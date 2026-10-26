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La communauté mobilisée pour préserver la langue vietnamienne au Canada

Le Conseil culturel et éducatif Canada-Vietnam (CVCEC) renforce son réseau d’enseignement du vietnamien au Canada en associant cours en présentiel, outils numériques et coopération communautaire afin de préserver la langue maternelle et l’identité culturelle des jeunes générations d’origine vietnamienne.

Nguyễn Thị Vân Hà
Le Conseil culturel et éducatif Canada-Vietnam (CVCEC) lance officiellement le Viet Youth Readiness Hub, inaugure un cours communautaire de vietnamien pour enfants et présente une bibliothèque de livres en vietnamien au Canada. Un enseignant du CVCEC illustre son cours de vietnamien à l’aide d’images attrayantes. Photo : VNA
Le Conseil culturel et éducatif Canada-Vietnam (CVCEC) lance officiellement le Viet Youth Readiness Hub, inaugure un cours communautaire de vietnamien pour enfants et présente une bibliothèque de livres en vietnamien au Canada. Un enseignant du CVCEC illustre son cours de vietnamien à l’aide d’images attrayantes. Photo : VNA



Hanoi (VNA) - Dans un contexte où de nombreux enfants d’origine vietnamienne au Canada utilisent principalement l’anglais ou le français, le maintien de la langue maternelle nécessite une étroite coopération entre les familles, les enseignants et les organisations communautaires. En reliant les cours en présentiel à des plateformes d’enseignement en ligne, le Conseil culturel et éducatif Canada-Vietnam (CVCEC) s’emploie à élargir le réseau d’enseignement du vietnamien afin de préserver la langue et l’identité culturelle vietnamiennes auprès des jeunes générations.

S’adressant à un correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) au Canada, la présidente du CVCEC, Phan Thi Quynh Trang, a indiqué que l’un des principaux défis pour les familles vietnamiennes résidait dans la création d’un environnement permettant aux enfants de pratiquer régulièrement leur langue maternelle. Beaucoup comprennent le vietnamien lorsque leurs parents leur parlent, mais leur répondent en anglais ou en français. Faute d’une pratique régulière, leur capacité à s’exprimer en vietnamien risque de s’affaiblir au fil des générations.

Face à cette situation, le CVCEC joue un rôle de coordination entre les enseignants bénévoles, les parents et les organisations communautaires. Il entend mettre en place un réseau d’enseignement reposant sur des programmes, des supports pédagogiques et des méthodes communs, permettant aux classes vietnamiennes de différentes provinces de s’inscrire dans un dispositif d’apprentissage coordonné.

Dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard (IPE), trois classes de vietnamien et de culture traditionnelle accueillent actuellement 30 élèves. Elles sont encadrées sur le plan pédagogique par Hoang Minh Ha et des enseignants bénévoles. Après deux ans d’activité, plusieurs enfants qui ne parlaient pas vietnamien ou n’avaient jamais appris cette langue sont désormais capables de lire, de raconter des histoires et de s’initier à l’écriture dans leur langue maternelle.

Outre l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, les élèves découvrent l’histoire et les traditions du Vietnam et participent à des activités pratiques, telles que la préparation du bánh chưng, du bánh trôi, du bánh chay et des gâteaux de la mi-automne. Cette approche associant langue et culture favorise un apprentissage plus naturel et renforce les liens des enfants avec leur famille et leur pays d’origine. Plus de 20 parents de l’IPE contribuent également au fonctionnement des classes et à l’organisation d’activités culturelles communautaires.

L’extension des cours en présentiel se heurte toutefois à plusieurs difficultés : les communautés vietnamiennes sont peu nombreuses et géographiquement dispersées dans certaines provinces, les enseignants travaillent principalement à titre bénévole et les coûts liés aux locaux, aux équipements et à l’organisation des activités pèsent sur la pérennité des cours.

Pour y remédier, le CVCEC développe la plateforme « Truong tieng Viet cua em » (« Mon école de vietnamien »), qui associe enseignement en ligne et cours en présentiel. En partenariat avec BambooTech, une entreprise de technologies éducatives basée en Finlande, le projet prévoit la numérisation des ressources pédagogiques de la collection « Vui hoc Tieng Viet » (« Apprendre le vietnamien en s’amusant »), publiée par les Éditions de l’Université pédagogique de Hô Chi Minh-Ville, ainsi que le développement de supports consacrés à la langue et aux traditions vietnamiennes, à partir du programme du système éducatif Khai Minh Duc.

La plateforme comprend huit thèmes et 40 étapes d’apprentissage, intégrant des exercices d’expression orale, d’écriture et des activités interactives en ligne. Les enseignants peuvent ainsi s’appuyer sur un programme commun, tandis que les élèves ont accès gratuitement aux ressources pédagogiques et peuvent poursuivre leur apprentissage à domicile. Au Manitoba, la classe en ligne animée par Ngo Nguyen Dieu Anh est reliée à des élèves de l’IPE, formant ainsi une communauté d’apprentissage interprovinciale. Le CVCEC collabore également avec des enseignants en Finlande pour développer et harmoniser les ressources pédagogiques.

Parallèlement, le Conseil cherche à renforcer sa coopération avec le système éducatif canadien. À Toronto, le programme est actuellement à l’étude auprès du Toronto District School Board (TDSB), afin de soutenir les cours de vietnamien proposés dans le cadre du Programme des langues internationales. Le CVCEC a également proposé au Comité d’État chargé des Vietnamiens de l’étranger de faciliter les échanges entre le TDSB et les autorités éducatives de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville, en vue de favoriser le partage d’expériences ainsi que les échanges d’enseignants et d’élèves et d’élargir la coopération professionnelle.

À terme, le CVCEC souhaite promouvoir la reconnaissance du vietnamien comme langue étrangère donnant droit à des crédits dans les programmes appropriés du système éducatif canadien.

Selon Phan Thi Quynh Trang, le développement durable de ce réseau repose sur la complémentarité de trois acteurs : les familles, qui encouragent l’usage quotidien du vietnamien ; les enseignants, qui garantissent la qualité pédagogique ; et les organisations communautaires, qui assurent la coordination et la mobilisation des ressources.

Dans l’esprit de la Résolution n° 23-NQ/TW du Bureau politique sur le travail relatif aux Vietnamiens de l’étranger, l’initiative du CVCEC illustre le rôle des technologies numériques et de la coopération éducative dans la préservation de la langue vietnamienne. En reliant des classes auparavant isolées, cette démarche contribue à élargir l’accès des jeunes générations à leur langue maternelle et à maintenir les liens entre la diaspora vietnamienne et le pays d’origine.- VNA

Nguyễn Thị Vân Hà
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