Le Vietnam entend renforcer le rôle moteur de son action extérieure

Hanoï (VNA) – Le Vietnam entend renforcer la portée stratégique de ses relations internationales, façonner un environnement extérieur favorable et transformer les acquis obtenus en capacités concrètes au service du développement national. Ces enjeux ont été au cœur du colloque scientifique national « Une diplomatie globale à un niveau supérieur », organisé le 26 octobre à Hanoï par le ministère des Affaires étrangères.

Le colloque visait à approfondir les nouvelles exigences stratégiques de l’action extérieure, afin de concrétiser la ligne définie par le XIVe Congrès national du Parti et les orientations du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam. Il s’est tenu dans un contexte international et régional marqué par des évolutions rapides et difficiles à prévoir, alors que le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement exigeant davantage d’efforts pour préserver un environnement pacifique, défendre les intérêts nationaux, consolider son indépendance et son autonomie et élargir son espace de développement.

Prenant la parole à cette occasion, le membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a souligné que la diplomatie globale à un niveau supérieur devait être à la hauteur de l’histoire, de la culture et du statut du Vietnam. Il a affirmé que cette mission ne relevait pas uniquement du secteur diplomatique, mais de l’ensemble du système politique. Le XIVe Congrès national du Parti a en effet défini le renforcement des relations extérieures et de l’intégration internationale comme une mission « essentielle et permanente ».

Le ministre a précisé que l’action extérieure devait s’inscrire dans la stratégie globale de construction et de défense de la Patrie, avec pour principe suprême la défense des intérêts nationaux. Elle doit être étroitement articulée avec la défense, la sécurité, le développement socio-économique, les sciences et les technologies, la culture et les ressources humaines. Les priorités consistent notamment à améliorer la qualité de la contribution du Vietnam à la communauté internationale, à accroître les retombées stratégiques des relations avec ses partenaires et à renforcer la capacité d’initiative stratégique du pays grâce à une coordination cohérente entre les différents acteurs.

De son côté, le vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyên Manh Cuong, a souligné la nécessité de renouveler la pensée, la vision et les modalités de mise en œuvre : passer d’une posture principalement axée sur l’adaptation à une démarche proactive visant à façonner un environnement favorable ; privilégier la qualité et l’efficacité de la coopération plutôt que la seule extension des relations ; et renforcer les liens entre l’action extérieure et les stratégies nationales de développement.

Les discussions ont également mis en avant la nécessité de transformer les ressources internationales en capacités endogènes, notamment par l’appropriation des technologies, l’amélioration de la productivité et le renforcement de la compétitivité de l’économie. Il importe aussi de renforcer les capacités d’analyse et d’anticipation afin de contribuer à la défense de la Patrie dès l’amont et à distance, de préserver l’initiative stratégique et de soutenir les missions de sécurité nationale.

Quatre sessions thématiques ont porté sur les moyens de renforcer le statut du Vietnam et de façonner un environnement international favorable ; d’améliorer l’efficacité des relations avec les partenaires, l’autonomie et la gestion des risques ; de renouveler les activités extérieures au service du développement et des besoins des entreprises, des collectivités locales et des secteurs économiques ; ainsi que de mobiliser les forces de l’ensemble des acteurs, d’améliorer les mécanismes de coordination et de mobiliser les ressources. Le colloque a recueilli plus de 30 communications et contributions.

En conclusion, Nguyên Manh Cuong a souligné la nécessité de traduire les grandes orientations en missions concrètes, d’attribuer clairement les responsabilités et de garantir les ressources ainsi que les mécanismes de coordination nécessaires. Les travaux futurs devront notamment porter sur le renforcement de la valeur stratégique des partenariats, la transformation des acquis obtenus en capacités concrètes de développement, la consolidation de l’indépendance et de l’autonomie stratégiques, l’amélioration de la contribution du Vietnam à l’élaboration des processus internationaux, ainsi que le renforcement de la coordination, de l’anticipation et de l’action concertée à l’échelle du système politique.

Ce colloque contribue à enrichir les fondements scientifiques et pratiques de la politique extérieure vietnamienne et à définir des orientations et des solutions permettant de renforcer son rôle moteur dans la construction et la défense de la Patrie.- VNA