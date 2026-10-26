Vietnam-Cambodge : une amitié à transmettre aux jeunes générations

Hanoï (VNA) – Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), a reçu, le 26 octobre à Hanoï, une délégation de jeunes dirigeants du Parti du peuple cambodgien (PPC), conduite par Kem Sambath, membre du Comité central et vice-président de la Commission des relations extérieures du Comité central du PPC.



La délégation séjourne au Vietnam du 19 au 30 octobre 2026 dans le cadre d’un programme d’études et d’échanges thématiques.



Lors de la rencontre, le permanent du Secrétariat du Comité central du PCV a salué la coopération entre les deux Partis dans l’organisation de ce programme en 2026. Cette initiative concrétise les accords conclus entre les hauts dirigeants du PCV et du PPC et contribue à renforcer les liens entre les jeunes générations de responsables des deux pays.

Le permanent du Secrétariat du PCV, Tran Cam Tu, s'exprime lors de la rencontre. Photo: VNA

Il a réaffirmé que le Parti et l’État vietnamiens accordaient une importance constante au développement des relations de bon voisinage, de l’amitié traditionnelle et d’une coopération globale et durable avec le Cambodge.



Dans un contexte régional et international marqué par des évolutions complexes et imprévisibles, il a souligné que le renforcement de la confiance politique, de la coordination et du soutien mutuel entre les deux Partis et les deux pays était essentiel pour préserver un environnement de paix, de stabilité et de coopération, favorable au développement et à la sécurité de chacun.



Il a également salué le contenu concret du programme, consacré notamment à l’édification du Parti, à la gestion de l’État et au développement socio-économique. Il a affirmé que le Vietnam était prêt à partager son expérience en matière de réforme et de rationalisation de l’appareil administratif, de décentralisation, de délégation de pouvoirs et d’amélioration de la qualité des cadres.



À l’approche de l’« Année de l’amitié Vietnam-Cambodge 2027 », qui marquera le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (le 24 juin 1967), il s’est dit convaincu que la solidarité et l’amitié traditionnelle entre les deux peuples continueraient de se renforcer, notamment parmi les jeunes générations.



De son côté, Kem Sambath a félicité le Vietnam pour ses réalisations en matière de développement socio-économique et exprimé sa confiance dans sa capacité à atteindre les objectifs fixés. Il s’est réjoui des enseignements tirés par les membres de sa délégation dans les domaines de l’édification du Parti, de la gestion de l’État, de la défense et de la sécurité, des sciences et des technologies ainsi que du développement socio-économique. Le programme leur a également permis de mieux comprendre la solidarité traditionnelle entre les deux peuples, considérée comme un héritage précieux.



Kem Sambath a souligné la responsabilité des jeunes générations, notamment des jeunes dirigeants des deux pays, dans le renforcement de cette solidarité. Il s’est également félicité des progrès de la coopération bilatérale dans de nombreux domaines.



Il a enfin affirmé que les membres de sa délégation adapteraient les expériences acquises aux réalités cambodgiennes afin de contribuer à améliorer l’efficacité de l’édification du Parti et du développement socio-économique. Il a assuré que la partie cambodgienne participerait activement à la préparation des activités marquant, en 2027, le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, afin de renforcer les liens entre les deux Partis et les deux pays. – VNA