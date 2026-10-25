Hue : plusieurs monuments impériaux restaurés avant les délais prévus

Hue (VNA) – La ville de Hue, au Centre du Vietnam, accélère la restauration de plusieurs monuments majeurs de la dynastie des Nguyen, dernière dynastie impériale du pays, qui régna de 1802 à 1945. Plusieurs chantiers devraient s’achever bien avant les échéances initialement prévues.



Fin 2024, le Centre de conservation des monuments de Hue a lancé un projet de conservation et de restauration de l’esplanade de Nam Giao, doté d’un budget de plus de 40 milliards de dongs. Selon Phung Van Hoang, directeur du Conseil de gestion des projets liés aux monuments de Hue, les travaux devraient s’achever entre fin octobre et début novembre 2026, soit environ sept mois plus tôt que prévu.



Érigée en 1806 par l’empereur Gia Long au sud de la Citadelle de Hue, l’esplanade de Nam Giao était le lieu où les souverains de la dynastie des Nguyen accomplissaient chaque année les rites sacrificiels en l’honneur du Ciel. Elle demeure le seul autel sacrificiel dédié au Ciel encore relativement intact au Vietnam.



Au sein de la Cité impériale, deux autres édifices majeurs font également l’objet de travaux accélérés : le palais Can Chanh et le sanctuaire Thai Mieu.



Construit en 1804 sous le règne de l’empereur Gia Long, le palais Can Chanh accueillait les audiences royales les 5e, 10e, 20e et 25e jours de chaque mois lunaire, ainsi que les réceptions diplomatiques et les banquets de la cour. Détruit en 1947, il n’en subsiste que les fondations.

Des touristes visitent le site historique de l’esplanade du Nam Giao, à Hue. Photo : VNA



Doté d’un budget de 200 milliards de dongs pour la période 2025-2029, le projet prévoit la reconstruction du bâtiment principal, comprenant cinq travées centrales et deux ailes latérales doubles, ainsi que d’un bâtiment avant de sept travées et deux ailes latérales simples, et d’une toiture à neuf travées. L’ensemble du bâtiment principal couvre plus de 1.400 m². Sa restauration devrait s’achever en novembre 2027, au lieu d’avril 2029.



La première étape de la première phase du projet global de restauration de Thai Mieu, dotée d’un budget de 52 milliards de dongs, a débuté en octobre 2024 et devait initialement s’achever en 2028. Les travaux portent notamment sur le paravent, les portes Hien Thua Mon, Tuc Tuong Mon, Thai Mieu Mon, Quang Hy Mon et Dien Hy Mon, ainsi que les murailles et les fondations. Ces travaux devraient être achevés fin décembre 2026, soit environ 20 mois avant la date prévue.



La reconstruction du sanctuaire principal de Thai Mieu devrait commencer au premier trimestre 2027, avec un investissement de plus de 220 milliards de dongs et une échéance fixée à 2031.



Situé au sud-est de la Cité impériale, le sanctuaire a été construit en 1804 sous le règne de Gia Long pour accueillir les grandes cérémonies de la cour. Détruit en 1947, il n’en subsiste aujourd’hui que quelques vestiges des fondations et des bâtiments annexes.



Hue a déjà investi près de 4.800 milliards de dongs dans la restauration et la rénovation de plus de 200 ouvrages patrimoniaux, principalement dans l’Ensemble des monuments de Hue. Pour la période 2026-2030, la ville prévoit 27 projets de restauration et de rénovation, pour un investissement total de plus de 1.590 milliards de dongs. - VNA