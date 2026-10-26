Politique

Renforcer les capacités en matière de sécurité, de santé et d’intervention d’urgence en vue de l’APEC 2027

Un cours de formation consacré à la sécurité, à la santé et aux interventions d’urgence en vue de l’APEC 2027, réunissant 150 participants vient d'être ouvert dans la zone administrative spéciale de Phu Quoc, province d’An Giang.

Lors de la cérémonie d'ouverture du cours de formation sur la sécurité, la santé et la réponse aux situations d'urgence pour la conférence APEC 2027. Photo : https://congan.angiang.gov.vn/
Lors de la cérémonie d'ouverture du cours de formation sur la sécurité, la santé et la réponse aux situations d'urgence pour la conférence APEC 2027. Photo : https://congan.angiang.gov.vn/

An Giang (VNA) – Le 26 octobre au matin, dans la zone administrative spéciale de Phu Quoc, province d’An Giang, la police provinciale a inauguré un cours de formation consacré à la sécurité, à la santé et aux interventions d’urgence en vue de l’APEC 2027, réunissant 150 participants. Cette initiative vise à renforcer la coordination intersectorielle, à prévenir les risques et à améliorer la gestion des incidents afin de garantir la sécurité du prochain sommet de l’APEC.

Le colonel Dao Hai Dang, directeur adjoint de la police provinciale d’An Giang, a souligné que l’APEC 2027 constituait un événement diplomatique majeur, contribuant à affirmer la position, le prestige et l’image du Vietnam sur la scène internationale, tout en favorisant la coopération et la promotion du potentiel du pays et de ses localités. Le choix de Phu Quoc pour accueillir les activités du sommet impose des exigences élevées en matière de préparation, notamment pour la sécurité et l’ordre publics, les soins de santé et la capacité à faire face aux urgences.

Pour assurer le succès de l’APEC 2027, il est nécessaire, au-delà du rôle central des forces de police, de mobiliser les ressources collectives et de renforcer la coordination étroite et cohérente entre les organismes, les unités et les forces compétentes. La formation de personnels disposant des connaissances spécialisées, des compétences professionnelles et des capacités de coordination et de gestion des situations constitue une mission essentielle pour assurer la sécurité des délégués, des invités et des activités du sommet.

Le directeur adjoint de la police provinciale a demandé au comité d’organisation et aux formateurs de multiplier les échanges d’expériences, l’analyse de situations et les exercices pratiques, afin d’améliorer les capacités des participants à identifier les risques, à évaluer la situation, à échanger des informations et à coordonner leurs interventions. La formation doit produire des résultats concrets. À l’issue de la formation, chacun devra être en mesure d’accomplir ses missions avec initiative, calme, précision et célérité.

Les participants sont appelés à faire preuve de responsabilité et de discipline, à respecter strictement le règlement de la formation, à étudier activement les documents et à partager leurs expériences. Ils doivent mettre les connaissances acquises en adéquation avec les besoins de leurs organismes respectifs et prendre pleinement conscience de leur rôle dans les préparatifs de l’APEC 2027. Ils sont également invités à renforcer leur vigilance, à détecter et signaler les risques et à intervenir conformément aux procédures et à leurs compétences, en plaçant la protection de la vie et de la santé humaines au premier plan.

Enfin, les participants doivent respecter scrupuleusement la législation, les règles professionnelles et les dispositions relatives à la protection des secrets d’État ainsi qu’à la gestion et à la communication des informations.
Les organismes concernés sont appelés à poursuivre leur coordination, à réexaminer les missions, à définir clairement les responsabilités et les échéances, et à créer les conditions nécessaires pour que les connaissances et les compétences acquises soient efficacement mises en pratique.- VNA

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