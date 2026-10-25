Hai Phong facilite l’accueil et l’emploi des travailleurs étrangers

Hai Phong (VNA) – Entre 2026 et 2030, Hai Phong (Nord) entend consolider sa position de pôle industriel et logistique majeur et de porte d’entrée du commerce international dans le Nord du Vietnam.

La ville souhaite renforcer ses échanges économiques avec les pays de l’ASEAN, développer le commerce, la logistique et l’économie numérique, tout en aidant les entreprises locales à gagner en compétitivité et à mieux s’intégrer aux chaînes d’approvisionnement régionales. L’objectif est de favoriser un climat des affaires plus transparent et une croissance durable.

Ce dynamisme économique attire un nombre croissant d’étrangers venus s’installer, travailler ou investir à Hai Phong.

La ville compte 50 zones industrielles couvrant près de 14.000 hectares et trois zones économiques s’étendant sur 47.540 hectares. Elles accueillent de grands groupes tels que LG, SK et Pegatron, ainsi que des centaines d’entreprises à capitaux étrangers. Le montant total des investissements étrangers avoisine les 50 milliards de dollars. Durant les neuf premiers mois de 2026, Hai Phong a attiré plus de 3,6 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE), en hausse de 64,4 % sur un an, dont plus de 3,3 milliards dans les zones industrielles et économiques.

Selon Bui Quoc Trinh, directeur adjoint du Service municipal des Affaires intérieures, Hai Phong compte environ 19.700 travailleurs étrangers, dont 10.300 dans les zones industrielles et économiques. Pour mieux encadrer leur emploi, la ville a mis en place des mécanismes de coordination entre les services concernés, notamment pour le suivi des travailleurs étrangers et le traitement des incidents les impliquant.

Le Service municipal des Affaires intérieures s’occupe des permis de travail des étrangers employés en dehors des zones industrielles et économiques. Dans ces zones, cette mission relève du Comité de gestion de la Zone économique de Hai Phong.

Les services compétents, notamment la police, les garde-frontières et les administrations concernées, travaillent ensemble pour informer les entreprises et les travailleurs étrangers de la réglementation en vigueur. Ils renforcent également les contrôles concernant le recrutement et l’emploi de travailleurs étrangers, ainsi que les procédures d’entrée et de sortie…

Pour faciliter les démarches, les autorités publient les procédures administratives et proposent des services en ligne, afin de réduire les délais et les coûts pour les entreprises. Hai Phong organise également des rencontres avec les entreprises à capitaux étrangers et leurs associations pour répondre à leurs préoccupations. Une récente conférence a notamment permis de présenter la réglementation fiscale et de répondre aux questions des entreprises et des travailleurs étrangers.

Entre 2026 et 2030, Hai Phong prévoit de construire environ 15.000 logements locatifs pour améliorer les conditions d’accueil des travailleurs. Parmi les projets prioritaires figure l’achèvement de 3.924 appartements destinés aux ouvriers et aux experts dans les zones industrielles de Dai An et d’An Phat I.

Hai Phong ambitionne ainsi de devenir une ville portuaire et industrielle moderne, écologique et agréable à vivre. En facilitant l’accueil et l’emploi des travailleurs étrangers tout en veillant au respect de la réglementation, la ville entend mieux protéger les droits des entreprises et des salariés et améliorer l’efficacité de sa gestion administrative. – VNA