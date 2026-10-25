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Phu Tho : les rizières en terrasses dorées de Mien Doi séduisent les visiteurs

À Mien Doi, les rizières en terrasses se parent d’or à la saison des récoltes, offrant un cadre enchanteur aux festivités célébrant la culture muong.

Les rizières en terrasses de Mien Doi s’étendent à flanc de colline, dans la commune de Thuong Coc, offrant un magnifique paysage doré à la saison des récoltes. Photo : VNA.
Les rizières en terrasses de Mien Doi s’étendent à flanc de colline, dans la commune de Thuong Coc, offrant un magnifique paysage doré à la saison des récoltes. Photo : VNA.

Phu Tho (VNA) – Le 25 octobre, le Comité populaire de la commune de Thuong Coc, dans la province de Phu Tho, a organisé le Festival des rizières en terrasses de Mien Doi 2026, attirant des milliers d’habitants et de visiteurs.

À travers de nombreuses activités culturelles et sportives organisées au milieu des rizières dorées à la saison des récoltes, cet événement met en valeur la beauté des paysages, contribue à préserver l’identité culturelle de l’ethnie Muong et fait découvrir le potentiel touristique local, dans une perspective de développement durable de l’écotourisme. C’est également l’occasion de présenter les produits agricoles typiques de la région, de développer une offre touristique originale et de créer de nouvelles sources de revenus pour les habitants.

S’exprimant lors de l’événement, le vice-président du Comité populaire de la commune de Thuong Coc, Bui Manh Cuong, a souligné que le festival visait non seulement à préserver et à valoriser les paysages, mais aussi à rendre hommage aux générations qui avaient aménagé ces rizières en terrasses au prix de nombreux efforts. Il a également rappelé que la stratégie touristique de la commune reposait sur la préservation du patrimoine et la valorisation de ses richesses naturelles et culturelles, avec l’ambition de faire de Thuong Coc une destination « Authentique, sûre et accueillante ».

Sur les flancs des collines, les rizières en terrasses se parent de jaune doré à la saison des récoltes, dessinant un paysage caractéristique de Mien Doi. L’harmonie entre les montagnes, les courbes des rizières et la culture traditionnelle des Muong attire les visiteurs venus admirer les paysages, prendre des photos et découvrir les coutumes locales.

L’un des temps forts du festival est la cérémonie du nouveau riz, également appelée rituel de procession de l’âme du riz, organisée sur la place centrale. Profondément ancrée dans les traditions spirituelles des Muong, cette cérémonie exprime la gratitude envers la nature, les ancêtres et les divinités pour les récoltes, ainsi que les souhaits de prospérité et de paix. Le cortège rassemble des représentants locaux, des artisans, des personnalités respectées et de nombreux habitants vêtus de costumes traditionnels muong. Il part de la place du festival, fait le tour de la colline Mam Xoi dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, puis revient sur la place pour préparer les offrandes au génie tutélaire du village et aux ancêtres. En tête du cortège, des hommes et des femmes interprètent des chants accompagnés d’instruments traditionnels. Ce rituel témoigne des croyances agricoles liées au riz et contribue à transmettre les traditions culturelles aux jeunes générations.

Outre les cérémonies, le festival propose des activités culturelles et sportives, notamment des compétitions de tir à la corde et des spectacles d’arts populaires, favorisant les échanges entre habitants et visiteurs. Les représentations de chants traditionnels permettent également aux visiteurs de découvrir la richesse du patrimoine culturel muong. Parallèlement, les espaces d’exposition des produits OCOP (« À chaque commune son produit ») et des spécialités agricoles locales invitent les visiteurs à découvrir les produits du terroir, tout en contribuant à élargir les débouchés pour les producteurs.

Au-delà de leur beauté, les rizières en terrasses témoignent du travail des générations passées et de l’attachement des habitants à la terre et à la culture du riz. Elles constituent un atout précieux pour développer le tourisme de découverte de la nature et de la culture locale. – VNA

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