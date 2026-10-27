Hô Chi Minh-Ville : GRECO 2026 mise sur les technologies et la croissance verte

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – L’espace de présentation des produits et services liés à la croissance verte de Hô Chi Minh-Ville, GRECO 2026, a ouvert ses portes dans la soirée du 26 octobre, dans la rue piétonne Nguyen Hue, dans le cadre du Forum économique d’automne 2026.

Organisé pour la quatrième fois, l’événement est coordonné par le Centre municipal de promotion du commerce et de l’investissement (ITPC), le Centre pour la quatrième révolution industrielle de Hô Chi Minh-Ville (HCMC C4IR), le Service municipal de la culture et des sports et d’autres organismes concernés. Déployé sur environ 11 000 m², avec près de 300 stands, il réunit plus de 90 organisations et entreprises vietnamiennes et étrangères autour d’expositions, de présentations technologiques, de la transition verte et de la promotion des investissements.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le vice-président permanent du Comité populaire municipal, Nguyen Loc Ha, a souligné que Hô Chi Minh-Ville entrait dans une nouvelle phase de développement en tant que grande métropole, moteur économique et centre majeur de la finance, du commerce, des sciences et technologies, de l’innovation et de l’intégration internationale.

Le vice-président permanent du Comité populaire municipal, Nguyen Loc Ha, s'exprime lors de l'événement. Photo: VNA

La ville considère la transformation industrielle, conjuguée aux transitions verte et numérique, comme une priorité pour restructurer son économie et bâtir un modèle de développement intelligent, neutre en carbone et durable. Cette orientation vise également à concrétiser la stratégie nationale de croissance verte et l’engagement du Vietnam en faveur de la neutralité carbone.

Malgré les incertitudes de l’économie mondiale, Hô Chi Minh-Ville a maintenu une dynamique de croissance positive. Au cours des neuf premiers mois de 2026, son produit intérieur brut régional (PIBR) est estimé à 2,46 millions de milliards de dôngs, en hausse de 9,06 % sur un an, tandis que la production industrielle a progressé de 10,9 %. Les investissements directs étrangers (IDE) ont dépassé 17,8 milliards de dollars, soit une hausse de 323,1 % par rapport à la même période de 2025. Les secteurs des hautes technologies, de l’innovation et de la transformation numérique ont particulièrement attiré les investisseurs.

La ville reste toutefois confrontée à une concurrence accrue et à des exigences internationales toujours plus strictes en matière de normes environnementales et de critères ESG (environnement, social et gouvernance). Elle entend poursuivre l’amélioration de son environnement d’investissement, encourager l’adoption des technologies et développer des chaînes d’approvisionnement vertes dans les zones industrielles et les zones franches d’exportation, tout en facilitant l’accès des entreprises aux ressources nécessaires à leur transformation.

Placée sous le thème « L’esprit de coopération dans une nouvelle ère », GRECO 2026 vise à renforcer les échanges technologiques, la promotion commerciale, les investissements et la coopération internationale. L’exposition s’articule autour de quatre espaces : les hautes technologies, la ville verte, les produits verts et les expériences communautaires.

Le premier présente notamment des applications de l’intelligence artificielle (IA), les semi-conducteurs, l’économie de basse altitude, l’automatisation, la robotique, l’impression 3D et les nouveaux matériaux. Le deuxième met en avant des solutions dans les domaines des transports, de l’énergie, de l’environnement et des villes intelligentes. Le troisième expose des produits, des services et des modèles économiques fondés sur l’économie circulaire et les critères ESG, tout en favorisant les liens entre instituts de recherche, universités et start-up. Le quatrième permet au public de découvrir de nouvelles technologies et de participer à des activités consacrées à la consommation durable, à la réduction des émissions et au tri des déchets à la source.

Parmi les participants figurent l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, la direction du parc agricole de haute technologie, SHTP Labs, Toyota Vietnam, Xiaomi Vietnam, Gree Vietnam, BBMG Corporation, l’Agence nationale sud-coréenne de promotion des technologies de l’information (NIPA), KICC, AIZEN Global, EMCT Inc. et OMODA.

Un espace de démonstration robotique de 600 m², organisé par AICAP en coopération avec AIBRAIN, AIROBO et l’Alliance chinoise pour le développement de l’industrie robotique (CDRA), constitue l’un des temps forts de l’événement. Plus de 30 entreprises et instituts de recherche chinois spécialisés dans la robotique et l’IA y présentent leurs solutions et explorent de nouvelles perspectives de coopération dans le domaine de l’automatisation.

Du 26 au 29 octobre, l’ITPC organise également cinq conférences, tables rondes et rencontres d’affaires consacrées notamment aux technologies numériques et à l’IA, aux solutions vertes dans les domaines de l’énergie, des villes et de l’environnement, ainsi qu’aux chaînes d’approvisionnement, aux investissements et à l’innovation avec des partenaires chinois, nordiques et israéliens.

Les organisateurs tablent sur environ 100 000 visiteurs. - VNA