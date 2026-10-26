Félicitations au président brésilien pour sa réélection

Hanoï, 26 octobre (VNA) – Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, ainsi que le Premier ministre Lê Minh Hung, ont adressé, le 26 octobre, des messages de félicitations à Luiz Inácio Lula da Silva à l’occasion de sa réélection à la présidence du Brésil pour le mandat 2027-2031. - VNA
Le Premier ministre polonais Donald Tusk achève sa visite officielle au Vietnam
La visite officielle du Premier ministre polonais Donald Tusk au Vietnam a permis aux deux pays d’élever leurs relations au niveau de partenariat stratégique et de définir de nouvelles orientations pour approfondir leur coopération dans divers domaines.