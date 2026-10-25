Da Lat : une touriste étrangère sauvée d’un trou profond

Lam Dong (VNA) – Une touriste malaisienne de 40 ans a été secourue le 25 octobre après être tombée dans un trou d’environ 10 mètres de profondeur lors d’une randonnée à Da Lat, dans la province de Lam Dong, selon les autorités locales.



L’alerte a été donnée vers 5h45 dans le quartier de Lam Vien – Da Lat. La victime, identifiée par les initiales G.S.W., est tombée dans un trou d’environ 70 cm de diamètre alors qu’elle effectuait une randonnée non encadrée dans la zone du mont Hon Bo.



La police du quartier de Lam Vien – Da Lat, en coordination avec les forces locales et les services de lutte contre les incendies et de secours de la police provinciale de Lam Dong, a rapidement lancé une opération de sauvetage. Les sauveteurs sont parvenus à la sortir du trou vers 7h15. Elle a ensuite été transportée à l’Hôpital général de Lam Dong pour recevoir des soins d’urgence.



Selon les premières informations, la touriste présentait une blessure à la cheville droite et a reçu les premiers soins avant d’être transportée à l’hôpital pour poursuivre son traitement.



Le mont Hon Bo, situé près du village floricole de Thai Phien à Da Lat, est une destination prisée de nombreux habitants et des touristes pour la randonnée, l’observation des nuages et la photographie. Le site offre une belle vue sur le centre de Da Lat, notamment tôt le matin. Toutefois, les randonnées et visites non encadrées présentent des risques, en particulier pour les personnes qui connaissent mal le relief de la région. – VNA