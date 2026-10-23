L’animatrice Trà My sacrée Miss Charm Vietnam 2026

Hanoi (VNA) – L’animatrice Nguyên Ngoc Trà My a été sacrée Miss Charm Vietnam 2026, jeudi 22 octobre à Dông Nai (Sud) après avoir fourni la seule réponse bilingue lors de l’épreuve de questions-réponses du Top 5, décrochant ainsi le droit de représenter le Vietnam au concours international Miss Charm 2026.

La jeune femme a été couronnée après s’être distinguée en répondant à une question sur l’identité nationale et chants populaires Quan ho : "Le Vietnam est une terre riche en identité, où chaque région préserve sa propre histoire à travers son patrimoine, sa gastronomie, ses costumes et ses traditions de vie. Si vous aviez l’opportunité de devenir ambassadrice du tourisme, quel trait des chants populaires Quan ho mettriez-vous en avant auprès du public national et international ?".

En entonnant les premières notes de l’air traditionnel "Bèo dat mây trôi", elle a d’emblée captivé son auditoire. Elle a ensuite partagé sa vision avec émotion : "Rien ne vaut la musique pour faire rayonner la culture et la langue d’un pays. C’est précisément ce qui m’anime lorsque je fais découvrir le répertoire vietnamien à mes amis internationaux. À travers ces morceaux, je dévoile la douceur et toute la sensibilité des mélodies Quan ho. Mais au-delà de sa richesse musicale, je reste convaincue que le Vietnam est une destination attrayante, dont le véritable charme réside dans l’hospitalité et la profonde bienveillance de son peuple."

Nguyên Ngoc Trà My rayonnante au moment de son sacre. Photo : Comité d’organisation

La belle a devancé ses 21 concurrentes qui se sont affrontées lors des traditionnels défilés en costume folklorique, en maillot de bain et en robe de soirée. Pour départager les participantes, le jury a procédé à des éliminations successives, sélectionnant d’abord le Top 16, puis le Top 11, avant d’élire le Top 5 final et de proclamer les grandes gagnantes.

Du haut de ses 1,77 mètre, Nguyên Ngoc Trà My s’est installée en Australie à l’âge de 18 ans pour y étudier la communication à l’université RMIT. Une fois son diplôme en poche, elle a fait carrière dans la gestion de marque, les partenariats stratégiques et les services premium au sein de plusieurs multinationales.

Aujourd’hui à la tête d’une entreprise de médias, elle poursuit un master en administration des affaires et leadership à l’Edgewood College, aux États-Unis. Avant de se lancer dans l’aventure Miss Charm Vietnam 2026, elle s’était déjà illustrée lors du concours The TVFace 2025. En parallèle, elle met régulièrement son talent d’animatrice bilingue au service de conférences d’affaires et d’événements diplomatiques.

Nguyên Ngoc Trà My (tout à droite) aux côtés des autres beautés du top 5. Photo : Comité d’organisation

Le titre de première dauphine revient à Hà Lê Quynh Nga, suivie par Nguyên Thi Minh Ngoc (deuxième dauphine), Lê Trân Anh Thu (troisième dauphine) et Nguyên Khanh Linh (quatrième dauphine).

Plusieurs prix secondaires ont été décernés en marge des titres principaux. Nguyên Ngoc Trà My a décroché le prix de la Meilleure photo de profil, tandis que Nguyên Thi Minh Ngoc a été sacrée Miss Mode et Khanh Linh, Miss Créatrice de contenu. De leur côté, Nguyên Thi Diêu Linh a remporté le titre de Miss Ao dài, Nguyên Thi Kiêu Linh celui de la Meilleure robe de soirée, Hô Yên Loan a été élue Miss Talent, et Hà Lê Quynh Nga a été récompensée pour la Meilleure performance de défilé.

Le concours a également mis à l’honneur les traditions avec l’épreuve du costume national. La création gagnante sera choisie comme costume officiel pour la représentante du Vietnam à Miss Charm 2026. Pour couronner cette séquence, les organisateurs ont décerné le prix du Meilleur designer de costume national au créateur de l’œuvre la plus remarquable. – VNA