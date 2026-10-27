Société

La jeune génération façonne l’avenir de la communauté vietnamienne en Europe

À l’approche de la première Journée de la grande union nationale vietnamienne en Europe, prévue les 31 octobre et 1er novembre à Prague, Hoang Dinh Thang, président de l’Union des associations vietnamiennes en Europe, souligne le rôle essentiel des jeunes dans l’avenir de la communauté.

Hoang Dinh Thang, président de l’Union des associations vietnamiennes en Europe et membre du Présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam. Photo : VNA
Hoang Dinh Thang, président de l’Union des associations vietnamiennes en Europe et membre du Présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam. Photo : VNA

Prague (VNA) – La Journée de la grande union nationale du Vietnam se tiendra pour la première fois en Europe, les 31 octobre et 1er novembre à Prague, en République tchèque.

L’événement coïncidera avec le 10e anniversaire de l’Union des associations vietnamiennes en Europe (2016-2026) et son 3e Congrès, a indiqué Hoang Dinh Thang, président de cette Union et membre du Présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, lors d’un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA).

Selon lui, cette Journée permettra aux Vietnamiens vivant en Europe de se retrouver, de renforcer leurs liens et de faire le bilan de dix années d’activités de l’Union. Elle sera également l’occasion de transmettre les traditions culturelles vietnamiennes et de renforcer l’attachement des jeunes générations à leurs origines.

Revenant sur les dix dernières années, Hoang Dinh Thang a souligné les progrès réalisés dans la mise en réseau des associations vietnamiennes à travers l’Europe. Fondée en 2016 à Prague, l’Union est aujourd’hui présente dans 23 pays et organise de nombreuses activités culturelles, sportives, éducatives et caritatives. Le développement des associations de jeunes, d’étudiants, de femmes et d’entrepreneurs a également contribué à dynamiser la vie communautaire et à rapprocher les générations.

Pour renforcer les liens au sein de la communauté et préserver l’identité culturelle vietnamienne, Hoang Dinh Thang a insisté sur la nécessité pour les associations d’adapter leurs activités aux besoins de leurs membres, notamment des jeunes. Il a en outre souligné l’importance de transmettre la langue vietnamienne, la culture et les traditions familiales aux nouvelles générations. Il a également appelé à multiplier les activités culturelles et sportives ainsi que les rencontres entre jeunes, étudiants et intellectuels.

Selon lui, les jeunes doivent non seulement participer aux activités communautaires, mais aussi jouer un rôle actif dans leur organisation et leur direction. Cette génération constitue un lien essentiel entre les traditions vietnamiennes et la société européenne, dont dépend en grande partie l’avenir de la communauté.

Pour le prochain mandat, l’Union continuera à chercher à renforcer son organisation, élargir son réseau et développer ses activités afin de mieux relier les associations vietnamiennes en Europe entre elles et avec le Vietnam.

Hoang Dinh Thang a également souligné le potentiel de la communauté vietnamienne en Europe, notamment dans les domaines des compétences, des sciences et technologies, de l’économie et des relations internationales. Selon lui, une meilleure mobilisation de ces ressources pourrait contribuer davantage au développement du Vietnam et au renforcement de ses relations avec les pays européens.

En conclusion, il a réaffirmé que la solidarité, l’engagement des jeunes et l’intégration dans les sociétés d’accueil étaient essentiels à l’avenir de la communauté vietnamienne en Europe, tout comme le maintien des liens avec le pays d’origine. – VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #jeune génération #communauté vietnamienne en Europe #grande union nationale
Suivez VietnamPlus

Résolution en action

Sur le même sujet

Le Conseil culturel et éducatif Canada-Vietnam (CVCEC) lance officiellement le Viet Youth Readiness Hub, inaugure un cours communautaire de vietnamien pour enfants et présente une bibliothèque de livres en vietnamien au Canada. Un enseignant du CVCEC illustre son cours de vietnamien à l’aide d’images attrayantes. Photo : VNA

La communauté mobilisée pour préserver la langue vietnamienne au Canada

Le Conseil culturel et éducatif Canada-Vietnam (CVCEC) renforce son réseau d’enseignement du vietnamien au Canada en associant cours en présentiel, outils numériques et coopération communautaire afin de préserver la langue maternelle et l’identité culturelle des jeunes générations d’origine vietnamienne.

Un numéro artistique lors de la première Journée de la grande union nationale à Budapest. Photo: VNA

La communauté vietnamienne en Hongrie célèbre la grande union nationale

La communauté vietnamienne en Hongrie a célébré, le 18 octobre à Budapest, la première Journée de la grande union nationale, associée à la Journée des femmes vietnamiennes et aux préparatifs de la Journée de la culture vietnamienne, dans le but de renforcer la solidarité communautaire, de préserver l’identité culturelle nationale et de promouvoir les échanges entre les peuples vietnamien et hongrois.

Voir plus

Remise des satisfecit aux représentants de collectivités, d'entreprises et d'organisations ayant contribué aux activités de protection sociale à Hanoï. Photo: https://thanhuyhanoi.vn/

Hanoï mobilise plus de 242 milliards de dongs pour soutenir les personnes défavorisées

Dans la soirée du 26 octobre, le Comité populaire de Hanoï, en coordination avec le Comité municipal du Front de la Patrie du Vietnam, a organisé le programme "Oeuvrer pour les personnes démunies et la protection sociale 2026", afin de rendre hommage aux organisations et aux entreprises ayant apporté des contributions importantes aux actions sociales dans la capitale.

La Marine collabore étroitement avec les autorités locales pour sensibiliser la population à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Photo : VNA

Ha Tinh renforce sa lutte contre la pêche INN

La province multiplie les mesures de contrôle des navires et développe la traçabilité électronique des produits de la pêche pour contribuer à la levée du « carton jaune » européen.

Le ministre vietnamien de l’Éducation et de la Formation, Hoàng Minh Son, et la vice-présidente exécutive de la Commission européenne chargée des Droits sociaux et des Compétences, des Emplois de qualité et de la Préparation, Roxana Mînzatu, signent la lettre d’intention sur l’éducation et la formation entre le Vietnam et l’UE. Photo : VNA

Le Vietnam et l’UE signent une lettre d’intention sur l’éducation et la formation

C’est la première fois qu’une lettre d’intention est signée entre le ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation et la Commission européenne, en vue de mettre en œuvre une coopération globale, allant de la reconnaissance des qualifications dans le domaine de l’éducation et de la formation au développement des compétences pour cette nouvelle période.

Lors de la cérémonie d'inauguration la ligne d'assistance 1022 pour la protection de l'enfance. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville lance la ligne d'assistance 1022 pour la protection de l'enfance

La ligne d'assistance 1022 pour la protection de l'enfance, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 vient d'être mise en service pour permettre de signaler les cas d’enfants victimes de violences, d’abus, de maltraitance ou de travail illégal, ainsi que les situations de femmes victimes de violences ou d’abus nécessitant une aide.

Séance d'échanges d'expériences consacrée au règlement des contentieux de propriété intellectuelle. Photo: VNA

Propriété intellectuelle : échange d’expertises judiciaires entre le Vietnam et la France

Au cours de la séance d'échanges d'expériences consacrée au règlement des contentieux de propriété intellectuelle, les parties ont abordé les modalités d'indemnisation des préjudices, la prise en charge des honoraires d'avocat ainsi que la prolifération des contrefaçons, tout en explorant des pistes de coopération stratégique et de formation continue destinées à rendre le traitement des litiges plus rapide et efficace.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, prend la parole lors de la rencontre avec des représentants de la communauté vietnamienne en Europe. Photo : VNA

Le dirigeant To Lam appelle la diaspora à contribuer au développement du pays

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a rencontré le 21 octobre à Bruxelles des représentants de la communauté vietnamienne en Europe, soulignant le rôle essentiel de la diaspora dans le développement du pays et appelant à renforcer les liens entre les Vietnamiens de l’étranger et leur Patrie.