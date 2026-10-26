Société

An Giang mobilise les ressources sociales pour améliorer les conditions de vie des habitants

En 2026, le taux de pauvreté multidimensionnelle s'établit à 1,03 %, et à 2,53 % parmi les minorités ethniques. Pour soutenir ces efforts, les autorités locales ont mobilisé des centaines de milliards de dongs auprès de donateurs afin de financer des projets d'infrastructure et d'aide sociale.

Pont Phuoc An Minh dans la commune de Van Khanh. Photo: VNA
Pont Phuoc An Minh dans la commune de Van Khanh. Photo: VNA

An Giang (VNA) - Dotée d'une superficie de plus de 9 888 km² et d'une population de près de 5 millions d'habitants, la province d'An Giang fait de la sécurité sociale une priorité constante.

En 2026, le taux de pauvreté multidimensionnelle s'établit à 1,03 %, et à 2,53 % parmi les minorités ethniques. Pour soutenir ces efforts, les autorités locales ont mobilisé des centaines de milliards de dongs auprès de donateurs afin de financer des projets d'infrastructure et d'aide sociale.

Dans la commune reculée d'An Minh, la mobilisation des ressources sociales a permis de transformer le quotidien des habitants. Selon la vice-présidente du Comité populaire communal, Truong Thi Nhu Ngoc, la localité a reçu depuis le début de l'année plus de 2 milliards de dongs pour construire plus de dix maisons destinées aux personnes défavorisées, trois ponts, ainsi que pour offrir des cartes d’assurance maladie et plus de 1.500 cadeaux à des familles pauvres et à des élèves.

Le 24 octobre, le pont Phuoc An Minh, enjambant canal Lam Truong, reliant le hameau 1 de la commune d’An Minh au hameau Muong Dao C de la commune de Van Khanh, a été inauguré. Ce projet, d’un coût de 490 millions de dongs, a été financé par des organisations et des donateurs. À cette occasion, 20 bicyclettes et 120 cadeaux ont également été remis à des familles pauvres et quasi pauvres des deux communes.

D’autres localités suivent la même démarche. Dans la commune de Hon Dat, plus de 3 milliards de dongs ont été mobilisés depuis le début de l’année pour construire quatre ponts, aménager trois kilomètres de routes rurales, offrir 14 maisons à des ménages pauvres et à des familles méritantes, ainsi que distribuer près de 200 cartes d’assurance maladie. Les autorités locales veillent à ce que chaque projet réponde aux besoins réels de la population tout en garantissant la transparence dans la gestion des fonds.

Selon Le Thanh Viet, vice-président permanent de l’antenne du Front de la patrie du Vietnam d'An Giang, depuis juillet 2025, la province a mobilisé près de 700 milliards de dongs (24,13 millions de dollars) , permis la construction de plus de 50 ponts, la réparation de 78 km de routes et la remise de plus de 9 000 logements aux ménages démunis.

Dans l'avenir, l’antenne du Front de la Patrie et les autorités d'An Giang continueront de renforcer la coopération avec les donateurs, de cibler les projets essentiels et d'améliorer les conditions de vie des habitants, contribuant ainsi au développement durable de la province. -VNA

#An Giang #protection sociale #VNHP
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