Le violoncelliste Mischa Maisky attendu à Hanoï

Hanoï (VNA) – La violoncelliste vietnamienne Dinh Hoai Xuan se produira aux côtés du célèbre violoncelliste Mischa Maisky lors du 13e concert « Cello Fundamento », prévu le 2 novembre à l’Opéra Ho Guom, à Hanoï.



Le violoncelliste israélien d’origine lettone, installé en Belgique, sera accompagné de sa fille, la pianiste Lily Maisky, et du violoniste français Nicolas Dautricourt.



Dinh Hoai Xuan a raconté avoir rencontré Mischa Maisky lors de ses études en Roumanie et lui avoir alors confié son souhait de l’inviter un jour au Vietnam. Les deux artistes sont restés en contact depuis. Elle l’a invité à deux reprises au Vietnam, mais ce n’est que l’année dernière qu’il a pu trouver du temps dans son emploi du temps.



Organisatrice du concert, Dinh Hoai Xuan a expliqué que les cachets habituels d’un artiste de cette renommée seraient normalement hors de portée. Elle voit dans sa participation une marque d’affection particulière pour le Vietnam et un honneur personnel.

La violoncelliste vietnamienne Dinh Hoai Xuan. Photo : NSCC



Nicolas Dautricourt, régulièrement invité à siéger dans les jurys de concours internationaux de musique classique, a déjà participé à deux reprises aux concerts « Cello Fundamento », avec un violon Stradivarius estimé à 20 millions de dollars. Sa participation régulière a contribué à renforcer la réputation de cette série de concerts.



Pour cette édition, Mischa Maisky a lui-même choisi les œuvres au programme et participera à tous les morceaux. Sur une suggestion de Dinh Hoai Xuan, il a accepté d’ajouter des œuvres de Brahms et de Schumann à celles de Schubert afin de mieux répondre aux goûts du public vietnamien.



La violoncelliste vietnamienne estime que cette 13e édition de « Cello Fundamento » sera la plus exigeante sur le plan musical depuis la création de cette série de concerts. Elle poursuit parallèlement son travail artistique dans l’espoir de se produire un jour en soliste avec de grands orchestres symphoniques. – VNA