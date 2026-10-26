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À Macao (Chine), la diaspora vietnamienne constitue un levier de solidarité et de développement

À Macao (Chine), l’Association des Vietnamiens à l’étranger contribue à renforcer la solidarité communautaire, à promouvoir le respect des lois locales et à préserver l’identité culturelle vietnamienne. Son action illustre l’esprit de la résolution n° 23-NQ/TW, qui considère la diaspora comme une ressource stratégique pour le développement national.

À Macao (Chine), la diaspora vietnamienne constitue un levier de solidarité et de développement

Hanoï (VNA) - La résolution n° 23-NQ/TW, dans le prolongement de la résolution n° 36-NQ/TW, réaffirme que les Vietnamiens de l’étranger font partie intégrante de la grande union nationale et constituent une ressource stratégique pour le développement et l’intégration internationale du Vietnam. À Macao (Chine), l’expérience de l’Association des Vietnamiens à l’étranger illustre cette orientation.

Fondée dans un contexte difficile, notamment lors de la pandémie de COVID-19 en 2021, l’association, présidée par Duong Trung Duc, a collaboré avec le Consulat général du Vietnam à Hong Kong et à Macao pour organiser 12 vols de rapatriement, permettant à des milliers de Vietnamiens en difficulté de rentrer en toute sécurité.

Après la pandémie, l’association a intensifié ses efforts de sensibilisation auprès des quelque 9 000 travailleurs vietnamiens de Macao, afin de les encourager à respecter la législation locale. Avec le soutien des autorités diplomatiques vietnamiennes, elle a structuré ses activités autour de trois axes : l’assistance juridique, les œuvres caritatives et les activités culturelles et artistiques.

Elle traduit notamment en vietnamien les alertes de la police locale concernant les stupéfiants, les escroqueries en ligne et les risques liés au transport de marchandises pour le compte de tiers. Elle contribue également à la résolution des conflits au sein de la communauté.

Selon les données publiées par la police judiciaire de Macao, la proportion d’infractions impliquant des ressortissants vietnamiens est passée de plus de 20 % en 2024 à 2 % en 2025, tandis que les cas de séjour irrégulier sont devenus presque inexistants. L’invitation récente de Duong Trung Duc à une cérémonie officielle de la police judiciaire témoigne également de la reconnaissance du rôle joué par l’association.

Au-delà de l’assistance juridique, celle-ci constitue un lieu de solidarité et de préservation de l’identité culturelle. Nguyen Thi Hue, responsable de la section de Hung Yen et du comité d’accueil, souligne que l’association apporte un soutien moral et un sentiment familial aux travailleurs éloignés de leur pays. Ses membres participent aux célébrations nationales vietnamiennes et aux manifestations locales, notamment au défilé international de Macao en mars. En l’absence de cours officiels de vietnamien, certaines travailleuses enseignent également leur langue maternelle aux enfants dont elles s’occupent.

Le fonds caritatif de l’association permet par ailleurs de venir en aide aux membres confrontés à la maladie, aux accidents ou à des difficultés juridiques. La communauté se mobilise également pour apporter son soutien au Vietnam lors de catastrophes naturelles.

Selon Le Duc Hanh, consule générale du Vietnam à Hong Kong et à Macao, la résolution n° 23-NQ/TW relative aux affaires concernant les Vietnamiens résidant à l’étranger traduit une évolution vers un accompagnement plus actif de la diaspora et la mise en place de mécanismes destinés à favoriser sa contribution au développement national. Elle salue notamment la solidarité qui unit les intellectuels, les étudiants, les ingénieurs et les travailleurs vietnamiens à l’étranger.

Pour assurer un développement plus durable de la communauté, l’association et les travailleurs vietnamiens souhaitent poursuivre leur coopération étroite avec les représentations diplomatiques vietnamiennes et les autorités locales. Parmi leurs priorités figurent la mise à disposition de documents d’information en vietnamien sur le droit du travail et l’assurance, ainsi que la création d’un service de conseil juridique direct afin de résoudre rapidement les difficultés et d’intervenir en cas de risques ou de litiges.

L’association souhaite également développer des programmes favorisant l’intégration, notamment par l’apprentissage du cantonais et du chinois mandarin à des fins de communication, afin de mieux répondre aux exigences professionnelles et de permettre aux travailleurs de défendre leurs droits. Enfin, le renforcement de la coordination entre l’association, les services chargés de la gestion du travail et les autorités de Macao contribuerait à améliorer l’efficacité de la sensibilisation juridique, à préserver l’environnement et à mieux anticiper les catastrophes naturelles. -VNA

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