Culture-Sports

Les virtuoses du folklore des trois régions en lice pour faire vibrer l’héritage

Le concours vise à honorer et à promouvoir les valeurs de la musique folklorique et traditionnelle, en mettant en lumière les caractéristiques distinctives de la musique traditionnelle du Vietnam.

Le Concours national de solistes et d’ensembles de musique traditionnelle 2026 devrait attirer jusqu’à 800 artistes à travers le pays. Photo fournie par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme
Le Concours national de solistes et d’ensembles de musique traditionnelle 2026 devrait attirer jusqu’à 800 artistes à travers le pays. Photo fournie par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme

Hanoi (VNA) - Le Concours national de solistes et d’ensembles de musique traditionnelle 2026 s’ouvre cet automne au Vietnam, avec pour ambition de faire résonner le patrimoine musical des trois régions du pays.

Organisé par le Département des arts de la scène (rattaché au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme), cet événement d’envergure nationale rassemble près de 800 artistes issus de 33 troupes de tout le pays.

La compétition se déploiera en deux grandes étapes régionales. La première phase se tiendra du 24 au 30 octobre au Théâtre des expositions et des arts culturels de Lâm Dông, dans le Centre, où s’affronteront 17 organisations artistiques. La seconde prendra le relais du 6 au 12 novembre au Théâtre national de chant, de danse et de musique du Vietnam (antenne de Thai Nguyên), pour accueillir les 16 troupes restantes.

Ce concours s’attache à honorer et promouvoir les valeurs de la musique traditionnelle et folklorique, en soulignant l’identité unique du patrimoine vietnamien. Scènes solistes et collectives se succéderont pour dévoiler à un public élargi la richesse des instruments et la diversité de ce répertoire.

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Le théâtre de cai luong Trân Huu Trang est l'une des troupes artistiques participant au concours. Photo: thethaovanhoa.vn

Placée sous le signe du slogan « Sons du Vietnam : Convergence et Rayonnement », la compétition entend célébrer la richesse musicale des régions et des minorités ethniques du pays. Elle offre un carrefour d’échanges aux artistes, institutions et structures culturelles, tout en propulsant les instrumentistes traditionnels sur le devant de la scène.

La force de cette compétition réside avant tout dans son ancrage national. Des quatre coins du Vietnam, théâtres, troupes artistiques, académies, conservatoires, centres de formation et unités des forces armées se mobiliseront pour y participer.

"La culture, les arts et les instruments de tradition possèdent une vitalité inépuisable", affirme Nguyên Xuân Bac, directeur du Département des arts du spectacle. "Face aux craintes récurrentes d’un lent déclin, l’afflux massif d’inscriptions à ce concours prouve tout le contraire : la flamme du patrimoine continue de brûler ardemment dans le cœur de chaque artiste, musicien et interprète."

L’esprit du concours "Sons du Vietnam : Convergence et Rayonnement" célèbre toute la richesse de la musique traditionnelle vietnamienne. La diversité des ensembles, des répertoires, des instruments et des styles crée une mosaïque artistique unique. En apportant leur propre identité, les participants composent ensemble une œuvre collective, illustration parfaite d’un patrimoine musical à la fois unifié et pluriel.

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Le théâtre de chant, de danse et de musique du Dak Lak. Photo: thethaovanhoa.vn

Le Nord ouvrira le bal en puisant dans l’âme musicale des plaines du delta du fleuve Rouge et des régions montagneuses, faisant la part belle aux formes théâtrales ancestrales.

Le Centre et les Hauts Plateaux prendront le relais pour faire résonner la majesté de la musique de cour, l’intensité du tuông (opéra classique), ainsi qu’une riche palette de chants folkloriques portés par des instruments traditionnels uniques.

Enfin, le Sud insufflera sa modernité à travers le prisme du cai luong (théâtre rénové) et du don ca tài tu (chants des amateurs), tout en célébrant les sonorités khmères et des créations d’ensemble ancrées dans la vie contemporaine.

La forte mobilisation des institutions artistiques venues des trois régions du pays atteste non seulement du prestige de ce concours professionnel national, mais témoigne aussi d’un engouement local croissant pour la sauvegarde, la transmission et le rayonnement de la musique traditionnelle. – VNA

source
#Concours national de solistes et d’ensembles de musique traditionnelle 2026 #Département des arts de la scène #tuông (opéra classique) #cai luong (théâtre rénové) #don ca tài tu (chants des amateurs)
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