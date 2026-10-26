Économie

Vietnam–Norvège : de nouvelles perspectives dans l’éolien en mer

Le Vietnam souhaite renforcer sa coopération avec la Norvège pour développer l’éolien en mer.

Un projet éolien en mer dans la commune de Dong Hai, province de Ca Mau. Photo : VNA
Un projet éolien en mer dans la commune de Dong Hai, province de Ca Mau. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Fort de son potentiel éolien et de son expérience dans l’industrie pétrolière offshore, le Vietnam renforce sa coopération avec la Norvège dans les domaines de la technologie, de l’investissement et des chaînes d’approvisionnement, afin de développer l’éolien en mer. Selon le Plan national de développement de l’électricité VIII révisé, le pays vise une capacité installée de 6.000 MW d’ici 2030 et de 17.000 MW d’ici 2035.

Lors du Sommet de l’énergie éolienne Asie-Pacifique 2026 (APAC Wind Energy Summit 2026), tenu en juin, Jon Dugstad, directeur de l’éolien en mer chez Norwegian Energy Partners (NORWEP), une organisation regroupant plus de 350 entreprises partenaires du secteur de l’énergie, a souligné que le Vietnam disposait déjà d’une solide base industrielle offshore grâce au développement de son secteur pétrolier.

Selon lui, plusieurs entreprises vietnamiennes, notamment PetroVietnam Technical Services Corporation (PTSC), filiale de Petrovietnam, se sont progressivement intégrées aux chaînes d’approvisionnement internationales de l’éolien en mer, en fabriquant des structures de fondation, des sous-stations électriques offshore et en fournissant des services techniques spécialisés.

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Un projet éolien côtier dans la province de Ca Mau. Photo : VNA

Le 18 octobre 2026, le Vietnam et les quatre pays membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) – la Suisse, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein – ont signé un accord de libre-échange à Hanoï, en présence du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam.

Avant cette signature, l’ambassadeur de Norvège au Vietnam, Stein Iversen, avait souligné que cet accord ouvrirait de nouvelles possibilités d’accès aux marchés pour les entreprises des deux parties.

Toujours le 18 octobre, le vice-ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Luong Hoang Thai, a reçu Astrid Bergmål, secrétaire d’État au ministère norvégien des Affaires étrangères. Les deux responsables ont discuté de la mise en œuvre rapide de l’accord de libre-échange Vietnam–AELE, du renforcement des investissements norvégiens dans l’énergie et de l’élargissement de la coopération commerciale et industrielle.

Luong Hoang Thai a appelé la Norvège à encourager son fonds d’investissement Norfund et ses entreprises à investir davantage dans les énergies renouvelables, l’éolien en mer, le stockage d’énergie par batteries et les réseaux électriques intelligents. Il a également souhaité voir se concrétiser, dans le cadre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), les engagements d’investissement pouvant atteindre 250 millions de dollars par l’intermédiaire de Norfund.

Avec son long littoral, ses importantes ressources éoliennes et son engagement à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, le Vietnam est considéré comme l’un des marchés les plus prometteurs d’Asie-Pacifique pour l’éolien en mer. Dans ce contexte, le renforcement de la coopération internationale et le partage d’expériences joueront un rôle essentiel dans le développement de cette filière. – VNA

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