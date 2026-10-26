Tourisme

Da Nang ambitionne de devenir une destination touristique verte de classe mondiale

Secteur économique clé représentant une part importante du produit intérieur brut régional (PIBR) de la ville, le tourisme de Da Nang joue un rôle moteur dans la croissance économique et se positionne à l’avant-garde de la transition écologique.

Des objets décoratifs et des souvenirs en rotin et en bambou, qui remplacent les produits en plastique, sont utilisés par de nombreux établissements touristiques à Da Nang. Photo : VNA
Des objets décoratifs et des souvenirs en rotin et en bambou, qui remplacent les produits en plastique, sont utilisés par de nombreux établissements touristiques à Da Nang. Photo : VNA

Da Nang (VNA) - Depuis la fusion administrative, Da Nang dispose d’un vaste espace de développement et de ressources diversifiées, allant des zones urbaines et des espaces maritimes aux patrimoines culturels, aux villages de métiers traditionnels et aux écosystèmes montagneux. Ces atouts lui permettent de relier ses valeurs culturelles, économiques et touristiques distinctives afin de créer des produits hautement compétitifs.

Le Service municipal de la culture, des sports et du tourisme a coordonné avec différents secteurs la mise en œuvre de nombreuses mesures visant à protéger l’environnement touristique. Celles-ci comprennent le tri des déchets à la source dans les établissements de services ainsi que la collecte des déchets dans les zones sensibles, notamment la péninsule de Son Tra, Cu Lao Cham et les plages. Des initiatives communautaires telles que « Clean Up Son Tra », « Clean Up Danang », les opérations de collecte des déchets sous-marins pour protéger les coraux et l’opération « Des déchets contre des plantes vertes » contribuent également à renforcer la sensibilisation et la responsabilité des entreprises et des habitants en matière de protection de l’environnement.

En particulier, en août 2026, la ville a publié le référentiel des critères des établissements d’hébergement touristique verts de Da Nang (« Da Nang Green Stay »). Celui-ci guide les établissements dans l’utilisation efficace de l’énergie, la gestion des ressources et la réduction des déchets, afin de promouvoir progressivement des modèles économiques verts et durables. Les bateaux de tourisme comme Aphrodite, Sơn Trà Marina, Go Green Da Nang... développent des activités touristiques axées sur la nature, les expériences authentiques et la mobilité écologique, contribuant à promouvoir un tourisme vert et un mode de vie durable.

Évoquant les solutions de transition écologique, Mme Nguyen Thi Hoai An, directrice adjointe du Service municipal de la culture, des sports et du tourisme, estime que les entreprises peuvent commencer par des mesures concrètes adaptées à leurs capacités financières, telles que les économies d’électricité et d’eau ainsi que la réduction des déchets plastiques, sans devoir réaliser d’importants investissements dès le départ. Selon elle, ces mesures ne concernent pas uniquement les établissements d’hébergement : elles constituent également un fondement pour promouvoir la transition écologique dans l’ensemble de la chaîne des services touristiques.

En s’appuyant sur les établissements d’hébergement verts, la ville renforce les liens entre les voyagistes, les entreprises de transport, les sites écotouristiques et les communautés locales. Elle intègre également les produits du programme OCOP (À chaque commune son produit), les spécialités locales et la culture autochtone aux circuits touristiques.

Pour un développement durable

En accord avec la stratégie nationale et les orientations municipales visant à renouveler le modèle de croissance, le secteur touristique de Da Nang considère la transition écologique comme une priorité stratégique et un levier de rupture.

Vu Quang Dung, directeur adjoint de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, a proposé plusieurs groupes de mesures que Da Nang pourrait intégrer à sa feuille de route pour le développement d’un tourisme vert et durable.

vnanet-dn2.jpg
Des démonstrations de tissage de brocart et la présentation de produits locaux en brocart font partie des initiatives mises en œuvre par de nombreux établissements touristiques pour promouvoir le tourisme vert à Da Nang. Photo : VNA

Selon lui, la ville doit élaborer des indicateurs quantitatifs permettant de contrôler la fréquentation des zones écologiquement sensibles telles que la péninsule de Son Tra et Cu Lao Cham, ainsi que des sites patrimoniaux reconnus à l’échelle internationale, comme Hoi An et My Son, afin de préserver leurs valeurs distinctives et d’assurer leur développement durable.

Da Nang doit également rééquilibrer l’aménagement de son espace touristique selon un axe est-ouest, en mettant l’accent sur l’extension des activités vers l’ouest. Cette orientation pourrait favoriser le développement de villages écotouristiques communautaires et du tourisme rural vert, tout en intégrant les produits agricoles propres, directement issus des exploitations, à la chaîne des services haut de gamme.

La ville doit par ailleurs accélérer l’utilisation des données numériques dans la gestion écologique, expérimenter des audits énergétiques et déployer des systèmes automatisés de traitement des déchets dans les grands complexes hôteliers situés en bord de mer et le long de la rivière Han.

Enfin, il est nécessaire de compléter les critères du tourisme vert pour les autres secteurs de services, tout en mettant en place des mécanismes de récompense en faveur des entreprises engagées dans une démarche de neutralité carbone. - VNA

source
#Nouvelle ère #tourisme vert #développement durable #transition écologique #protection de l’environnement #tourisme durable #patrimoine culturel #Da Nang
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Voir plus

La sécurité renforce l’attractivité du Vietnam auprès des touristes internationaux

La sécurité renforce l’attractivité du Vietnam auprès des touristes internationaux

Dans un contexte d’incertitude mondiale, la sécurité occupe une place de plus en plus importante dans les choix des voyageurs. Le Vietnam s’est classé au neuvième rang mondial dans le domaine de la sûreté et de la sécurité, selon l’Indice de développement du tourisme et des voyages 2026 du Forum économique mondial, gagnant ainsi 18 places par rapport à 2024.

Le train Vietnam Central Heritage Connection franchit le pont en arc de Dôn Ca, un ouvrage vieux de plus de 100 ans, construit en même temps que la ligne ferroviaire Huê-Dà Nang. Doté d’une arche en pierre, ce pont enjambe un ravin à environ 20 mètres de hauteur et s’étend sur près de 100 mètres. Il constitue l’un des ouvrages architecturaux remarquables de la ligne qui traverse le col de Hai Vân. Photo : VnExpress

Et si le plus beau voyage du monde se faisait au rythme du train vietnamien ?

Le prestigieux magazine américain Condé Nast Traveler vient de dévoiler son classement 2026 des 20 plus beaux voyages ferroviaires de la planète, une sélection établie directement par le vote de ses lecteurs. Grande distinction cette année : le Vietnam signe une double entrée remarquée dans ce cercle très fermé.

Une touriste russe pose pour une photo dès son arrivée à l'aéroport de Cam Ranh, dans la province de Khanh Hoa. Photo : VOV

Le Vietnam a le vent en poupe auprès des voyageurs russes

Avec plus d’un million de visiteurs russes accueillis au cours des huit premiers mois de l’année 2026, soit une envolée de 165,7 % sur un an, la Russie enregistre la croissance la plus rapide parmi les principaux marchés émetteurs du Vietnam.

Plus de 7 000 rencontres d’affaires B2B et la signature de protocoles d’accord ont été enregistrés lors de l’espace Business et de mise en relation B2B, dans le cadre du Festival international du tourisme de Da Nang 2026. Photo: VNA

DITF 2026 : plus de 7 000 rencontres d’affaires B2B à Da Nang

Activité phare du DITF 2026, qui se déroule du 16 au 19 octobre, cet événement marque le passage des programmes de promotion et de présentation des destinations à des rencontres directes entre entreprises, axées sur les échanges commerciaux et le développement de partenariats.

La vallée de Xuan Truong est située dans le géoparc mondial de l'UNESCO de Non Nuoc Cao Bang. Photo : VNA

Le géoparc de Cao Bang, un levier de croissance durable pour les communautés locales

Après avoir obtenu à deux reprises consécutives le "carton vert" lors des réévaluations et renforcé ses liens avec 241 géoparcs répartis dans 51 pays, Cao Bang a non seulement réussi à préserver ce précieux patrimoine, mais aussi à en faire un moteur du développement touristique, générant directement des moyens de subsistance durables pour la population.

Le palais Petrovski, attraction touristique de Moscou, resplendit de beauté sous les couleurs dorées de l'automne. Photo : VNA.

La Russie exempte de visa les touristes vietnamiens

Les citoyens vietnamiens peuvent désormais séjourner en Fédération de Russie pendant 30 jours consécutifs au maximum sans visa, à condition que leur séjour ne soit pas motivé par le travail selon un décret accordant une exemption de visa aux citoyens vietnamiens pour une durée d’un an, jusqu’au 15 octobre 2027 signé par le président russe Vladimir Poutine.

Si le printemps est marqué par les fleurs de pêcher et de prunier, l’automne offre à Lung Cu les couleurs délicates du sarrasin, devenu un symbole du plateau karstique de Dong Van. Photo: VNA

Lung Cu attire les visiteurs avec ses collines de fleurs de sarrasin en pleine floraison

Au début du mois d’octobre, les collines de fleurs de sarrasin en pleine floraison parent Lung Cu, dans la province de Tuyen Quang, de couleurs délicates et attirent de nombreux visiteurs. Avec quelque 70 hectares cultivés, cette localité du plateau karstique de Dong Van mise sur la valorisation de ses paysages, de son patrimoine culturel et de ses traditions pour dynamiser le tourisme de fin d’année 2026.