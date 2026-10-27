Politique

Assemblée nationale : les finances et les sciences et technologies au cœur des interpellations

La deuxième session de la 16e législature de l’Assemblée nationale vietnamienne consacrera le 12 novembre une journée d’interpellations aux finances et aux sciences et technologies, avec un accent particulier sur l’investissement public, la transformation numérique et l’innovation.

Le ministre des Finances, Ngo Van Tuan, répondra aux questions des députés sur l’allocation, la gestion et l’accélération du décaissement des investissements publics en 2026. Photo: VNA
Le ministre des Finances, Ngo Van Tuan, répondra aux questions des députés sur l’allocation, la gestion et l’accélération du décaissement des investissements publics en 2026. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de la deuxième session de la 16e législature, l’Assemblée nationale vietnamienne consacrera la journée du 12 novembre aux séances d’interpellations portant sur deux domaines majeurs : les finances et les sciences et technologies. Les débats seront retransmis en direct à la radio et à la télévision afin de permettre aux électeurs et à la population de les suivre.

Dans le volet consacré aux finances, le ministre des Finances, Ngo Van Tuan, répondra aux questions des députés sur l’allocation, la gestion et l’accélération du décaissement des investissements publics en 2026, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’investissement public à moyen terme pour la période 2026-2030. Les échanges porteront également sur les causes des retards dans l’exécution des grands projets et des ouvrages d’envergure nationale, l’identification des responsabilités et les mesures correctives à mettre en œuvre.

Le ministre devra également expliquer les difficultés rencontrées et présenter les mesures envisagées pour améliorer la mobilisation, la répartition et l’utilisation des aides publiques au développement (APD), des prêts concessionnels et des capitaux mobilisés dans le cadre des partenariats public-privé (PPP).

La gestion fiscale du commerce électronique, des activités sur les plateformes numériques et des fournisseurs transfrontaliers sera également examinée, notamment sous l’angle de la lutte contre l’évasion fiscale, afin de garantir l’équité et la transparence. Par ailleurs, des solutions seront présentées pour soutenir la croissance économique, améliorer l’environnement des affaires, faciliter l’accès aux capitaux, réduire les coûts d’exploitation et simplifier les procédures administratives au bénéfice des entreprises, des ménages exerçant des activités commerciales et des entrepreneurs individuels.

La gouverneure de la Banque d’État du Vietnam ainsi que les ministres de la Construction, de l’Industrie et du Commerce, de l’Agriculture et de l’Environnement, des Sciences et des Technologies, et de la Justice participeront également aux échanges afin d’apporter des éclaircissements sur les questions relevant de leurs compétences.

Le second volet, consacré aux sciences et technologies, sera centré sur le bilan de la mise en œuvre de la Résolution n° 57-NQ/TW du Bureau politique, adoptée le 22 décembre 2024, sur les percées stratégiques dans le développement des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique nationale. Le ministre des Sciences et des Technologies, Vu Hai Quan, répondra notamment aux questions relatives aux responsabilités et aux mesures à prendre pour remédier aux retards dans l’allocation des ressources et à leur utilisation inefficace. Il présentera également les mécanismes destinés à promouvoir la recherche et développement (R&D) dans les technologies stratégiques et à mobiliser les investissements privés dans ces domaines.

Le ministre exposera en outre les mesures visant à accélérer la transformation numérique de l’administration publique, à développer un gouvernement, une économie et une société numériques, ainsi qu’à renforcer l’interconnexion, le partage et la réutilisation des données entre les systèmes nationaux, sectoriels et locaux, afin de remédier à la fragmentation actuelle des plateformes d’information.

Les débats porteront également sur la réglementation, le développement et l’intégration de l’intelligence artificielle (IA), l’élaboration de normes garantissant la sécurité des systèmes d’information et le renforcement des compétences numériques des organisations, des entreprises et des citoyens.

Les ministres des Finances, de la Sécurité publique et de la Justice participeront également aux échanges afin d’apporter des précisions sur les questions relevant de leurs compétences.

À la clôture de la séance, le Premier ministre ou un vice-Premier ministre mandaté interviendra pour apporter des éclaircissements sur les questions d’intérêt général et répondre aux préoccupations des députés. - VNA

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