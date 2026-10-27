Politique

Vietnam-Pologne : un partenariat stratégique pour renforcer la coopération

La visite officielle du Premier ministre polonais Donald Tusk au Vietnam, du 24 au 26 octobre, a marqué une nouvelle étape dans les relations bilatérales, avec l’établissement d’un partenariat stratégique et l’adoption d’un plan d’action pour la période 2026-2030.

Le Premier ministre polonais Donald Tusk et son homologue vietnamien Le Minh Hung, en octobre 2026 à Hanoï. Photo: VNA
Le Premier ministre polonais Donald Tusk et son homologue vietnamien Le Minh Hung, en octobre 2026 à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La visite officielle au Vietnam du Premier ministre polonais Donald Tusk, du 24 au 26 octobre, à l’invitation de son homologue vietnamien Le Minh Hung, ouvre une nouvelle étape dans les relations entre les deux pays, qui célèbrent 76 ans de relations diplomatiques. À cette occasion, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Ngo Le Van a souligné la portée de l’établissement d’un partenariat stratégique et les perspectives de coopération bilatérale.

De retour au Vietnam après 16 ans, le Premier ministre Donald Tusk a convenu avec les dirigeants vietnamiens d’élever les relations au rang de partenariat stratégique. Cette décision traduit la volonté commune de consolider la confiance politique, de rapprocher les intérêts et d’élargir la coopération. Le Vietnam considère la Pologne comme l’un de ses principaux partenaires en Europe centrale et orientale, tandis que la Pologne considère le Vietnam comme un partenaire de premier plan en Asie du Sud-Est et l’un de ses partenaires les plus importants en Asie.

Les atouts polonais dans l’industrie, les sciences, les technologies, l’éducation et l’économie maritime correspondent aux besoins de développement du Vietnam. Associés aux capacités de production vietnamiennes et à sa position dans les chaînes d’approvisionnement régionales, ils peuvent offrir de nouvelles possibilités aux entreprises des deux pays et renforcer les liens entre l’ASEAN et l’Union européenne (UE).

Pour concrétiser le partenariat stratégique, les deux parties ont adopté un plan d’action pour 2026-2030 définissant les priorités de coopération. Cette démarche s’inscrit dans la politique étrangère du Vietnam fondée sur l’indépendance, l’autonomie, la multilatéralisation et la diversification, tout en renforçant son réseau de partenaires en Europe et en donnant un nouvel élan aux relations Vietnam-UE, récemment élevées au rang de partenariat stratégique global.

Sur le plan politique, les deux pays ont affirmé leur détermination de maintenir des contacts réguliers à tous les niveaux, notamment au plus haut niveau, d'améliorer les mécanismes de coopération et de reprendre les réunions de la Commission intergouvernementale sur la coopération économique. Les consultations politiques au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères seront également maintenues, tandis que la coopération parlementaire contribuera à améliorer le cadre juridique et à suivre l’application des accords.

Dans le domaine économique, Hanoï et Varsovie ambitionnent de porter leurs échanges commerciaux à 6 milliards de dollars d’ici 2030, selon des principes d’équilibre, de durabilité et d’avantages mutuels. Ils entendent mieux exploiter l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'UE (EVFTA), réduire les obstacles commerciaux et faciliter l’accès réciproque à leurs marchés. Les investissements seront encouragés dans l’industrie manufacturière, les technologies de l’information, les produits pharmaceutiques, l’énergie et la logistique.

Les deux parties veulent également renforcer leur coopération dans les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique. Les orientations en matière d’économie maritime, d’énergies propres et de hautes technologies ouvrent de nouvelles perspectives de coopération à long terme. La coopération en matière de défense et de sécurité sera également renforcée, en fonction des besoins et des capacités de chaque partie, notamment dans les domaines de la formation, de l’industrie de défense, de la lutte contre la criminalité transnationale et la cybercriminalité.

Les échanges entre les peuples seront favorisés par deux documents de coopération dans l’enseignement supérieur et le tourisme. La reprise des vols directs de la compagnie LOT devrait faciliter le tourisme, les affaires et les contacts humains. Les deux pays souhaitent aussi faciliter le séjour, le travail et les études de leurs ressortissants, en valorisant le rôle de la communauté vietnamienne en Pologne.

Sur les questions internationales, ils ont réaffirmé le rôle central des Nations unies, le respect du droit international et le règlement pacifique des différends. Ils ont souligné l’importance de la paix, de la stabilité et de la liberté de navigation maritime et aérienne en Mer Orientale, conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

La priorité est désormais de traduire le plan d’action en programmes et projets concrets, avec des responsabilités, des ressources et des échéances clairement définies. La réussite du partenariat se mesurera aux engagements réalisés et aux bénéfices tangibles pour les populations et les entreprises des deux pays. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Vietnam #Pologne #relations #coopération #partenariat stratégique
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

L'ambassadeur du Vietnam en Pologne, Ha Hoang Hai. Photo : VNA

Le Vietnam et la Pologne entendent élargir leur coopération aux technologies de pointe

La visite officielle au Vietnam du Premier ministre polonais Donald Tusk, du 24 au 26 octobre, devrait donner un nouvel élan aux relations bilatérales en favorisant les échanges commerciaux et les investissements, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération dans les sciences et technologies, l’éducation et les secteurs de pointe.

Voir plus

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm (à droite) et le secrétaire général du Mouvement de la gauche unie (MIU) de la République dominicaine, Miguel Mejía, à Hanoi, le 26 octobre. Photo : VNA

Le leader Tô Lâm reçoit une délégation de la Gauche unie de la République dominicaine

Réaffirmant que le Vietnam accorde une grande importance à ses relations d’amitié et de coopération avec la République dominicaine, le MIU et les forces politiques de ce pays, le secrétaire général et président Tô Lâm a proposé que les deux partis mettent en œuvre efficacement l’Accord de coopération pour la période 2023-2028 et contribuent à renforcer les liens bilatéraux, notamment dans les domaines du commerce, de l’investissement, du tourisme et de l’agriculture.

Le secrétaire général et président Tô Lâm s'exprime lors de la première séance du Comité directeur central sur l'action extérieure et l'intégration internationale. Photo: VNA

Le leader Tô Lâm salue l’action extérieure du pays et assigne des tâches

Qualifiant l’action extérieure et l’intégration internationale de missions « essentielles et permanentes » — telles que définies par le 14e Congrès national du Parti —, il a insisté sur le fait qu’elles relèvent de la responsabilité de l’ensemble du système politique. Préserver la stabilité pour croître, et croître pour renforcer la résilience interne et l’autonomie : ces impératifs doivent guider chaque décision stratégique du pays.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân (à droite) et le Premier ministre polonais Donald Tusk, à Hanoi, le 26 octobre. Photo : VNA

Le législateur suprême plaide pour des liens accrus avec le Parlement polonais

À travers ses activités législatives et de surveillance, l’Assemblée nationale du Vietnam s’engage à instaurer un environnement des investissements et des affaires favorable et transparent. L’objectif est d’optimiser l’application des politiques publiques, de consolider la confiance des entreprises locales et étrangères, et de jeter ainsi les bases d’un partenariat de long terme avec la Pologne.

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva lors d’un meeting de campagne électorale à São Paulo, le 24 octobre 2026. Photo : Xinhua/VNA

Félicitations au président brésilien pour sa réélection

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, ainsi que le Premier ministre Lê Minh Hung, ont adressé, le 26 octobre, des messages de félicitations à Luiz Inácio Lula da Silva à l’occasion de sa réélection à la présidence du Brésil pour le mandat 2027-2031.

Les députés examineront le projet de loi sur la sécurité des données

Les députés examineront le projet de loi sur la sécurité des données

Dans le cadre de la 2e session de la 16e Assemblée nationale, les députés examinent, le 26 octobre, plusieurs projets de loi, dont celui sur la sécurité des données. Les débats porteront également sur plusieurs textes législatifs relatifs à la sécurité nationale, à l’identification électronique, à la prévention et à la lutte contre les incendies, ainsi qu’à la métrologie.