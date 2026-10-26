Société

Hai Phong : Prélèvement d’échantillons d’ADN pour plus de 7 500 proches de morts pour la Patrie

La deuxième phase de l’opération de prélèvement d’échantillons d’ADN pour des proches de morts pour la Patrie vient d'être lancée à Hai Phong.

Hai Phong lance la deuxième phase de prélèvement d'ADN pour les proches des soldats tombés au combat et non identifiés. Photo : La police de la ville de Hai Phong
Hai Phong lance la deuxième phase de prélèvement d'ADN pour les proches des soldats tombés au combat et non identifiés. Photo : La police de la ville de Hai Phong

Hai Phong (VNA) - Selon la police de la ville de Hai Phong, les forces de police locales poursuivent, du 19 au 26 octobre, en coordination avec les autorités compétentes, la collecte d’échantillons biologiques auprès des proches de martyrs dont l’identité reste inconnue, dans le cadre de la deuxième phase de l’opération.

Les prélèvements concernent en priorité les mères biologiques, les grands-mères maternelles, les frères et sœurs germains des martyrs, ainsi que certains proches maternels et leurs descendants. Au total, 7 518 proches sont concernés, dont 134 inscrits pour un prélèvement mobile.

Venu se faire prélever un échantillon au siège de la police de la commune de Chi Minh, Pham Van Banh, domicilié au hameau de Toai An, a indiqué que son oncle maternel était un martyr. Près de 70 ans après sa disparition, sa famille n’a toujours pas retrouvé ses restes. Il a exprimé sa gratitude envers le Parti, l’État et les autorités locales, espérant pouvoir bientôt ramener la dépouille de son proche dans sa terre natale pour l’y inhumer.

Nguyen Duc Teo, habitant du même hameau et parent de deux martyrs, a également fait part des recherches infructueuses menées par sa famille. La campagne des "500 jours et nuits consacrés à la recherche, au regroupement et à l’identification des dépouilles des martyrs" suscite l’espoir de retrouver enfin leurs proches disparus.

Le sous-colonel Vu Anh Giang, chef de la police communale de Chi Minh, a indiqué que la commune comptait pour cette phase 204 proches inscrits. Les forces compétentes ont prélevé des échantillons auprès de 155 proches, dont deux cas inscrits à domicile.

Ces derniers temps, la police communale de Chi Minh a réexaminé les proches de morts pour la Patrie non identifiés dans la commune afin de procéder aux prélèvements de cette phase. La police communale s'est rendue chez chaque proche pour guider les démarches. Elle a également élaboré un plan et conseillé le Comité populaire communal afin d'assurer un transport sûr et pratique des proches. Pour ceux ne pouvant se déplacer, une équipe mobile s'est rendue sur place.

Le vice-président du Comité populaire de Hai Phong, Dao Trong Duc, a souligné que, dans le cadre de cette campagne, la police municipale coordonnait avec le Service de l’intérieur et les autorités locales la collecte des échantillons, afin qu’aucun proche éligible ne soit oublié. Les organismes compétents poursuivent également leurs efforts de sensibilisation pour encourager la population à fournir des informations utiles à l’identification des martyrs.

La police municipale coopère avec les services compétents et la société Genviet pour vérifier les informations et les actualiser dans la Base de données nationale sur la population.

Hai Phong compte actuellement 383 cimetières de martyrs, répartis dans 107 communes, quartiers et zones spéciales, abritant 66 299 tombes. Au total, 2 566 tombes non identifiées nécessitent un prélèvement. À ce jour, les prélèvements ont été achevés dans les 153 cimetières concernés, situés dans 94 communes, quartiers et zones spéciales. Les 2 566 tombes ont été examinées, dont 1 943 remplissent les conditions de prélèvement et 623 ne les remplissent pas. -VNA

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