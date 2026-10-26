Le leader Tô Lâm salue l’action extérieure du pays et assigne des tâches

Hanoi (VNA) – Le secrétaire général et président Tô Lâm a souligné lundi 26 octobre que l’action extérieure du pays doit identifier avec précision les enjeux, faire preuve de proactivité et fournir des analyses stratégiques efficaces pour s’orienter vers les objectifs centenaires 2030 et 2045, tout en soutenant directement le renouvellement du modèle de croissance et le renforcement de la compétitivité du pays.

Le leader a rappelé que les séances du Comité directeur central sur l'action extérieure et l'intégration internationale permettent de piloter l’exécution du programme de travail, de lever les obstacles et de trancher les dossiers complexes, inédits ou interministériels, sans pour autant se substituer aux missions déjà menées avec succès par les différents ministères et administrations.

Qualifiant l’action extérieure et l’intégration internationale de missions « essentielles et permanentes » — telles que définies par le 14e Congrès national du Parti —, il a insisté sur le fait qu’elles relèvent de la responsabilité de l’ensemble du système politique. Préserver la stabilité pour croître, et croître pour renforcer la résilience interne et l’autonomie : ces impératifs doivent guider chaque décision stratégique du pays.

Au cours de la réunion, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a salué les résultats du Comité directeur central, qui ont grandement contribué aux succès diplomatiques du pays et à l’affirmation de son rang sur la scène internationale.

Mettant l’accent sur l’efficacité de la mise en œuvre des engagements internationaux, il a invité les instances consultatives à formuler à l’avenir des accords clairs, quantifiables, mesurables et porteurs de bénéfices tangibles.

Affirmant l’importance de la diplomatie parlementaire, le législateur suprême a indiqué que la coopération internationale à l’échelle de l’Assemblée devait aller de pair avec un contrôle accru de l’application de ces traités, garantissant ainsi que les engagements de haut niveau se traduisent concrètement par des projets et des résultats tangibles.

Le permanancier du Secrétariat du Comité central du Parti, Trân Câm Tu, a affirmé que les affaires extérieures, et tout particulièrement la diplomatie de haut niveau depuis le 14e Congrès national du Parti, ont été déployées avec de profondes innovations. Elles se hissent ainsi à la hauteur de leur mission qualifiée d’« essentielle et permanente », contribuant concrètement à servir les intérêts supérieurs de la nation et à rehausser le prestige ainsi que la position du pays sur la scène internationale.

Face aux mutations particulièrement rapides de la géopolitique mondiale, il a souligné que l’action extérieure et l’intégration internationale doivent impérativement garantir une proactivité stratégique et renforcer l’autonomie du pays. Il a précisé que les différents canaux diplomatiques se doivent de continuer à se compléter mutuellement afin d’ouvrir de nouvelles marges de manœuvre et perspectives de développement pour le Vietnam.

Les priorités à venir consisteront à approfondir les résultats déjà acquis, à créer une synergie globale et à générer des bénéfices concrets pour le pays, tout en contribuant de manière plus active et constructive à la résolution des défis mondiaux en tant que membre responsable de la communauté internationale.

Vue de la première séance du Comité directeur central sur l'action extérieure et l'intégration internationale. Photo: VNA

Saluant l’action concertée et synchrone des trois comités de travail intersectoriels pour les affaires étrangères et l’intégration internationale, le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a exhorté les comités, ministères, secteurs et collectivités locales concernés à faire preuve d’un engagement accru dans le suivi et l’exécution de leurs feuilles de route. Une rigueur maximale est attendue, en particulier pour la mise en œuvre du programme de travail d’ici la fin de l’année 2026 et de celui de l’année 2027.

En conclusion de la séance, le secrétaire général et président Tô Lâm a souligné que l’action extérieure et l’intégration internationale du pays avaient récemment enregistré de nombreux résultats positifs. Il a salué les progrès qualitatifs en matière de conseil, de coordination et d’exécution, qui ont permis de préserver un environnement de paix et de stabilité tout en élargissant les coopérations et en mobilisant de nouvelles ressources pour le développement national.

Les affaires étrangères se sont déployées de manière synchrone sur tous les canaux et dans tous les domaines, tandis que le suivi des engagements et des accords est progressivement passé d’un simple contrôle d’étape à une véritable évaluation des résultats, clarifiant ainsi les responsabilités de chacun.

Saluant les efforts de la permanence du comité et des entités concernées, il a exigé des trois comités de travail intersectoriels qu’ils continuent d’assumer pleinement leur rôle de conseil et de coordination pour pérenniser et élever la qualité des acquis. Il a également exhorté les institutions compétentes à se concentrer sur les missions prioritaires de cette fin d’année, notamment en matière de prévisions stratégiques proactives et d’optimisation de l’efficacité diplomatique.

L’objectif crucial reste de traduire concrètement les engagements internationaux en projets, en produits et en opportunités de marché réelles au service direct de la population, tout en maintenant une coordination unifiée, un suivi rigoureux des résultats et un sens élevé des responsabilités, notamment dans l’avancement des préparatifs pour l’APEC 2027.

Enfin, le leader a confié au ministère des Affaires étrangères — en sa qualité de permanence du Comité directeur cnetral — la mission de collaborer étroitement avec les organes concernés pour améliorer la synthèse et l’analyse prospective.

Il s’agira d’identifier au plus tôt les mutations géopolitiques pouvant impacter les intérêts nationaux afin de suggérer des ripostes opportunes. Le ministère devra également examiner et hiérarchiser les dossiers prioritaires pour concrétiser les protocoles d’accord (MOU), traités et déclarations conjointes en projets tangibles, contribuant ainsi à la prospérité du pays, au bien-être des citoyens, ainsi qu’à la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et le monde. – VNA