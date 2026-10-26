Prague accueille la première Journée de la grande union nationale vietnamienne en Europe

Prague (VNA) – À l’approche de la première Journée de la grande union nationale vietnamienne organisée en Europe, qui se tiendra à Prague les 31 octobre et 1er novembre, l’ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Duong Hoai Nam, en a souligné l’importance pour renforcer la cohésion de la diaspora, valoriser ses contributions au développement national et consolider les relations d’amitié entre le Vietnam et les pays européens, notamment la République tchèque.



Dans un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), il a indiqué que cette initiative reposait sur trois valeurs essentielles : la solidarité, l’attachement aux origines et la volonté de construire ensemble l’avenir. Rappelant que les Vietnamiens de l’étranger font partie intégrante de la nation, il a souligné que la préservation de la langue vietnamienne, de l’identité culturelle et des traditions familiales constituait un lien durable avec la patrie.



L’événement sera également l’occasion de renforcer les échanges entre les associations vietnamiennes en Europe, de partager leurs expériences et de mobiliser la communauté au service du développement du pays.



Dans un contexte international marqué par de nombreuses mutations, la solidarité aide les Vietnamiens de l’étranger à s’entraider, à mieux s’intégrer dans les sociétés d’accueil et à contribuer aux relations de coopération entre le Vietnam et les pays où ils résident.



Le choix de Prague s’explique notamment par la présence en République tchèque d’une communauté vietnamienne nombreuse, dynamique et bien intégrée. Partenaire stratégique du Vietnam en Europe, ce pays entretient avec lui des relations d’amitié traditionnelles. Au fil des générations, les Vietnamiens qui y vivent sont devenus un pont important entre les deux peuples, favorisant les échanges, la coopération économique et la promotion de l’image du Vietnam.



L’ambassadeur espère que cette Journée dépassera le cadre d’une simple rencontre pour renforcer les liens entre les générations de Vietnamiens en Europe, notamment les jeunes, les incitant à être fiers de leurs origines, à préserver les valeurs culturelles nationales et à contribuer au développement du Vietnam ainsi qu’à celui de leur société d’accueil.



Soulignant que la grande union nationale constitue une force du peuple vietnamien, il a estimé que le partage d’une même origine, d’un sens commun des responsabilités et d’une aspiration au développement permettait de préserver les liens de solidarité au-delà des distances géographiques.



Il s’est dit convaincu que le message de l’événement continuerait à rayonner, contribuant à bâtir une communauté vietnamienne en Europe toujours plus solidaire, forte, pleinement intégrée à la société d’accueil et attachée à sa patrie.



Évoquant le rôle de l’Union des associations vietnamiennes en Europe, le diplomate a souligné que cette organisation avait progressivement consolidé sa place, au cours de plus d’une décennie, comme réseau de liaison entre les communautés vietnamiennes du continent. Elle contribue à rapprocher les associations, à préserver la langue et la culture vietnamiennes et à soutenir les initiatives en faveur du pays d’origine.



Pour l’avenir, le diplomate a appelé à renforcer la solidarité dans le respect des différences, à placer les jeunes au cœur du processus de rapprochement communautaire, à rendre la patrie plus proche des jeunes à travers des expériences concrètes et à intensifier la coordination entre les associations, les représentations diplomatiques vietnamiennes et les organisations de la diaspora.



L’ambassadeur Duong Hoai Nam a souligné que les jeunes générations pouvaient perpétuer l’héritage de leurs aînés grâce au savoir, à la créativité et à leur capacité d’intégration internationale. Il a appelé à renforcer les liens entre l’expérience des générations précédentes et les aspirations des jeunes, rappelant que la grande union nationale était non seulement un attachement au passé, mais aussi une responsabilité commune envers l’avenir.



S’adressant à la diaspora vietnamienne en Europe, il a conclu par ce message : "Être unis pour être forts, s’intégrer pour se développer et préserver nos racines pour ne jamais perdre notre identité". -VNA