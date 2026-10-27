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Coopération pour le développement de l’écosystème robotique au Vietnam

Une coopération stratégique avec l’Alliance chinoise de développement de l’industrie robotique (CDRA), la société AIBRAIN et l’Université de technologie de Hô Chi Minh-Ville (HUTECH) a été débutée le 26 octobre entre la Société par actions du Groupe AICAP,  l’Alliance chinoise de développement de l’industrie robotique (CDRA), la société AIBRAIN et l’Université de technologie de Hô Chi Minh-Ville (HUTECH).

Des représentants des organisations participantes assistent à un colloque sur le développement d'une plateforme commerciale et les opérations robotiques au Vietnam. Photo : VNA.
Des représentants des organisations participantes assistent à un colloque sur le développement d'une plateforme commerciale et les opérations robotiques au Vietnam. Photo : VNA.

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Dans l’après-midi du 26 octobre, à l'Espace de présentation des produits et services de croissance verte de Hô Chi Minh-Ville (GRECO 2026), la Société par actions du Groupe AICAP a annoncé une coopération stratégique avec l’Alliance chinoise de développement de l’industrie robotique (CDRA), la société AIBRAIN et l’Université de technologie de Hô Chi Minh-Ville (HUTECH), tout en coorganisant un colloque et un espace d'expérimentation des technologies robotiques.

Selon les entreprises, le gouvernement vietnamien promeut la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique. La résolution n° 57-NQ/TW du 22 décembre 2024 du Bureau politique sur les percées dans le développement de ces domaines identifie la science, la technologie et l'innovation comme des moteurs essentiels du développement. Parallèlement, les décisions n° 1131/QĐ-TTg et n° 21/2026/QĐ-TTg inscrivent la robotique, l'automatisation et des produits tels que les robots mobiles autonomes et industriels sur la liste des technologies et produits stratégiques prioritaires pour l'investissement en recherche et développement.

Dans ce contexte, le défi pour le Vietnam consiste non seulement à accroître l'application des robots, mais aussi à renforcer progressivement sa capacité à participer à la création de valeur du secteur. L'accès aux équipements de fournisseurs internationaux peut ouvrir des opportunités d'application rapide, mais pour bâtir une capacité industrielle durable, le marché requiert davantage d'entreprises capables d'intégrer, de développer des solutions, de fournir des services techniques et de participer à la recherche.

Le marché vietnamien des robots industriels a atteint environ 112 millions de dollars en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,88 % sur la période 2026-2031. Toutefois, la densité de robots industriels au Vietnam est estimée entre 23 et 58 robots pour 10 000 travailleurs du secteur manufacturier, contre 84 en Thaïlande et 101 en Malaisie. Cet écart témoigne d’un important potentiel de développement de l’utilisation des robots dans les activités de production.

En outre, le marché des usines intelligentes au Vietnam a dépassé 926 millions de dollars en 2025 et pourrait atteindre 2,14 milliards de dollars d'ici 2034. Le développement de la robotique est étroitement lié au déploiement de ces usines.

Ces chiffres montrent que les opportunités ne se limitent pas au commerce d'équipements, car la demande s'étend à l'intégration, au développement logiciel, à la connexion des données, à la formation et à la maintenance, posant les bases d'un écosystème économique multi-niveaux.

Concernant cet accord, Do Truong Son, président d'AICAP, a indiqué que l'événement vise à concrétiser le plan de développement d'une plateforme commerciale et opérationnelle de robots localisés au Vietnam. La coopération portera sur le nettoyage automatisé des sols dans les hôtels et centres commerciaux, la recherche scientifique et l'enseignement supérieur, ainsi que les démonstrations lors d'événements culturels et touristiques.

Pour le marché vietnamien, la localisation des plateformes opérationnelles et des services techniques revêt une importance cruciale. Selon le professeur associé et docteur Nguyen Thanh Phuong, vice-recteur de HUTECH, au lieu de concevoir un robot universel, il convient de bâtir des plateformes technologiques et des normes de communication communes permettant d'intégrer divers composants sur mesure.

Pour concrétiser cette approche, le marché a besoin de ressources humaines qualifiées, capables de concevoir des solutions et d’intégrer des systèmes robotiques. Il faut avoir une étroite coopération entre les universités et les entreprises pour mieux adapter la formation aux besoins du marché, notamment grâce au partage d’expériences pratiques et à l’accès des étudiants à des projets concrets. -VNA

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