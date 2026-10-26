Politique

Félicitations au président brésilien pour sa réélection

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, ainsi que le Premier ministre Lê Minh Hung, ont adressé, le 26 octobre, des messages de félicitations à Luiz Inácio Lula da Silva à l’occasion de sa réélection à la présidence du Brésil pour le mandat 2027-2031.

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva lors d’un meeting de campagne électorale à São Paulo, le 24 octobre 2026. Photo : Xinhua/VNA
Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva lors d’un meeting de campagne électorale à São Paulo, le 24 octobre 2026. Photo : Xinhua/VNA


Hanoï, 26 octobre (VNA) – Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, ainsi que le Premier ministre Lê Minh Hung, ont adressé, le 26 octobre, des messages de félicitations à Luiz Inácio Lula da Silva à l’occasion de sa réélection à la présidence du Brésil pour le mandat 2027-2031. - VNA


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