l’Assemblée nationale avait mis en place des mécanismes spécifiques et qu’il appartenait désormais à la province d’obtenir des résultats concrets. Le Comité populaire provincial assume l’entière responsabilité de leur mise en œuvre. Les normes et barèmes de prix spécifiques devront être finalisés dès octobre 2026 afin de ne pas retarder les projets. Le conseil chargé de contrôler la réception des ouvrages devra également être renforcé sans délai, avec la participation du ministère de la Construction.

Le président de l’Assemblée nationale a appelé à protéger les cadres qui osent prendre des initiatives, agir et assumer leurs responsabilités, tout en soulignant que cette protection devait s’accompagner de mécanismes de contrôle. Les mécanismes spécifiques doivent être appliqués aux bénéficiaires concernés et dans les limites prévues, sans extension arbitraire ni régularisation d’irrégularités.

Il a demandé de suivre l’avancement selon trois groupes de projets et d’utiliser un ensemble de données harmonisées. Pour les chantiers risquant d’accuser du retard, des plans précis de rattrapage devront être établis.

Il a également insisté sur la garantie des droits et intérêts légitimes des habitants. Les zones de réinstallation devront être achevées en priorité, afin de garantir aux personnes concernées des conditions de logement au moins équivalentes à celles dont elles disposaient auparavant.

Participant à la réunion, le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a affirmé que le gouvernement continuerait de demander aux ministères et aux autorités locales de lever rapidement les obstacles afin de garantir les délais, la qualité et la sécurité des ouvrages.

Auparavant, le président de l’Assemblée nationale et sa délégation avaient inspecté plusieurs projets majeurs à Phu Quoc, notamment l’agrandissement de l’aéroport international, la route provinciale DT.975, la première ligne ferroviaire urbaine, l’avenue APEC et le Centre de conférences APEC. – VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #APEC 2027 #APEC
Suivez VietnamPlus

APEC

Sur le même sujet

Gia Lai entend se positionner comme une « nouvelle plateforme de conférences internationales » au Vietnam. Photo: VNA

Gia Lai prépare une vaste campagne de communication en vue de l’APEC 2027

À l’approche de l’APEC 2027, la province de Gia Lai intensifie ses actions de communication pour renforcer sa visibilité internationale, valoriser ses atouts culturels, touristiques et économiques et s’affirmer comme une nouvelle destination pour l’accueil de grands événements multilatéraux au Vietnam.

Voir plus

Des officiels belges ont fait leurs adieux au président To Lam et à son épouse Ngo Phuong Ly à l'aéroport militaire de Melsbroek à Bruxelles. Photo : VNA

Le haut dirigeant To Lam achève avec succès sa visite officielle en UE et en Belgique

Le secrétaire général du PCV et président vietnamien To Lam a achevé le 24 octobre sa visite officielle auprès de l’Union européenne et en Belgique, marquée par des avancées dans le renforcement du partenariat stratégique global Vietnam-UE et de la coopération Vietnam-Belgique, notamment dans le commerce, l’investissement, les technologies, la transition verte et les infrastructures stratégiques.

Rencontre entre le haut dirigeant To Lam et des experts et intellectuels vietnamiens en Belgique et au Luxembourg. Photo: VNA

Le haut dirigeant To Lam rencontre la diaspora vietnamienne en Belgique et au Luxembourg

Lors d’une rencontre avec des experts et intellectuels vietnamiens en Belgique et au Luxembourg, le 24 octobre à Bruxelles, le secrétaire général du PCV et président vietnamien To Lam a appelé à renforcer la coopération scientifique et technologique avec la diaspora, en privilégiant des projets concrets, des mécanismes adaptés et des résultats mesurables, afin de contribuer aux objectifs de développement du Vietnam à l’horizon 2045.

La ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Lâm Thi Phuong Thanh, mandatée par le Premier ministre, présente la proposition relative au projet de loi sur le développement des industries culturelles. Photo: VNA

Les députés se penchent sur les industries culturelles et la propriété intellectuelle

Le projet de loi sur le développement des industries culturelles porte sur le développement d’écosystèmes dédiés à ces industries, le soutien à la création, la mise en place et la valorisation des droits de propriété intellectuelle, les ressources humaines, les infrastructures, les marchés, le financement, ainsi que les mesures incitatives et le soutien à l’investissement.

Mme Ngo Phuong Ly visite l’Hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola à Bruxelles. Photo: VNA

L’épouse du dirigeant To Lam visite l’Hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola à Bruxelles

Lors de sa visite à l’Hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola à Bruxelles, le 22 octobre, Mme Ngo Phuong Ly, épouse du secrétaire général du PCV et président vietnamien To Lam, a salué le modèle de soins pédiatriques intégrant accompagnement psychologique, éducation et soutien aux familles. Elle a également souligné les résultats de la coopération entre l’établissement belge et des hôpitaux vietnamiens dans la prise en charge des enfants, notamment ceux atteints d’autisme.

Le secrétaire général et président vietnamien Tô Lâm et son épouse font don d’ouvrages à la Bibliothèque royale de Belgique. Photo: VNA

Le leader Tô Lâm et son épouse honorent la Bibliothèque royale de Belgique

Le secrétaire général et président vietnamien Tô Lâm, accompagné de son épouse, a visité samedi matin 24 octobre la Bibliothèque royale de Belgique, où il a fait un don d’ouvrages et a salué les efforts de l’institution en matière de préservation du patrimoine, tout en saluant la modernisation de ses méthodes de conservation, de numérisation et d’ouverture de l’accès aux connaissances pour le grand public.

Les députés lors des discussions en groupe sur les projets de loi modifiant la Loi sur la protection de l’environnement et la Loi sur les ressources naturelles et l’environnement marins et insulaires. Photo : VNA

Le Vietnam réforme la gestion de l’environnement et de l’espace maritime

Lors des discussions en groupe sur les projets de loi modifiant la Loi sur la protection de l’environnement et la Loi sur les ressources naturelles et l’environnement marins et insulaires, le 24 octobre, les députés ont souligné la nécessité de simplifier les procédures, de renforcer le contrôle a posteriori et de moderniser la gouvernance environnementale et maritime.

Le Premier ministre polonais Donald Tusk visite des sites historiques et culturels dans la vieille ville de Hôi An, le 24 octobre. Photo: VNA

Le Premier ministre polonais Donald Tusk visite la vieille ville de Hôi An

Le chef du gouvernement polonais s'est recueilli devant le monument dédié à l'architecte Kazimierz Kwiatkowski, figure historique des liens bilatéraux. Accompagné de sa délégation, il a ensuite arpenté les rues de la vieille ville, visité plusieurs sites culturels et historiques, et assisté à des représentations artistiques organisées en son honneur.

M.Bert De Belder, responsable du département des relations internationales du Parti du Travail de Belgique. Photo: VNA

40 ans du Renouveau : le PTB appelle à respecter et à étudier l’expérience vietnamienne

À l’occasion de la visite du secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm auprès de l’Union européenne (UE) et en Belgique, M. Bert De Belder, responsable du département des relations internationales du Parti du Travail de Belgique (PTB), s’est entretenu avec la VNA sur les relations entre le PTB et le Parti communiste du Vietnam, les 40 ans du Doi moi (Renouveau) et les possibilités de coopération entre le Vietnam, la Belgique et l’Europe. 

Le dirigeant To Lam appelle à concrétiser la coopération Vietnam-UE. Photo: VNA

Discours de politique du secrétaire général du Parti et président To Lam à l’Institut Egmont en Belgique

À l’Institut Egmont, à Bruxelles, le secrétaire général du PCV et président vietnamien To Lam a souligné la convergence des visions stratégiques entre le Vietnam et l’Union européenne, appelant à approfondir leur coopération dans les domaines politique, économique, scientifique et technologique, ainsi que dans les transitions verte et numérique, afin de contribuer à la paix et à la prospérité communes.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a eu une entrevue avec les présidents des deux chambres du Parlement fédéral belge, Vincent Blonde (gauche) et Peter De Roover (droite). Photo : VNA

Le haut dirigeant To Lam rencontre les présidents des deux chambres du Parlement belge

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a rencontré le 23 octobre les présidents des deux chambres du Parlement belge afin de renforcer la coopération parlementaire et de promouvoir les relations bilatérales, notamment après l’approbation de l’EVIPA par la Chambre des représentants belge.