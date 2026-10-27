Politique

Le Mozambique considère le Vietnam comme un partenaire stratégique majeur dans l’agriculture

Le Mozambique considère le Vietnam comme un partenaire stratégique majeur dans le domaine agricole et souhaite renforcer la coopération bilatérale, notamment dans la production alimentaire.

L’ambassadrice du Vietnam au Mozambique, Tran Thi Thu Thin, rencontre le ministre mozambicain de l’Agriculture, de l’Environnement et de la Pêche, Roberto Mito Albino. Photo: VNA
L’ambassadrice du Vietnam au Mozambique, Tran Thi Thu Thin, rencontre le ministre mozambicain de l’Agriculture, de l’Environnement et de la Pêche, Roberto Mito Albino. Photo: VNA

Maputo (VNA) – L’ambassadrice du Vietnam au Mozambique, Tran Thi Thu Thin, a rencontré le 26 octobre à Maputo le ministre mozambicain de l’Agriculture, de l’Environnement et de la Pêche, Roberto Mito Albino, pour faire avancer plusieurs projets de coopération entre les deux pays.

Lors de cette rencontre, la diplomate vietnamienne a évoqué les relations entre le Vietnam et le Mozambique, qui se développent notamment dans le commerce, l’investissement, les télécommunications, l’éducation et la santé.

Elle a souligné l’importance de la coopération agricole, favorisée par des conditions naturelles similaires dans les deux pays. Le Vietnam a ainsi envoyé des experts au Mozambique pour apporter une assistance technique et partager son savoir-faire. Il a également accordé des bourses à des étudiants mozambicains dans les domaines de l’agriculture, de l’aquaculture et de la transformation agroalimentaire.

Parmi les projets menés conjointement figure un programme de production de riz, de soja et de légumes, réalisé entre 2013 et 2017 dans le centre du Mozambique. Il a permis aux agriculteurs locaux d’adopter de nouvelles techniques et des variétés végétales plus productives, contribuant à améliorer les rendements.

Les deux pays préparent actuellement la deuxième phase de ce projet, qui vise à développer la production agricole et à renforcer la sécurité alimentaire au Mozambique.

Le ministre Roberto Mito Albino a salué les résultats obtenus et souligné que son pays considère le Vietnam comme un modèle de développement socio-économique et l’un de ses principaux partenaires stratégiques en matière de coopération technique agricole.

Selon lui, la deuxième phase du projet répond aux priorités du Plan stratégique de développement du secteur agricole (PEDSA) et du Plan national d’investissement dans le secteur agricole (PNISA). Il a souhaité que sa mise en œuvre puisse commencer rapidement.

Le ministre a également exprimé le souhait de se rendre au Vietnam et d’y envoyer des délégations pour découvrir les pratiques vietnamiennes en matière de riziculture intensive, d’aquaculture et de transformation des produits agricoles, notamment des noix de cajou. – VNA

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