Économie

Vietnam-Grèce : vers une coopération renforcée dans le domaine du travail

En visite à Ioannina les 23 et 24 octobre, l’ambassadrice du Vietnam en Grèce, Pham Thi Thu Huong, a souhaité renforcer la coopération dans le domaine du travail et améliorer l’accompagnement des travailleurs vietnamiens dans la région.

L’ambassadrice du Vietnam en Grèce, Pham Thi Thu Huong, et les représentants des deux grandes entreprises grecques de transformation alimentaire, Nitsiakos et Pindos. Photo: VNA
L’ambassadrice du Vietnam en Grèce, Pham Thi Thu Huong, et les représentants des deux grandes entreprises grecques de transformation alimentaire, Nitsiakos et Pindos. Photo: VNA

Ioannina (VNA) – L’ambassadrice du Vietnam en Grèce, Pham Thi Thu Huong, a effectué les 23 et 24 octobre une visite de travail à Ioannina, la plus grande ville du nord-ouest de la Grèce, afin de renforcer la coopération entre le Vietnam et cette ville, notamment dans le domaine du travail.

Lors de sa rencontre avec le maire Thomas Begas, la diplomate a présenté les perspectives économiques du Vietnam et évoqué plus de 50 ans de relations d’amitié entre les deux pays.

Dans la région d’Ioannina, qui abrite d’importantes usines de transformation alimentaire, près de 300 Vietnamiens vivent et travaillent actuellement. L’ambassadrice a souhaité que les autorités locales leur apportent le soutien nécessaire.

Elle a également présenté les activités du Comité de l’ASEAN à Athènes (ACAT) et proposé d’organiser des événements à Ioannina pour mieux faire connaître l’ASEAN à la population locale.

Le maire Thomas Begas s’est déclaré prêt à soutenir les travailleurs vietnamiens de la région. Il a également souhaité développer les échanges culturels, touristiques et sportifs avec les pays membres de l’ACAT, à savoir le Vietnam, l’Indonésie, les Philippines et la Thaïlande.

Au cours de son déplacement, l’ambassadrice s’est rendue dans deux grandes entreprises grecques de transformation alimentaire, Nitsiakos et Pindos, pour s’informer des conditions de travail des employés vietnamiens et examiner les perspectives de coopération.

Les dirigeants des deux entreprises ont salué les compétences et l’assiduité des travailleurs vietnamiens. Ils ont appelé les deux gouvernements à faciliter les démarches administratives afin de permettre aux entreprises grecques de recruter davantage de travailleurs vietnamiens.

Lors d’une rencontre avec des employés vietnamiens de l’usine Nitsiakos, l’ambassadrice a pris connaissance de leurs préoccupations. Elle les a encouragés à respecter les règles de leur entreprise et la réglementation locale, ainsi qu’à s’adapter à leur environnement de travail et de vie.

L’ambassade du Vietnam en Grèce continuera d’accompagner les travailleurs vietnamiens et les entreprises grecques, tout en veillant au respect des droits et intérêts légitimes des salariés. – VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Vietnam #Grèce #coopération #investissements #travail
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Les ambassadeurs des pays de l'ASEAN posent pour une photo de groupe avec la ministre greque du Travail et de la Sécurité sociale, Niki Kerameus. Photo : VNA.

La Grèce souhaite accueillir davantage de travailleurs vietnamiens

Les moyens de promouvoir la coopération dans le domaine du travail constitue la question principale lors du récent échange entre l’ambassadrice du Vietnam en Grèce, Pham Thi Thu Huong, des ambassadeurs des pays de l’ASEAN, et la ministre grecque du Travail et de la Sécurité sociale, Niki Kerameus. 

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung (droite) et son homologue grec George Gerapetritis. Photo : VNA

Le Vietnam attache une grande importance à son amitié traditionnelle avec la Grèce

Le Vietnam attache une grande importance à son amitié traditionnelle avec la Grèce et souhaite approfondir une coopération bilatérale plus substantielle et plus efficace, a affirmé le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, lors de son entretien avec son homologue grec George Gerapetritis, en visite officielle au Vietnam.

Voir plus

Des délégués lors de la conférence sur la promotion des investissements agricoles entre le Vietnam et le Laos. Photo : VNA

Le Vietnam et le Laos stimulent leur coopération agricole

Le Vietnam et le Laos entendent renforcer leur coopération agricole et promouvoir les investissements vietnamiens au Laos, en vue de valoriser le potentiel de leurs deux économies et de porter leurs échanges commerciaux bilatéraux à 10 milliards de dollars d’ici à 2030.

Les délégués au Forum sur les technologies du futur Vietnam-Inde, tenu le 26 octobre à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Vietnam-Inde : concrétiser les accords de coopération technologique

Le Forum sur les technologies du futur Vietnam-Inde, tenu le 26 octobre à Ho Chi Minh-Ville dans le cadre du Forum économique d’automne 2026, a mis en avant les perspectives de coopération bilatérale dans l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, l’innovation et la transformation numérique, avec pour objectif de renforcer les partenariats entre entreprises, universités et instituts de recherche des deux pays.

Le membre du Politburo et secrétaire du Comité du Parti de la ville de Hanoi, Trân Duc Thang rencontre des représentants d’Aquitara Fund et de 512 Capital B.V. Photo : Département des affaires extérieures de Hanoi

Hanoi s’active en Belgique pour séduire entreprises et organisations internationales

Lors des entretiens avec des représentants d’Aquitara Fund et de 512 Capital B.V., Trân Duc Thang, membre du Politburo et secrétaire du Comité municipal du Parti, a exposé les priorités d’investissement de Hanoi, notamment dans les infrastructures industrielles, les hautes technologies, les centres de données ainsi que le développement vert et durable.