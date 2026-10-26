Le Premier ministre polonais Donald Tusk achève sa visite officielle au Vietnam



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre polonais Donald Tusk et sa délégation ont quitté Hanoï dans la soirée du 26 octobre, au terme d’une visite officielle de trois jours au Vietnam, effectuée à l’invitation de son homologue vietnamien.



Au cours de cette visite, Donald Tusk a déposé des gerbes de fleurs en hommage au président Hô Chi Minh, devant son mausolée, ainsi qu’au Monument aux héros et martyrs, rue Bac Son.



Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a reçu le Premier ministre polonais.



Le Premier ministre vietnamien a présidé la cérémonie officielle d’accueil et s’est entretenu avec son homologue polonais. Les deux dirigeants ont tenu une conférence de presse, participé à un banquet en l’honneur de Donald Tusk et assisté à l’échange de documents de coopération. Ils ont également pris la parole lors du Forum d’affaires Vietnam-Pologne.



Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, s’est également entretenu avec le Premier ministre Donald Tusk.



Lors de ces rencontres, les dirigeants vietnamiens ont salué le retour de Donald Tusk au Vietnam, soulignant que les deux pays sont des amis de longue date, liés par une relation solide et une coopération multiforme, forgées au cours de plus de 76 ans de relations.



Ils ont affirmé que le Vietnam accordait une priorité constante, dans sa politique étrangère, au renforcement de ses relations avec ses amis traditionnels, dont la Pologne, considérée comme un partenaire privilégié en Europe centrale et orientale. Ils ont souligné que cette visite revêtait une importance particulière et ouvrait une nouvelle étape dans les relations bilatérales.



Donald Tusk s’est réjoui de revenir au Vietnam après 16 ans. Il a salué les progrès économiques, sociaux et diplomatiques du pays, qualifiant son modèle de croissance de référence à l’échelle mondiale, fondé sur l’assiduité, la créativité et l’intelligence. Il a souligné que le Vietnam était le principal partenaire de la Pologne en Asie du Sud-Est et l’un de ses partenaires les plus importants en Asie. Les deux pays partagent des similitudes et sont fiers d’avoir surmonté les épreuves de la guerre pour reconstruire et développer leur économie, des efforts qui suscitent l’admiration du monde entier.



Les dirigeants ont passé en revue les relations bilatérales et échangé leurs points de vue sur les questions régionales et internationales. Ils se sont félicités de la solidité de la coopération dans de nombreux domaines, notamment politique et diplomatique, ainsi que du haut niveau de confiance mutuelle. Les échanges commerciaux bilatéraux ont avoisiné les 4 milliards de dollars en 2025, en hausse de 14,8 % par rapport à 2024. Estimant toutefois ce montant inférieur au potentiel des deux pays, ils ont convenu de porter leurs échanges commerciaux à 6 milliards de dollars d’ici à 2030.



Le Vietnam a remercié la Pologne d’avoir ratifié l’accord de protection des investissements entre l’Union européenne et le Vietnam (EVIPA). Il a également sollicité son soutien pour encourager les parlements des autres États membres de l’UE à ratifier cet accord, inciter la Commission européenne à lever le « carton jaune » imposé aux produits de la pêche vietnamiens et faciliter l’accès au marché européen des produits vietnamiens issus de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, ainsi que des secteurs du bois, de l’habillement et de la chaussure.



Les deux parties sont convenues de renforcer leur coopération en matière de défense et de sécurité, de lutter conjointement contre la criminalité transnationale et de coopérer dans le domaine de la cybersécurité. Elles ont également convenu d’intensifier leur coopération dans des secteurs tels que l’énergie, notamment les énergies renouvelables, les sciences et technologies, l’éducation, la culture, le sport, le tourisme, l’agriculture, la santé, la lutte contre le changement climatique et la transition verte. Elles se sont par ailleurs engagées à faciliter les déplacements de leurs ressortissants respectifs.



Les deux pays ont adopté une déclaration commune portant établissement d’un partenariat stratégique entre le Vietnam et la Pologne, assortie d’un plan d’action pour la période 2026-2030 visant à approfondir leurs relations. Cette décision témoigne de leur vision commune et de leur volonté de rendre leur coopération bilatérale plus approfondie et plus substantielle.



À Da Nang, dans le centre du Vietnam, Donald Tusk a déposé des fleurs devant un monument dédié à l’architecte polonais Kazimierz Kwiatkowski, surnommé localement « Kazik », en hommage à son œuvre de préservation et de restauration de sites historiques et culturels, notamment la vieille ville de Hoi An et le sanctuaire de My Son. Il a également visité la vieille ville de Hoi An, où il a échangé avec des habitants et des touristes. Auparavant, à Hanoï, il avait parcouru le vieux quartier, découvrant la vie quotidienne, la culture et la gastronomie vietnamiennes. – VNA

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