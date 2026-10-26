Le leader Tô Lâm reçoit le Premier ministre polonais Donald Tusk à Hanoi

Hanoi (VNA) – Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a reçu lundi après-midi 26 octobre à Hanoi le Premier ministre polonais Donald Tusk, actuellement en visite officielle au Vietnam.

Le leader vietnamien a chaleureusement salué la visite du chef du gouvernement polonais, la qualifiant de jalon important qui ouvre une nouvelle ère de développement pour les relations bilatérales, désormais orientées vers une stabilité accrue, plus de profondeur et de pragmatisme.

Il a réaffirmé que le Vietnam n’oubliera jamais et sera toujours reconnaissant pour le soutien précieux et efficace, tant matériel que moral, apporté par le peuple polonais à son œuvre d’édification et de défense nationales. Il a également salué les récentes réalisations économiques de la Pologne sous la direction du Premier ministre Donald Tusk.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a souligné que le Vietnam accorde une importance primordiale au renforcement de ses liens avec la Pologne, qu’il considère comme un ami traditionnel, un partenaire de confiance et son partenaire de premier rang en Europe centrale et orientale.

Fortes de plus de 75 ans d’histoire, les relations bilatérales reposent sur une amitié durable, une haute confiance politique et de profonds liens d’affection entre les deux peuples. Face à des intérêts convergents et des économies complémentaires, cette visite jette des bases solides pour intensifier la coopération globale et consolider le rôle de la Pologne comme une porte d’entrée majeure du Vietnam vers l’Europe.

Saluant les résultats des entretiens entre le Premier ministre Lê Minh Hung et son homologue Donald Tusk, le secrétaire général et président Tô Lâm a souligné la signification importante de l’élévation officielle des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique, un nouveau cadre destiné à dynamiser et élargir la coopération multiforme bilatérale.

Il a appelé les deux parties à concrétiser efficacement les accords conclus, en mettant l’accent sur les secteurs stratégiques alignés avec leurs besoins et atouts respectifs. Il a également invité les deux parties à consolider constamment la confiance politique mutuelle, notamment par le maintien de visites régulières de haut niveau et à tous les niveaux à travers les canaux du Parti, de l’État, du gouvernement et de l’Assemblée nationale, afin d’approfondir la coordination sur les grands dossiers d’intérêt commun.

Sur le plan économique, commercial et des investissements, il a exhorté les deux parties à saisir toutes les opportunités pour opérer une percée dans leur coopération. L’objectif est de porter rapidement le commerce bilatéral à 6 milliards de dollars, en veillant à un développement équilibré, durable et mutuellement avantageux. Il a encouragé la Pologne à devenir le premier investisseur d’Europe centrale et orientale au Vietnam.

Le Vietnam est prêt à offrir des conditions optimales aux entreprises polonaises pour qu’elles déploient leurs activités à long terme, en particulier dans les secteurs d’excellence de la Pologne, notamment l’industrie manufacturière et de transformation, l’agroalimentaire, l’industrie pharmaceutique et médicale, la protection de l’environnement, l’exploitation minière et les transports, la logistique et le développement d’infrastructures modernes.

Le leader vietnamien a également proposé d’élargir la coopération au développement des ports maritimes, à la logistique maritime, à la construction navale, aux sciences de la mer et à la préservation de l’environnement marin, tout en renforçant la formation des ressources humaines maritimes et le partage d’expertises en gouvernance de l’économie bleue.

Sur les volets de la défense et de la sécurité, les deux pays devront intensifier leur collaboration de manière concrète et efficace. Il s’agira notamment d’étudier les opportunités de partenariat dans l’industrie de la défense et les technologies de sécurité, en parfaite adéquation avec les besoins, les capacités et les politiques de chaque pays, afin de contribuer à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement à l’échelle régionale et mondiale.

Il a souligné que les deux parties devaient accorder la priorité à la coopération en matière de science, de technologie et d’innovation. L’accent doit être mis sur les secteurs porteurs à forte valeur ajoutée, tels que l’intelligence artificielle, les technologies numériques, la cybersécurité et les biotechnologies. Il a également exprimé le souhait de voir s’élargir le partenariat bilatéral dans les domaines de la santé, de la pharmacie, de la microbiologie ainsi que de la recherche et du développement de médicaments.

Par ailleurs, le leader vietnamien a invité la Pologne à accroître l’attribution de bourses d’études et de recherche aux étudiants vietnamiens, en particulier dans les filières des sciences fondamentales, de l’ingénierie, de la haute technologie, de la logistique, de la transition numérique, de la médecine, de l’industrie maritime et de la défense.

Il a plaidé pour un renforcement des échanges culturels, sportifs, éducatifs et populaires, afin de faire fructifier les liens d’amitié traditionnels qui unissent les deux pays et de permettre aux deux peuples — tout particulièrement la jeune génération — de resserrer leurs liens et d’approfondir leur compréhension mutuelle.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a exhorté les deux parties à continuer de faciliter la mobilité, le séjour, les études et le travail des communautés vietnamienne en Pologne et polonaise au Vietnam. L’objectif est de leur garantir des conditions de vie stables pour qu’elles puissent contribuer pleinement à la vie socio-économique de leur pays de résidence. Il a réaffirmé leur rôle de passerelles humaines indispensables pour consolider l’amitié traditionnelle et approfondir le partenariat stratégique entre le Vietnam et la Pologne.

Le Premier ministre Donald Tusk a exprimé son émotion lors de sa nouvelle visite au Vietnam après 16 ans. Témoin des avancées remarquables du pays sur les plans économique, social et diplomatique, il s’est dit impressionné par le rythme de la croissance vietnamienne. Il a réaffirmé que le Vietnam demeure le premier partenaire de la Pologne en Asie du Sud-Est et l’un de ses partenaires les plus importants en Asie.

Il a souligné l’affection profonde que le peuple polonais et lui-même portent au Vietnam et à ses habitants. Saluant l’héroïsme d’un pays qui a su se battre pour sa souveraineté avant de se consacrer à sa reconstruction, il a mis en avant les nombreuses similitudes historiques entre les deux pays. Tous deux partagent la même fierté d’avoir fait preuve de résilience pour renaître de leurs cendres après la guerre, accédant aujourd’hui à une reconnaissance internationale unanime.

Le chef du gouvernement polonais a exprimé son plein accord avec les analyses du secrétaire général et président Tô Lâm. Il a affirmé que le gouvernement polonais collaborerait étroitement avec le Vietnam pour concrétiser rapidement les accords conclus lors de cette visite, en particulier dans les secteurs à fort potentiel susceptibles de générer des percées tels que l’économie et le commerce, les sciences et technologies, la défense et la sécurité, l’industrie, la pharmacie, la santé, le tourisme ainsi que l’intelligence artificielle.

Par ailleurs, les deux dirigeants se sont félicités de la reprise des vols directs entre les deux pays par LOT Polish Airlines, y voyant un levier majeur pour dynamiser les échanges culturels, le tourisme, le commerce et les investissements bilatéraux. Ils se sont dit convaincus que de plus en plus de Polonais s’y rendront pour voyager, découvrir le pays et explorer de nouvelles opportunités de coopération.

Saluant la contribution de la communauté vietnamienne en Pologne, le Premier ministre Donald Tusk a affirmé qu’il s’agissait d’une communauté travailleuse et assidue, qui participe activement au développement socio-économique du pays tout en renforçant l’amitié bilatérale.

Le chef du gouvernement polonais a également remercié le Vietnam pour l’hommage rendu à l’architecte Kazimierz Kwiatkowski qui a apporté une contribution majeure à la préservation des sites du patrimoine culturel à Huê, My Son et Hôi An, et a salué le renforcement de la coopération décentralisée entre les deux pays.

Les deux dirigeants sont convaincus que, s’appuyant sur des fondements d’amitié traditionnelle, une forte confiance politique, le nouveau cadre de partenariat stratégique, ainsi que sur la volonté politique et les efforts conjoints des dirigeants et des peuples des deux pays, les relations entre le Vietnam et la Pologne continueront de se développer vigoureusement en profondeur, apportant des bénéfices concrets à leurs citoyens tout en contribuant activement à la paix, à la stabilité et au développement dans chaque région et dans le monde. – VNA

Lê Quang Vinh