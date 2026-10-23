Le Vietnam entre en campagne pour le Mondial et Festival U15 de la FIFA

Hanoi (VNA) – L’équipe nationale vietnamienne de football des moins de 15 ans a officiellement lancé vendredi 23 octobre ses activités à la Coupe du Monde & Festival U15 de la FIFA 2026, conformément au calendrier établi par les organisateurs.



Selon le calendrier officiel, ce vendredi 23 octobre, la sélection U15 du Vietnam a finalisé ses formalités administratives, participé aux réunions techniques et pris ses repères au stade Hovsan, à Bakou, la capitale de l’Azerbaïdjan, lors d’une séance d’entraînement de 14h à 15h (heure locale).



Samedi 24 octobre, l’équipe rejoindra le stade pour les derniers préparatifs avant son entrée en lice face à la Bosnie-Herzégovine, prévue à 11h30 (heure locale). En soirée, elle assistera à la cérémonie d’ouverture du tournoi au Crystal Hall de la ville.



La première édition de la Coupe du Monde et Festival U15 de la FIFA 2026 s’apprête à réunir un nombre record de 189 fédérations membres de la FIFA.



Parmi elles, 78 équipes nationales participeront pour la toute première fois de leur histoire à une phase finale de la FIFA, toutes catégories et genres confondus, soulignant l’impact historique de ce tournoi pour l’ouverture du football mondial à la jeunesse.



Sous le mot d’ordre « Donner sa chance à chaque talent », ce tournoi de la FIFA place l’épanouissement des jeunes joueurs au-dessus du simple résultat. En marge des rencontres internationales, les équipes U15 participent à des ateliers éducatifs, à des échanges avec des légendes du football et à des actions citoyennes.



La compétition se déroulera selon un format innovant à 8 contre 8, avec deux périodes de 20 minutes. Près de 1.000 matches seront disputés, grâce à une infrastructure permettant d’organiser 20 rencontres simultanées sur plusieurs terrains, chacun pouvant accueillir jusqu’à 10 matches par jour. Les équipes s’affronteront d’abord au sein de groupes garantissant une représentation sportive et régionale diversifiée. Les résultats de la phase de groupes détermineront le classement pour la deuxième phase du tournoi.



Un classement simple établi avant le tournoi a été utilisé pour favoriser une composition équilibrée des groupes et des rencontres suffisamment compétitives tout au long du tournoi, afin d’offrir aux joueurs la meilleure expérience de développement possible. Il combine les performances de l’équipe nationale A avec la participation et les performances récentes au sein des équipes nationales de jeunes.



La deuxième phase comprendra six niveaux de compétition, déterminés en fonction des résultats de la phase de qualification. Chaque équipe continuera à jouer jusqu’à la dernière journée de compétition, garantissant ainsi une expérience sportive cohérente et enrichissante pour tous les participants. Les vainqueurs de chaque niveau seront couronnés, et l’équipe qui s’imposera dans le niveau A sera sacrée championne de la Coupe du Monde et Festival U15 de la FIFA 2026.



Selon l’entraîneur Hoàng Anh Tuân, ce nouveau format est une opportunité idéale pour aiguiser l’intelligence tactique et la capacité d’adaptation des jeunes footballeurs vietnamiens. À 14 ou 15 ans, ils doivent dépasser le simple cadre de leur poste pour apprendre à anticiper, décider vite et libérer leur créativité sur le terrain.



« Le football exige de la condition physique, de la technique et de la discipline tactique, mais la réflexion est tout aussi cruciale », a-t-il souligné. « Les joueurs doivent savoir lire le jeu de manière autonome et proposer des variantes tactiques. Nous voulons les encourager à être créatifs et à provoquer des ruptures décisives. Ce sont des fondations indispensables, tant pour leur progression actuelle que pour leur future carrière.» - VNA







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