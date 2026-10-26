Politique

Le Vietnam et la Pologne établissent un partenariat stratégique

Le Vietnam et la Pologne ont décidé de porter leurs relations au niveau de partenariat stratégique à l’occasion de la visite officielle du Premier ministre polonais Donald Tusk à Hanoï.

Le Premier ministre Le Minh Hung (droite) et son homologue polonais Donald Tusk tiennent une conférence de presse conjointe. Photo: VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung (droite) et son homologue polonais Donald Tusk tiennent une conférence de presse conjointe. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – À l’issue de leur entretien officiel, le 26 octobre à Hanoï, le Premier ministre Le Minh Hung et son homologue polonais Donald Tusk ont tenu une conférence de presse conjointe pour présenter les résultats de leurs échanges et annoncer l’établissement d’un Partenariat stratégique entre les deux pays.

Selon le chef du gouvernement vietnamien, l’entretien s’est déroulé dans un climat de confiance et de compréhension mutuelle et a permis de parvenir à un large consensus.

Les deux parties ont adopté une Déclaration conjointe sur l’établissement du Partenariat stratégique et un Plan d’action pour le renforcement du partenariat Vietnam-Pologne pour la période 2026-2030. Elles ont également assisté à l’échange de deux accords de coopération dans les domaines de l’enseignement supérieur et du tourisme.

Les deux dirigeants ont convenu de renforcer la confiance politique en maintenant les échanges à tous les niveaux et en améliorant l’efficacité des mécanismes de coopération existants. Ils ont également décidé d’étudier la création d’un comité intergouvernemental de coopération économique afin de faciliter les échanges commerciaux et les investissements.

Le Vietnam examinera favorablement la possibilité d’élargir l’exemption de visa aux citoyens polonais, conformément à sa législation, et a proposé à la Pologne d’envisager une exemption similaire pour les titulaires de passeports de service vietnamiens.

Sur le plan économique, les deux pays se sont engagés à mettre en œuvre efficacement l’Accord de libre-échange Vietnam-Union européenne (EVFTA), avec pour objectif de porter leurs échanges commerciaux à 6 milliards de dollars d’ici 2030.

Les deux parties souhaitent faire de la Pologne une porte d’accès des produits vietnamiens à l’Europe centrale et orientale et du Vietnam une plateforme permettant aux entreprises polonaises et européennes d’accéder au marché de l’ASEAN.

Elles ont convenu de développer leur coopération dans les énergies renouvelables, l’agriculture intelligente, la transformation numérique, les technologies spatiales, l’industrie pharmaceutique, les infrastructures stratégiques, la transition verte et la protection de l’environnement, en favorisant les transferts de technologies.

Les deux pays entendent également approfondir leur coopération en matière de défense et de sécurité, notamment dans la lutte contre la criminalité transnationale, la cybercriminalité et les menaces non traditionnelles.

Les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique deviendront un nouveau pilier du Partenariat stratégique.

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Le Premier ministre Le Minh Hung (2e à partir de la droite) et son homologue polonais Donald Tusk (2e à partir de la gauche) à la cérémonie d'échange des documents de coopération. Photo: VNA

Les deux Premiers ministres ont également convenu de développer la coopération dans l’éducation, la culture, le tourisme, le travail et les échanges entre les deux peuples, notamment en renforçant les partenariats universitaires, en augmentant le nombre de bourses d’études et en encourageant les échanges culturels et sportifs. Le Vietnam a salué l’annonce officielle de la reprise de la liaison aérienne directe Varsovie-Hanoï par la compagnie aérienne nationale polonaise.

Sur le plan international, les deux parties ont convenu de renforcer leur coordination et leur soutien mutuel au sein des forums régionaux et internationaux. Elles ont également souligné l’importance de garantir la sécurité et la liberté de navigation maritime et de régler tous les différends par des moyens pacifiques, sans recours ni menace de recours à la force, conformément aux principes fondamentaux du droit international, à la Charte des Nations unies et à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Pour sa part, le Premier ministre polonais Donald Tusk a souligné que l’établissement du Partenariat stratégique témoignait de la confiance politique entre les deux pays et ouvrait de nouvelles perspectives de coopération.

Qualifiant le Vietnam de partenaire important de la Pologne en Asie, il a appelé à faciliter les échanges commerciaux et les investissements, à améliorer le climat des affaires et à renforcer les liaisons aériennes directes pour favoriser le tourisme et les échanges entre les populations.

Le Premier ministre polonais a réaffirmé l’attachement de son pays à la paix, au respect de l’indépendance et de la souveraineté des États, ainsi qu’au droit international. Il s’est dit convaincu que cette visite contribuerait à approfondir les relations bilatérales et à apporter des avantages concrets aux populations des deux pays.

Les deux dirigeants ont également visité une exposition de photographies consacrée à l’amitié Vietnam-Pologne, organisée par le Bureau du gouvernement en collaboration avec l’Agence vietnamienne d’Information. – VNA

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