Économie

Le Vietnam et le Laos stimulent leur coopération agricole

Le Vietnam et le Laos entendent renforcer leur coopération agricole et promouvoir les investissements vietnamiens au Laos, en vue de valoriser le potentiel de leurs deux économies et de porter leurs échanges commerciaux bilatéraux à 10 milliards de dollars d’ici à 2030.

Des délégués lors de la conférence sur la promotion des investissements agricoles entre le Vietnam et le Laos. Photo : VNA
Des délégués lors de la conférence sur la promotion des investissements agricoles entre le Vietnam et le Laos. Photo : VNA


Vientiane (VNA) – Une conférence consacrée à la promotion des investissements agricoles entre le Vietnam et le Laos s’est tenue récemment dans le but de concrétiser les orientations de coopération économique, commerciale et en matière d’investissement, tout en renforçant la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération intégrale et la cohésion stratégique entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples.

L’événement a été coorganisé par l’ambassade du Vietnam au Laos, le ministère lao de l’Agriculture et de l’Environnement, le Comité de coopération Laos-Vietnam, le Comité lao de promotion et de gestion des investissements, ainsi que l’Association des entreprises vietnamiennes au Laos (AVILA).

Organisée dans le prolongement de la visite officielle du Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung au Laos, la conférence visait à concrétiser les engagements de coopération pris au plus haut niveau et à ouvrir de nouvelles perspectives de collaboration. Elle a réuni plus de 250 délégués, dont des représentants de l’organe législatif, de divers ministères et organismes, des responsables de 11 provinces lao, ainsi que des entreprises de premier plan des deux pays.

Quelque 208 entreprises vietnamiennes investissent actuellement au Laos dans les secteurs des cultures végétales, de la sylviculture et de l’élevage, pour un montant total de capitaux enregistrés d’environ 1,4 milliard de dollars. Les deux pays s’emploient également à améliorer leurs infrastructures de transport et d’énergie, avec pour objectif de porter leurs échanges commerciaux bilatéraux à 10 milliards de dollars d’ici à 2030, tout en poursuivant leurs efforts pour attirer davantage d’investissements.

Pham Hai Duong, directeur général adjoint du Groupe vietnamien du caoutchouc (Vietnam Rubber Group – VRG), a déclaré aux correspondants de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Vientiane que le renforcement des investissements au Laos s’était révélé être une stratégie judicieuse, générant des retombées concrètes pour les deux parties.

Selon lui, les projets du VRG au Laos ont généré des revenus et des bénéfices importants au cours des deux dernières décennies d’exploitation des plantations d’hévéas. Ces résultats démontrent, a-t-il estimé, que les terres laotiennes se prêtent bien aux cultures industrielles. Le centre et le sud du Laos disposent notamment d’un potentiel considérable pour la culture de l’hévéa et du café, ainsi que pour le développement d’une agriculture de haute technologie.

Le groupe ambitionne de consacrer entre 120 000 et 150 000 hectares aux cultures industrielles au Laos d’ici à 2030. Il appelle les autorités laotiennes, à tous les échelons, à accélérer les procédures administratives afin de faciliter la délivrance des licences d’investissement.

Somsaad Ounsida, président du Comité d’administration de la province de Khammuon, a souligné que les investisseurs vietnamiens présents dans la province se distinguaient par leur solidité financière, leur maîtrise des technologies et leurs compétences en gestion. La province a attiré plus de 20 projets vietnamiens, dont 11 dans les secteurs de l’agriculture et de la sylviculture. Ces projets ont contribué à la restructuration de l’économie locale, à la création d’emplois et à l’amélioration des revenus de la population.

Somsaad Ounsida a affirmé que l’attraction et l’accompagnement des investisseurs vietnamiens figuraient parmi les priorités de la province, qui se tient prête à lever les obstacles auxquels ils pourraient être confrontés. Il a invité les entreprises vietnamiennes à poursuivre leurs recherches d’opportunités et à développer leurs activités dans les domaines de l’agriculture, de l’énergie, des ressources minérales et du tourisme.

Khamphoui Sibounheuang, vice-président du Comité d’administration de la province de Savannakhet, a indiqué que les investissements dans sa province demeuraient en deçà de son potentiel, malgré la disponibilité de plus de 651 000 hectares de terres agricoles et sa position géographique stratégique sur le corridor économique Est-Ouest, qui lui permet d’accéder directement aux ports maritimes vietnamiens.

Afin de préparer une nouvelle vague d’investissements, la province a adopté une stratégie quinquennale prévoyant la répartition des terres agricoles en trois zones prioritaires. Elle propose aux investisseurs 13 projets majeurs, axés principalement sur la production de matières premières, notamment le riz gluant Homsavan, et sur la transformation des produits agricoles.

Savannakhet a également réservé un espace au sein d’un parc industriel situé dans le district de Xaybuathong pour accueillir des unités de transformation, des abattoirs modernes, ainsi que des usines de fabrication d’aliments pour animaux et d’engrais portées par des investisseurs vietnamiens.

Située sur un corridor économique relié aux ports de Vung Ang et de Cua Lo, la province est disposée à collaborer directement avec les entreprises vietnamiennes afin de concrétiser les opportunités existantes en projets d’investissement, a ajouté Khamphoui Sibounheuang. – VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Vietnam #Laos #coopération agricole
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Les délégués au Forum sur les technologies du futur Vietnam-Inde, tenu le 26 octobre à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Vietnam-Inde : concrétiser les accords de coopération technologique

Le Forum sur les technologies du futur Vietnam-Inde, tenu le 26 octobre à Ho Chi Minh-Ville dans le cadre du Forum économique d’automne 2026, a mis en avant les perspectives de coopération bilatérale dans l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, l’innovation et la transformation numérique, avec pour objectif de renforcer les partenariats entre entreprises, universités et instituts de recherche des deux pays.

Le membre du Politburo et secrétaire du Comité du Parti de la ville de Hanoi, Trân Duc Thang rencontre des représentants d’Aquitara Fund et de 512 Capital B.V. Photo : Département des affaires extérieures de Hanoi

Hanoi s’active en Belgique pour séduire entreprises et organisations internationales

Lors des entretiens avec des représentants d’Aquitara Fund et de 512 Capital B.V., Trân Duc Thang, membre du Politburo et secrétaire du Comité municipal du Parti, a exposé les priorités d’investissement de Hanoi, notamment dans les infrastructures industrielles, les hautes technologies, les centres de données ainsi que le développement vert et durable.

L’ambassadrice Trân Thi Thu Thin et la délégation de l’ambassade du Vietnam au Mozambique posent pour une photo souvenir avec le directeur Jorge Vidigal Fole et des responsables clés de l’Institut mozambicain de la noix de cajou. Photo: VNA

Le Vietnam et le Mozambique veulent renforcer leurs liens dans le secteur agricole

Tout en saluant le potentiel de ce secteur et sa contribution majeure à l'économie, aux moyens de subsistance et aux exportations du Mozambique, l’ambassadrice du Vietnam, Trân Thi Thu Thin, a partagé l'expertise de son pays en matière de développement sectoriel, insistant notamment sur le renforcement des capacités de transformation et la création de valeur ajoutée pour les produits.

L'échange de vue sur la coopération agricole entre le Vietnam et l’Italie s’est tenu le 23 octobre à Rome. Photo: VNA

Produits agricoles vietnamiens : cap sur un accès plus direct au marché italien

Le Vietnam et l’Italie ont renforcé leur dialogue sur la coopération agricole lors d’une rencontre organisée le 23 octobre à Rome, axée sur les produits agricoles et les épices. Les participants ont souligné la nécessité de développer les échanges commerciaux directs, de renforcer la traçabilité et de respecter les normes européennes afin d’élargir l’accès des produits vietnamiens au marché italien.

Signature d'une lettre d'intention de coopération entre les deux parties lors du Forum d'affaires Bulgarie-Vietnam. Photo : VNA

Tay Ninh et Thanh Hoa prospectent le marché bulgare

Les provinces vietnamiennes de Tay Ninh et de Thanh Hoa ont mené, du 20 au 22 octobre en Bulgarie, une série d’activités de promotion de l’investissement et du commerce, marquées notamment par un forum d’affaires à Sofia et la signature de deux lettres d’intention de coopération avec des partenaires bulgares, ouvrant de nouvelles perspectives au partenariat stratégique entre les deux pays.

Le 23 octobre, le port international de Tan Cang – Cai Mep a accueilli pour la première fois le porte-conteneurs YM WAYFINDER. Photo: VNA

Le port de Cai Mep accueille un porte-conteneurs de nouvelle génération propulsé au GNL

Le port international de Tan Cang – Cai Mep a accueilli pour la première fois le porte-conteneurs YM WAYFINDER de la compagnie Yang Ming, un navire de nouvelle génération fonctionnant notamment au gaz naturel liquéfié (GNL). Cette escale marque une nouvelle étape dans le renforcement de la connectivité maritime du Vietnam et la promotion d’un transport maritime plus écologique et durable.

Les députés sont réunis en groupe pour examiner le projet de loi modifiant et complétant plusieurs articles de la Loi sur l’investissement. Photo : VNA

Le Vietnam entend améliorer la qualité des investissements étrangers

Réunis en groupe le matin du 24 octobre pour examiner le projet de loi modifiant et complétant plusieurs articles de la Loi sur l’investissement, les députés ont salué l’évolution de la politique d’attraction des investissements, qui ne se concentre plus uniquement sur le volume des capitaux et le nombre de projets, mais accorde davantage d’importance à la qualité, à l’efficacité, au transfert de technologies et à la contribution réelle à l’économie.

Nestlé Vietnam Group est une entreprise à 100 % participation suisse qui augmente continuellement son capital d'investissement et élargit ses activités dans la province de Hung Yen de 2017 à aujourd'hui. Photo: VNA

Hung Yen définit un modèle de développement économique fondé sur trois zones et deux corridors

La province de Hung Yen mise sur un modèle de développement articulé autour de trois zones économiques et de deux corridors stratégiques pour accélérer sa croissance, renforcer ses connexions régionales et devenir une ville relevant du ressort central d’ici 2030, avec des priorités axées sur l’industrie de haute technologie, la logistique, l’économie maritime et les énergies vertes.

Contrôle de la qualité des produits avant expédition chez Vietonic Company, dans le parc industriel de Dinh Tram, province de Bac Ninh. Photo : VNA

Les entreprises japonaises renforcent leur ancrage industriel au Vietnam

Grâce à un environnement d’investissement favorable et à une coopération économique renforcée, le Vietnam s’affirme comme une base stratégique de production pour les entreprises japonaises en Asie du Sud-Est. Au-delà de l’expansion industrielle, ces investissements contribuent à promouvoir les technologies avancées, la transition verte et la responsabilité sociale des entreprises.

Clavage du pont piétonnier sur la rivière Saïgon

Clavage du pont piétonnier sur la rivière Saïgon

Le pont piétonnier de 720 mètres enjambant la rivière Saïgon, dont le design s’inspire de la forme d’une feuille de palmier nipa, est entré dans sa phase de clavage le 21 octobre, après plus d’un an de travaux. Il reliera le quai de Bach Dang au nouveau quartier urbain de Thu Thiem.

L’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung (troisième de gauche à droite), reçoit le prix d’excellence en diplomatie de la Chambre de commerce américaine d’origine asiatique (AACC). Photo : VNA

Promouvoir le rôle de passerelle des entreprises d’origine asiatique dans la coopération commerciale Vietnam-États-Unis

S’exprimant lors de l’événement annuel de mise en relation d’affaires de la Chambre de commerce américaine d’origine asiatique (Asian American Chamber of Commerce - AACC) tenu le 22 octobre dans l’État de Virginie, l’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung, a hautement apprécié le rôle majeur de cette organisation pour ouvrir la voie aux produits et entreprises du Vietnam vers les distributeurs, les réseaux de vente au détail et les partenaires commerciaux américains.