Ca Mau renforce les liens entre entreprises pour élargir les débouchés commerciaux

Ca Mau (VNA) – Située à l’extrême sud du Vietnam, la province de Ca Mau intensifie ses efforts de promotion commerciale et de mise en relation des entreprises afin d’élargir les débouchés de ses produits locaux. Elle entend ainsi valoriser ses atouts naturels, économiques et écologiques pour soutenir une croissance rapide et durable dans le delta du Mékong.
La pêche et l’aquaculture constituent des piliers de l’économie provinciale. Ca Mau fournit d’importants volumes de produits aquatiques aux marchés nationaux et internationaux. Les zones d’élevage de crabes couvrent environ 365 421 hectares, pour une production annuelle de plus de 50 000 tonnes. Élevés dans les mangroves naturelles, les crabes de Ca Mau bénéficient de deux formes de protection de la propriété intellectuelle : la marque collective « Crabe de Nam Can – Ca Mau » et l’indication géographique « Crabe de Ca Mau ».
La province promeut également ses produits agricoles et aquatiques, ainsi que ceux issus du programme « Une commune, un produit » (OCOP), à travers des foires commerciales, des rencontres entre entreprises et des activités de coopération, tant au niveau national qu’international.
Ca Mau compte actuellement 330 produits certifiés OCOP, dont deux classés cinq étoiles, 74 quatre étoiles et 254 trois étoiles. La province ambitionne de porter ce nombre à 460 d’ici à la fin de 2026. Plus de 50 produits sont déjà commercialisés dans de grandes chaînes de distribution telles qu’AEON, Co.opmart et MM Mega Market. Plus de 100 autres disposent de circuits de distribution stables à Hô Chi Minh-Ville, Hanoï, Da Nang et dans d’autres localités du delta du Mékong.
Selon Duong Vu Nam, directeur adjoint du Service provincial de l’Industrie et du Commerce, la promotion commerciale ne doit pas se limiter à l’organisation de conférences. Elle doit aider les entreprises à surmonter les obstacles à l’accès aux marchés, à intégrer les réseaux de distribution et à développer leurs marques. L’objectif est de transformer ces activités en partenariats produisant des retombées commerciales concrètes.
Nguyen Hoang An, président de la coopérative Cai Bat, indique que la participation aux activités de promotion commerciale a contribué à augmenter les ventes des produits OCOP de sa coopérative. Celle-ci coopère également avec le groupe Minh Phu pour développer des zones d’élevage de crevettes certifiées ASC et étendre l’élevage de crabes selon des normes de production sûres.
Parallèlement aux circuits de distribution traditionnels, les autorités locales et les entreprises accélèrent leur transformation numérique, notamment par le développement du commerce électronique, le recours aux contrats et factures électroniques et la généralisation des paiements sans espèces.
Renforcer le secteur privé et diversifier les débouchés
Depuis le début de 2026, la province de Ca Mau a délivré 1 349 certificats d’enregistrement d’entreprise, soit une hausse de 1,7 % sur un an. Le capital social total correspondant s’élève à 9 100 milliards de dôngs, en progression de 4,3 %. La province compte désormais plus de 10 130 entreprises en activité, dont le capital social cumulé dépasse 130 000 milliards de dôngs.
Le Van Su, vice-président du Comité populaire provincial, a affirmé que Ca Mau continuerait de soutenir les entreprises et les investisseurs, de promouvoir les modèles économiques collectifs et de faciliter les liens entre la production et la distribution au profit des agriculteurs.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution n° 68-NQ/TW du Bureau politique sur le développement du secteur privé, la province s’est fixé pour objectif de compter 20 000 entreprises d’ici à 2030, soit huit entreprises pour 1 000 habitants. Le secteur privé devrait enregistrer une croissance annuelle de 10 à 12 % et contribuer à hauteur de 55 à 58 % au produit intérieur brut régional (PIBR) de la province.
Mai Kieu Oanh, vice-présidente de l’Association des jeunes entrepreneurs de Ca Mau, a indiqué que l’association prévoyait de recruter 100 nouveaux membres au cours de son mandat 2025-2030, de soutenir au moins cinq projets de création d’entreprise et d’organiser chaque année 10 à 12 activités de réseautage professionnel. Elle encouragera également ses membres à recourir davantage aux produits et services les uns des autres, à développer des chaînes de valeur et à renforcer les liens commerciaux entre les provinces.
Les entreprises locales explorent par ailleurs les possibilités offertes par l’écotourisme communautaire. Ngo Huynh Trang, directrice de Ca Mau Eco, explique que son entreprise collabore avec les habitants de la zone d’U Minh Ha pour proposer des expériences touristiques mettant en valeur les produits locaux, les métiers traditionnels et les modes de vie ruraux. Cette démarche vise à créer des moyens de subsistance durables au sein de la réserve de biosphère de Mui Ca Mau.
En renforçant les partenariats commerciaux, en stimulant l’innovation et en facilitant l’accès aux marchés, Ca Mau entend mieux valoriser ses ressources locales et donner un nouvel élan à une croissance économique durable. - VNA
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