Le Vietnam mise sur l’APEC 2027 pour promouvoir l’agriculture verte et la sécurité alimentaire

Hanoï (VNA) – Le Vietnam voit dans l’APEC 2027 une occasion de renforcer la coopération régionale en faveur de l’agriculture verte, de l’innovation et de la sécurité alimentaire. Il entend promouvoir des initiatives concrètes pour bâtir des systèmes alimentaires durables et résilients, tout en améliorant la valeur ajoutée et la compétitivité de ses produits agricoles.
Nguyen Do Anh Tuan, directeur du Département de la coopération internationale au ministère de l’Agriculture et du Développement rural, a déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) que le Vietnam avait engagé depuis plusieurs années une transition, passant d’une approche principalement axée sur la production à un modèle agricole écologique, à faibles émissions et résilient face au changement climatique. Cette évolution répond non seulement à des impératifs environnementaux, mais constitue également une condition essentielle à l’accroissement de la valeur ajoutée et de la compétitivité des produits agricoles vietnamiens.
L’un des projets phares consiste à développer, d’ici à 2030, un million d’hectares de riziculture de haute qualité et à faibles émissions dans le delta du Mékong. Il vise à transformer les pratiques agricoles, à optimiser l’utilisation des ressources et à accroître les revenus des agriculteurs. Dans le secteur forestier, l’accent est mis sur la gestion durable des forêts et les services écosystémiques. La pêche privilégie, quant à elle, une exploitation responsable, une aquaculture durable et la protection des écosystèmes marins.
À l’occasion de l’APEC 2027, le Vietnam prévoit de coopérer avec le Secrétariat de l’APEC pour organiser, en marge de la première réunion des hauts fonctionnaires (SOM1), un dialogue politique sur l’innovation dans la filière rizicole et un atelier consacré aux partenariats public-privé en faveur de l’agriculture régénératrice. Ces événements permettront aux économies membres d’échanger leurs expériences et de partager des solutions concrètes en matière d’agriculture verte et à faibles émissions.
Pour aider les entreprises, les coopératives et les agriculteurs à répondre à des exigences environnementales croissantes, M. Tuan a indiqué que le ministère poursuivrait l’adaptation de ses politiques et de ses directives techniques. Il entend également promouvoir les technologies, la transformation numérique et la traçabilité, tout en renforçant les capacités de mesure, de déclaration et de vérification des émissions. La formation, le développement des liens au sein des chaînes de valeur et l’accès aux informations sur les marchés, aux technologies et aux financements seront aussi privilégiés, notamment au bénéfice des petits producteurs.
S’agissant des moyens de transformer ces initiatives en une coopération mutuellement bénéfique aux économies membres, M. Tuan a souligné que la sécurité alimentaire ne se limitait plus à assurer une production suffisante. Elle suppose également de garantir l’accès à une alimentation saine, nutritive et abordable, ainsi que de préserver la stabilité des approvisionnements face aux chocs climatiques, aux catastrophes naturelles, à la volatilité des marchés et aux perturbations des chaînes d’approvisionnement. Fort de son expérience en matière de développement agricole, le Vietnam souhaite proposer des solutions concrètes, adaptées à la diversité des situations au sein de l’APEC.
Dans le cadre de l’APEC 2027, le Vietnam entend promouvoir la coopération dans plusieurs domaines : l’innovation et la transformation numérique des systèmes agroalimentaires ; le développement d’une production résiliente face au changement climatique, économe en ressources et à faibles émissions ; la réduction des pertes et du gaspillage alimentaires ; la gestion des risques, les systèmes d’alerte précoce et la résilience des chaînes d’approvisionnement ; ainsi que les partenariats public-privé et le renforcement des capacités des petits producteurs.
Ces priorités s’appuient sur la « Feuille de route de l’APEC pour la sécurité alimentaire à l’horizon 2030 » et s’inscrivent dans le prolongement de la déclaration commune adoptée lors de la 11e réunion ministérielle de l’APEC sur la sécurité alimentaire, tenue à Hangzhou, en Chine, en août 2026.
Le Vietnam promeut également une « Feuille de route de l’APEC pour des systèmes agroalimentaires innovants et résilients au service d’une prospérité partagée ». Cette initiative vise à traduire les orientations en actions concrètes, assorties de résultats mesurables et reproductibles. Elle s’appuie sur la feuille de route pour la sécurité alimentaire à l’horizon 2030, tout en accordant une place accrue à la science et à la technologie, à la transformation numérique, à la résilience face au changement climatique et aux perturbations des chaînes d’approvisionnement, à l’utilisation efficace des ressources et au développement durable.
À l’occasion de la 12e réunion ministérielle de l’APEC sur la sécurité alimentaire, prévue en 2027, le Vietnam vise deux objectifs : faire adopter une déclaration ministérielle commune et élaborer une feuille de route ou un document d’initiative consacré aux systèmes agroalimentaires innovants et résilients. Ces propositions restent toutefois soumises aux consultations et au consensus des économies membres.
Pour concrétiser ces priorités, le ministère prévoit de renforcer les liens entre les mécanismes de coopération sectorielle, de développer la recherche conjointe, le transfert de technologies, la formation d’experts et les partenariats public-privé. Il entend également soutenir le renforcement des capacités des producteurs, les pratiques de production durable et les efforts de réduction des pertes et du gaspillage alimentaires. La Semaine de la sécurité alimentaire de l’APEC est prévue du 14 au 20 août 2027, la 12e réunion ministérielle devant se tenir le 20 août.
Le ministère souhaite que les initiatives sectorielles de l’APEC 2027 répondent avant tout aux besoins concrets des producteurs et des entreprises. Les biotechnologies agricoles constituent à cet égard un axe prioritaire, notamment pour la recherche et l’application de technologies permettant de sélectionner des variétés végétales et des races animales plus productives, de meilleure qualité et plus résilientes. Le partage d’expériences en matière de gestion et d’évaluation de la biosécurité figure également parmi les domaines de coopération envisagés.
Le Vietnam entend par ailleurs promouvoir l’agriculture de précision et l’agriculture intelligente, en recourant aux capteurs, aux données, à l’intelligence artificielle et aux technologies numériques pour optimiser la gestion de l’irrigation, des engrais, des ravageurs et des autres intrants.
Le ministère prévoit de renforcer la recherche conjointe, la formation d’experts, le partage de données et le transfert de technologies, en les associant à des modèles de démonstration reproductibles. Ces technologies devront être pratiques, abordables et accessibles aux coopératives, aux petites entreprises et aux agriculteurs.
Ces questions devraient être examinées au sein du Groupe de travail sur la coopération technique agricole (ATCWG), du Dialogue politique de haut niveau sur la biotechnologie agricole (HLPDAB) et lors d’ateliers thématiques organisés dans le cadre de la troisième réunion des hauts fonctionnaires (SOM3).
Pour les initiatives sectorielles de l’APEC 2027, le ministère entend se coordonner avec les organismes compétents, les collectivités locales et les entreprises afin de mettre en valeur des réalisations concrètes, des modèles de production respectueux de l’environnement, des produits agricoles de qualité, des spécialités locales et des produits issus du programme « Une commune, un produit » (OCOP). Les dialogues politiques et les échanges entre acteurs publics et privés viseront également à resserrer les liens entre les entreprises, les autorités réglementaires, les scientifiques et les partenaires internationaux.
Une priorité majeure consistera à accompagner les entreprises et les coopératives dans la mise en place de systèmes de gestion de la qualité et de traçabilité, afin de leur permettre de satisfaire aux exigences de sécurité sanitaire des aliments, aux normes sanitaires et phytosanitaires, ainsi qu’aux exigences environnementales et techniques des marchés d’exportation. Le ministère poursuivra sa coopération avec les organismes et partenaires concernés pour faciliter le partage d’informations et lever les obstacles techniques, dans le respect des principes scientifiques, de la transparence et des engagements internationaux.
Les dialogues prévus lors de l’APEC 2027 sur l’innovation dans la filière rizicole, l’agriculture régénératrice et les chaînes d’approvisionnement en bois et en caoutchouc devraient également favoriser la mise en réseau des acteurs, la coopération et le développement de chaînes d’approvisionnement durables. À long terme, l’objectif ne sera pas seulement de promouvoir les produits agricoles vietnamiens, mais aussi d’en renforcer la compétitivité et la valeur de marque. – VNA
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