Vietnam-Inde : concrétiser les accords de coopération technologique

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le Forum sur les technologies d’avenir Vietnam-Inde s’est tenu le 26 octobre à Hô Chi Minh-Ville, dans le cadre du Forum économique d’automne 2026 (AEF). Il visait à identifier de nouveaux axes de coopération dans les technologies émergentes, l’innovation et la transformation numérique.

Le vice-président du Comité populaire municipal, Nguyen Manh Cuong, l’ambassadeur d’Inde au Vietnam, Tshering W. Sherpa, ainsi que des représentants du Centre de la quatrième révolution industrielle de Hô Chi Minh-Ville (HCMC C4IR), d’organismes publics, d’instituts de recherche, d’universités et d’entreprises des deux pays ont participé à l’événement.

Nguyen Manh Cuong a souligné que les relations Vietnam-Inde reposaient sur une profonde confiance politique et une volonté commune de développement. Hô Chi Minh-Ville entend concrétiser les engagements bilatéraux par des programmes de coopération dans des domaines stratégiques tels que l’intelligence artificielle (IA), les infrastructures numériques publiques, les semi-conducteurs et la production intelligente.



L’établissement, en mai 2026, de relations d’amitié entre Ho Chi Minh-Ville et Mumbai constitue une base pour renforcer la coopération entre les deux grands centres économiques, notamment dans le commerce, l’investissement, la formation, les infrastructures, la croissance verte et la transformation numérique.

La ville souhaite également développer les échanges universitaires, la formation de spécialistes et les partenariats entre entreprises, instituts de recherche et investisseurs afin de transformer les innovations en produits et services commercialisables.



L’ambassadeur indien Tshering W. Sherpa a rappelé que 2027 marquerait le 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et serait célébré comme l’Année de l’amitié Inde-Vietnam. Il a appelé à traduire leur confiance mutuelle en résultats concrets, notamment dans les technologies de l’information et de la communication, les sciences et technologies et l’innovation, en cohérence avec la Résolution n° 57-NQ/TW du Vietnam.



Il a proposé de renforcer les liens entre les écosystèmes de start-up de Ho Chi Minh-Ville et de Mumbai, de développer les échanges d’étudiants et de chercheurs et de lancer des programmes de formation spécialisée aux technologies de pointe en Inde, avec la participation du centre HCMC C4IR.



Dans son intervention en ligne, le vice-ministre indien de l’Électronique et des Technologies de l’information, S. Krishnan, a souligné la nécessité de concrétiser les accords conclus par des dirigeants des deux pays, notamment le mémorandum d’entente sur la coopération numérique signé entre les ministères compétents indien et vietnamien, par des projets associant étroitement entreprises et instituts de recherche.



Il a également mis en avant les perspectives de coopération dans les services financiers et bancaires, l’IA, les semi-conducteurs et l’électronique. L’expertise indienne dans la conception de puces, les logiciels et les activités connexes pourrait contribuer au développement des capacités industrielles du Vietnam et renforcer son intégration aux chaînes d’approvisionnement régionales.

Il a ainsi appelé à multiplier les partenariats entre les entreprises des deux pays. Les participants ont enfin échangé sur la connectivité des données, la cybersécurité, la formation de ressources humaines hautement qualifiées et le développement de l’IA.

Le forum a permis de dégager plusieurs domaines prioritaires et de recenser des pistes de coopération concrète dans la recherche, la formation, l’application et la commercialisation des technologies, avec pour objectif d’approfondir le partenariat technologique entre le Vietnam et l’Inde. -VNA