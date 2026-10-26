Politique

Le Premier ministre vietnamien accueille son homologue polonais à Hanoï

Le Premier ministre Le Minh Hung a présidé, le 26 octobre à Hanoï, la cérémonie d’accueil officielle de son homologue polonais Donald Tusk, en visite au Vietnam du 24 au 26 octobre.

Le Premier ministre Le Minh Hung (à gauche) et son homologue polonais Donald Tusk, en visite au Vietnam. Photo : VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung (à gauche) et son homologue polonais Donald Tusk, en visite au Vietnam. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – À l’invitation du Premier ministre Le Minh Hung, son homologue polonais Donald Tusk effectue une visite officielle au Vietnam du 24 au 26 octobre 2026. Le 26 octobre au matin, le chef du gouvernement vietnamien a présidé la cérémonie d’accueil officielle de son homologue polonais à Hanoï.

La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs responsables vietnamiens, dont le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung, le ministre et chef du Bureau du gouvernement Dang Xuan Phong, ainsi que des vice-ministres de la Défense, de la Sécurité publique, des Affaires étrangères, des Sciences et des Technologies, de l’Industrie et du Commerce, de l’Agriculture et de l’Environnement, de la Culture, des Sports et du Tourisme, de l’Éducation et de la Formation, et de l’ambassadeur du Vietnam en Pologne, Ha Hoang Hai.

Cette visite intervient 16 ans après le premier déplacement de Donald Tusk au Vietnam en qualité de Premier ministre polonais, en 2010, dans un contexte de développement favorable des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays.

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Une petite fille offre des fleurs au Premier ministre polonais Donald Tusk pour sa visite officielle au Vietnam. Photo : VNA.


À l’issue de la cérémonie d’accueil, les deux Premiers ministres ont eu un entretien en format restreint avant de conduire les délégations des deux pays lors d’un entretien officiel consacré au bilan de la coopération bilatérale et à ses perspectives.

Le Vietnam et la Pologne ont établi leurs relations diplomatiques le 4 février 1950. Depuis plus de 75 ans, leur amitié s’est développée dans les domaines politique, économique, culturel, scientifique et éducatif… Le Vietnam apprécie le soutien apporté par la Pologne pendant sa lutte d’hier pour l’indépendance nationale, ainsi que dans ses efforts actuels de développement.

Les deux pays sont aujourd’hui les principaux partenaires commerciaux l’un de l’autre en Europe centrale et orientale et en Asie du Sud-Est. Au premier semestre 2026, leurs échanges commerciaux ont atteint près de 2,3 milliards de dollars, en hausse de 19 % sur un an. Outre le commerce et l’investissement, ils souhaitent renforcer leur coopération dans les sciences et les technologies, l’innovation, les technologies environnementales et le développement durable.

L’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA), entré en vigueur le 1er août 2020, a ouvert de nouvelles perspectives commerciales entre les deux pays. La Pologne a également ratifié, en novembre 2025, l’accord de protection des investissements entre le Vietnam et l’Union européenne (EVIPA). Les deux parties entendent favoriser sa mise en œuvre afin de faciliter les investissements dans des secteurs porteurs. La coopération progresse également dans la défense et la sécurité, l’éducation, l’agriculture, le tourisme et le travail.

Fortes de leur amitié traditionnelle, de leur confiance politique et de la complémentarité de leurs économies, les relations vietnamo-polonaises offrent de belles perspectives. Cette visite témoigne de l’importance que la Pologne accorde au Vietnam, l’un de ses partenaires prioritaires dans la région indo-pacifique et un partenaire majeur au sein de l’ASEAN. Elle offre également l’occasion de renforcer les échanges commerciaux et les investissements, de faciliter l’accès aux marchés et d’élargir la coopération à des secteurs à forte valeur ajoutée, notamment les technologies numériques, les énergies vertes, les technologies quantiques et la formation de personnel hautement qualifié. – VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Donald Tusk #Pologne #Vietnam-Pologne
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