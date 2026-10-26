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Ouverture du 12e Festival des fleurs de sarrasin à Tuyen Quang

Le programme comprenait une cérémonie officielle et des festivités avec des spectacles artistiques remarquables présentés par des artistes et des artisans. Alliant harmonieusement culture traditionnelle et art contemporain, ces représentations ont mis en valeur la beauté des paysages et des habitants, l’identité culturelle des ethnies ainsi que le dynamisme nouveau de cette région située à l’extrême nord du Vietnam.

Ouverture du 12e Festival des fleurs de sarrasin à Tuyen Quang. Photo: VNA
Ouverture du 12e Festival des fleurs de sarrasin à Tuyen Quang. Photo: VNA

Tuyen Quang (VNA) - La cérémonie d'ouverture du 12e Festival des fleurs de sarrasin, placée sous le thème "Écho du plateau rocheux", s’est tenue dans la soirée du 25 octobre sur la place de la Jeunesse de la commune de Dong Van, province de Tuyen Quang.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Hau A Lenh, secrétaire du Comité provincial du Parti de Tuyen Quang, d'anciens dirigeants du Parti et de l'État, de dirigeants des services et organismes provinciaux. Des représentants des autorités de la préfecture de Wenshan, dans la province du Yunnan, et de la ville de Baise, dans la région autonome Zhuang du Guangxi (Chine), ainsi que des milliers d’habitants et de touristes vietnamiens et étrangers, y ont également assisté.

Le programme comprenait une cérémonie officielle et des festivités avec des spectacles artistiques remarquables présentés par des artistes et des artisans. Alliant harmonieusement culture traditionnelle et art contemporain, ces représentations ont mis en valeur la beauté des paysages et des habitants, l’identité culturelle des ethnies ainsi que le dynamisme nouveau de cette région située à l’extrême nord du Vietnam.

S’exprimant lors de la cérémonie, le vice-président du Comité populaire provincial, Do Hung Duc, a souligné que le thème du festival reflétait la résilience et l’aspiration au progrès des communautés ethniques. Il a rappelé que le festival visait à valoriser les fleurs de sarrasin, à préserver le patrimoine culturel et le Géoparc mondial UNESCO du plateau karstique de Dong Van, tout en développant un tourisme durable.

Il a appelé à améliorer la qualité des services touristiques, à renforcer les liens entre les acteurs locaux, à intensifier la promotion numérique et à protéger l’environnement, afin que les populations locales bénéficient des retombées du tourisme.

Dans le cadre du festival sont organisées les Journées culturelles de l’ethnie Lo Lo et des communautés ethniques de la commune de Lung Tam, ainsi qu’une exposition de produits labellisés OCOP, de produits agricoles et de spécialités locales. À noter que la deuxième édition du concert rock "L’Esprit de la roche" se tiendra le 31 octobre dans le Géoparc mondial UNESCO du plateau karstique de Dong Van, afin de contribuer à attirer les visiteurs.

D’octobre à décembre 2026, diverses activités culturelles, sportives et touristiques se poursuivront dans les communes du plateau, avec des jeux populaires, des échanges artistiques, des démonstrations de métiers traditionnels (tissage du lin, teinture à l’indigo, broderie, forge et vannerie), des découvertes culinaires, des ateliers de fabrication de gâteaux au sarrasin et la découverte des pratiques agricoles sur les champs de pierres. -VNA

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