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Battle of the Chefs 2026 : 102 médailles pour le Vietnam

Les chefs vietnamiens ont décroché le trophée du classement général ainsi que 28 médailles d’or, 36 d’argent et 38 de bronze lors de cette compétition en Malaisie.

Le Saigon Professional Chefs Guild (SPC) célèbre sa victoire au classement général du concours Battle of the Chefs 2026. Photo : SPC
Le Saigon Professional Chefs Guild (SPC) célèbre sa victoire au classement général du concours Battle of the Chefs 2026. Photo : SPC

Hanoï (VNA) – Le Vietnam a remporté le trophée du classement général et 102 médailles lors du concours culinaire international Battle of the Chefs 2026, organisé du 21 au 24 octobre en Malaisie.

Le Saigon Professional Chefs Guild (SPC) a décroché le trophée du classement général. La délégation vietnamienne a également remporté 28 médailles d’or, 36 d’argent et 38 de bronze. Elle réunissait plus de 50 chefs et leurs entraîneurs, représentants du SPC, de la Vietnam Chefs Federation (VCF) et de la Vietnam Bakery Association (VNBA).

Outre le titre général, la délégation a remporté le trophée The Best Young Chefs, ainsi que plusieurs autres dans les épreuves par équipes, de boulangerie, de chocolaterie, de décoration de gâteaux et de sculpture sur fruits et légumes. Ces résultats témoignent du savoir-faire des chefs vietnamiens et contribuent à promouvoir la gastronomie nationale et le tourisme.

Dans les épreuves par équipes, Nguyen Tran Bao An, Nguyen Xuan Phu, Nguyen Le Quoc Huy, Nguyen Hoang Luu et Nguyen Hoang Phi Hung ont remporté un trophée. Un autre a été décerné à l’équipe composée de Nguyen Tran Bao An, Nguyen Minh Nhi, Nguyen Thien Lam et Nguyen Le Quoc Huy.

Nguyen Minh Nhi et Nguyen Tran Bao An ont également remporté des trophées dans deux épreuves, dont celle consacrée à un banquet de Noël en duo. Duong Minh Tri et Dang Duoc Thao ont remporté un trophée dans une épreuve en duo, tandis que Tu Nguyen Bao Tran et Phan Thuy Oanh ont décroché celui d’une épreuve de restauration événementielle.

Dans les épreuves individuelles, Nguyen Minh Nhi a remporté un trophée dans la catégorie du banh mi vietnamien, Do Minh Hiep dans celle de la présentation du banh mi et Nguyen Thien Lam le trophée The Best Bon Bon Chocolate. Cao Thi Hoa a décroché le trophée Merry Lady Ice Cream.

En sculpture sur fruits et légumes, Nguyen Duc Quyen a remporté un trophée dans la catégorie professionnelle, tandis que Phan Thi Yen Vi a été récompensée dans celle des jeunes chefs.

Organisée au SPICE Arena, à Penang, cette 20e édition a réuni plus de 2.000 candidats et plus de 100 juges certifiés venus de plusieurs pays, selon l’organisme touristique de Penang. Reconnue par Worldchefs comme une compétition de niveau continental, elle propose plus de 90 catégories destinées aux jeunes chefs et aux professionnels.

Créé en 1988, Battle of the Chefs favorise les échanges internationaux, la découverte de nouvelles techniques et le partage d’expériences. Pour les candidats vietnamiens, il offre également l’occasion d’évaluer leurs compétences et de se familiariser avec un environnement professionnel international.

Tran Thi Hien Minh, vice-présidente du SPC et de la VNBA, a rappelé que la pâtisserie exige précision, patience et maîtrise de chaque étape. Elle a souligné l’importance de la pratique, de l’apprentissage et du partage des connaissances pour faire progresser les professionnels vietnamiens.

Nguyen Thi Khanh, présidente de l’Association du tourisme de Ho Chi Minh-Ville (Ho Chi Minh City Tourism Association – HTA), a attribué ces résultats aux efforts constants, à l’esprit d’équipe et à la passion des chefs. Elle a estimé que les compétences acquises lors de la compétition pourraient contribuer à améliorer la qualité des plats et des services, tout en faisant mieux connaître la gastronomie vietnamienne à l’étranger. – VNA

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