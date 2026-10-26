Économie

Vietnam-Inde : concrétiser les accords de coopération technologique

Le Forum sur les technologies du futur Vietnam-Inde, tenu le 26 octobre à Ho Chi Minh-Ville dans le cadre du Forum économique d’automne 2026, a mis en avant les perspectives de coopération bilatérale dans l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, l’innovation et la transformation numérique, avec pour objectif de renforcer les partenariats entre entreprises, universités et instituts de recherche des deux pays.

Les délégués au Forum sur les technologies du futur Vietnam-Inde, tenu le 26 octobre à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA
Les délégués au Forum sur les technologies du futur Vietnam-Inde, tenu le 26 octobre à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le Forum sur les technologies d’avenir Vietnam-Inde s’est tenu le 26 octobre à Hô Chi Minh-Ville, dans le cadre du Forum économique d’automne 2026 (AEF). Il visait à identifier de nouveaux axes de coopération dans les technologies émergentes, l’innovation et la transformation numérique.

Le vice-président du Comité populaire municipal, Nguyen Manh Cuong, l’ambassadeur d’Inde au Vietnam, Tshering W. Sherpa, ainsi que des représentants du Centre de la quatrième révolution industrielle de Hô Chi Minh-Ville (HCMC C4IR), d’organismes publics, d’instituts de recherche, d’universités et d’entreprises des deux pays ont participé à l’événement.

Nguyen Manh Cuong a souligné que les relations Vietnam-Inde reposaient sur une profonde confiance politique et une volonté commune de développement. Hô Chi Minh-Ville entend concrétiser les engagements bilatéraux par des programmes de coopération dans des domaines stratégiques tels que l’intelligence artificielle (IA), les infrastructures numériques publiques, les semi-conducteurs et la production intelligente.

L’établissement, en mai 2026, de relations d’amitié entre Ho Chi Minh-Ville et Mumbai constitue une base pour renforcer la coopération entre les deux grands centres économiques, notamment dans le commerce, l’investissement, la formation, les infrastructures, la croissance verte et la transformation numérique.

La ville souhaite également développer les échanges universitaires, la formation de spécialistes et les partenariats entre entreprises, instituts de recherche et investisseurs afin de transformer les innovations en produits et services commercialisables.

L’ambassadeur indien Tshering W. Sherpa a rappelé que 2027 marquerait le 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et serait célébré comme l’Année de l’amitié Inde-Vietnam. Il a appelé à traduire leur confiance mutuelle en résultats concrets, notamment dans les technologies de l’information et de la communication, les sciences et technologies et l’innovation, en cohérence avec la Résolution n° 57-NQ/TW du Vietnam.

Il a proposé de renforcer les liens entre les écosystèmes de start-up de Ho Chi Minh-Ville et de Mumbai, de développer les échanges d’étudiants et de chercheurs et de lancer des programmes de formation spécialisée aux technologies de pointe en Inde, avec la participation du centre HCMC C4IR.

Dans son intervention en ligne, le vice-ministre indien de l’Électronique et des Technologies de l’information, S. Krishnan, a souligné la nécessité de concrétiser les accords conclus par des dirigeants des deux pays, notamment le mémorandum d’entente sur la coopération numérique signé entre les ministères compétents indien et vietnamien, par des projets associant étroitement entreprises et instituts de recherche.

Il a également mis en avant les perspectives de coopération dans les services financiers et bancaires, l’IA, les semi-conducteurs et l’électronique. L’expertise indienne dans la conception de puces, les logiciels et les activités connexes pourrait contribuer au développement des capacités industrielles du Vietnam et renforcer son intégration aux chaînes d’approvisionnement régionales.

Il a ainsi appelé à multiplier les partenariats entre les entreprises des deux pays. Les participants ont enfin échangé sur la connectivité des données, la cybersécurité, la formation de ressources humaines hautement qualifiées et le développement de l’IA.

Le forum a permis de dégager plusieurs domaines prioritaires et de recenser des pistes de coopération concrète dans la recherche, la formation, l’application et la commercialisation des technologies, avec pour objectif d’approfondir le partenariat technologique entre le Vietnam et l’Inde. -VNA

#Nghị quyết 57 #NQ 57 #Vietnam #Inde #coopération technologique
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Transformation numérique

Sur le même sujet

En marge du Forum, la vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Minh Hang rencontre Michael Bloomberg, fondateur de Bloomberg. Photo: VNA

Le Vietnam apporte des contributions importantes au Bloomberg New Economy Forum 2026 en Inde

La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Nguyen Minh Hang, a souligné la nécessité de renforcer un système commercial multilatéral ouvert et inclusif, tout en mettant en avant les perspectives économiques du Vietnam et son rôle dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, lors du Bloomberg New Economy Forum 2026, tenu les 13 et 14 octobre à New Delhi, en Inde.

Voir plus

Le membre du Politburo et secrétaire du Comité du Parti de la ville de Hanoi, Trân Duc Thang rencontre des représentants d’Aquitara Fund et de 512 Capital B.V. Photo : Département des affaires extérieures de Hanoi

Hanoi s’active en Belgique pour séduire entreprises et organisations internationales

Lors des entretiens avec des représentants d’Aquitara Fund et de 512 Capital B.V., Trân Duc Thang, membre du Politburo et secrétaire du Comité municipal du Parti, a exposé les priorités d’investissement de Hanoi, notamment dans les infrastructures industrielles, les hautes technologies, les centres de données ainsi que le développement vert et durable.

L’ambassadrice Trân Thi Thu Thin et la délégation de l’ambassade du Vietnam au Mozambique posent pour une photo souvenir avec le directeur Jorge Vidigal Fole et des responsables clés de l’Institut mozambicain de la noix de cajou. Photo: VNA

Le Vietnam et le Mozambique veulent renforcer leurs liens dans le secteur agricole

Tout en saluant le potentiel de ce secteur et sa contribution majeure à l'économie, aux moyens de subsistance et aux exportations du Mozambique, l’ambassadrice du Vietnam, Trân Thi Thu Thin, a partagé l'expertise de son pays en matière de développement sectoriel, insistant notamment sur le renforcement des capacités de transformation et la création de valeur ajoutée pour les produits.

L'échange de vue sur la coopération agricole entre le Vietnam et l’Italie s’est tenu le 23 octobre à Rome. Photo: VNA

Produits agricoles vietnamiens : cap sur un accès plus direct au marché italien

Le Vietnam et l’Italie ont renforcé leur dialogue sur la coopération agricole lors d’une rencontre organisée le 23 octobre à Rome, axée sur les produits agricoles et les épices. Les participants ont souligné la nécessité de développer les échanges commerciaux directs, de renforcer la traçabilité et de respecter les normes européennes afin d’élargir l’accès des produits vietnamiens au marché italien.

Signature d'une lettre d'intention de coopération entre les deux parties lors du Forum d'affaires Bulgarie-Vietnam. Photo : VNA

Tay Ninh et Thanh Hoa prospectent le marché bulgare

Les provinces vietnamiennes de Tay Ninh et de Thanh Hoa ont mené, du 20 au 22 octobre en Bulgarie, une série d’activités de promotion de l’investissement et du commerce, marquées notamment par un forum d’affaires à Sofia et la signature de deux lettres d’intention de coopération avec des partenaires bulgares, ouvrant de nouvelles perspectives au partenariat stratégique entre les deux pays.

Le 23 octobre, le port international de Tan Cang – Cai Mep a accueilli pour la première fois le porte-conteneurs YM WAYFINDER. Photo: VNA

Le port de Cai Mep accueille un porte-conteneurs de nouvelle génération propulsé au GNL

Le port international de Tan Cang – Cai Mep a accueilli pour la première fois le porte-conteneurs YM WAYFINDER de la compagnie Yang Ming, un navire de nouvelle génération fonctionnant notamment au gaz naturel liquéfié (GNL). Cette escale marque une nouvelle étape dans le renforcement de la connectivité maritime du Vietnam et la promotion d’un transport maritime plus écologique et durable.

Les députés sont réunis en groupe pour examiner le projet de loi modifiant et complétant plusieurs articles de la Loi sur l’investissement. Photo : VNA

Le Vietnam entend améliorer la qualité des investissements étrangers

Réunis en groupe le matin du 24 octobre pour examiner le projet de loi modifiant et complétant plusieurs articles de la Loi sur l’investissement, les députés ont salué l’évolution de la politique d’attraction des investissements, qui ne se concentre plus uniquement sur le volume des capitaux et le nombre de projets, mais accorde davantage d’importance à la qualité, à l’efficacité, au transfert de technologies et à la contribution réelle à l’économie.

Nestlé Vietnam Group est une entreprise à 100 % participation suisse qui augmente continuellement son capital d'investissement et élargit ses activités dans la province de Hung Yen de 2017 à aujourd'hui. Photo: VNA

Hung Yen définit un modèle de développement économique fondé sur trois zones et deux corridors

La province de Hung Yen mise sur un modèle de développement articulé autour de trois zones économiques et de deux corridors stratégiques pour accélérer sa croissance, renforcer ses connexions régionales et devenir une ville relevant du ressort central d’ici 2030, avec des priorités axées sur l’industrie de haute technologie, la logistique, l’économie maritime et les énergies vertes.

Contrôle de la qualité des produits avant expédition chez Vietonic Company, dans le parc industriel de Dinh Tram, province de Bac Ninh. Photo : VNA

Les entreprises japonaises renforcent leur ancrage industriel au Vietnam

Grâce à un environnement d’investissement favorable et à une coopération économique renforcée, le Vietnam s’affirme comme une base stratégique de production pour les entreprises japonaises en Asie du Sud-Est. Au-delà de l’expansion industrielle, ces investissements contribuent à promouvoir les technologies avancées, la transition verte et la responsabilité sociale des entreprises.

Clavage du pont piétonnier sur la rivière Saïgon

Clavage du pont piétonnier sur la rivière Saïgon

Le pont piétonnier de 720 mètres enjambant la rivière Saïgon, dont le design s’inspire de la forme d’une feuille de palmier nipa, est entré dans sa phase de clavage le 21 octobre, après plus d’un an de travaux. Il reliera le quai de Bach Dang au nouveau quartier urbain de Thu Thiem.

L’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung (troisième de gauche à droite), reçoit le prix d’excellence en diplomatie de la Chambre de commerce américaine d’origine asiatique (AACC). Photo : VNA

Promouvoir le rôle de passerelle des entreprises d’origine asiatique dans la coopération commerciale Vietnam-États-Unis

S’exprimant lors de l’événement annuel de mise en relation d’affaires de la Chambre de commerce américaine d’origine asiatique (Asian American Chamber of Commerce - AACC) tenu le 22 octobre dans l’État de Virginie, l’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung, a hautement apprécié le rôle majeur de cette organisation pour ouvrir la voie aux produits et entreprises du Vietnam vers les distributeurs, les réseaux de vente au détail et les partenaires commerciaux américains.

Les chefs des délégations à la table ronde 2026 des villes partenaires d’affaires, à Hô Chi Minh-Ville, le 23 octobre. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville renforce sa coopération avec 14 partenaires économiques BPC

Loin d’un simple partage d’expériences, la conférence du Conseil des villes partenaires d’affaires d’Osaka (BPC Council) ambitionne d’identifier des défis communs et de lancer des initiatives concrètes au bénéfice direct des entreprises et des habitants des villes membres, a annoncé son secrétaire général, Kenjiro Mori.

La métropole du Sud prévoit de se doter d’un réseau de 28 lignes totalisant environ 1 500 km, avec pour objectif de répondre à 55 à 60 % de la demande de transport public d’ici 2050. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville développe son métro pour relier les aéroports et les pôles de transport

Pour une mégapole comme Hô Chi Minh-Ville, l’élargissement des routes ne suffit plus à résorber les embouteillages. Le développement du métro s’impose donc comme une nécessité. La métropole du Sud prévoit de se doter d’un réseau de 28 lignes totalisant environ 1 500 km, avec pour objectif de répondre à 55 à 60 % de la demande de transport public d’ici 2050.

Gia Lai entend se positionner comme une « nouvelle plateforme de conférences internationales » au Vietnam. Photo: VNA

Gia Lai prépare une vaste campagne de communication en vue de l’APEC 2027

À l’approche de l’APEC 2027, la province de Gia Lai intensifie ses actions de communication pour renforcer sa visibilité internationale, valoriser ses atouts culturels, touristiques et économiques et s’affirmer comme une nouvelle destination pour l’accueil de grands événements multilatéraux au Vietnam.