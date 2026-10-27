La jeune génération façonne l’avenir de la communauté vietnamienne en Europe

Prague (VNA) – La Journée de la grande union nationale du Vietnam se tiendra pour la première fois en Europe, les 31 octobre et 1er novembre à Prague, en République tchèque.



L’événement coïncidera avec le 10e anniversaire de l’Union des associations vietnamiennes en Europe (2016-2026) et son 3e Congrès, a indiqué Hoang Dinh Thang, président de cette Union et membre du Présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, lors d’un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA).



Selon lui, cette Journée permettra aux Vietnamiens vivant en Europe de se retrouver, de renforcer leurs liens et de faire le bilan de dix années d’activités de l’Union. Elle sera également l’occasion de transmettre les traditions culturelles vietnamiennes et de renforcer l’attachement des jeunes générations à leurs origines.



Revenant sur les dix dernières années, Hoang Dinh Thang a souligné les progrès réalisés dans la mise en réseau des associations vietnamiennes à travers l’Europe. Fondée en 2016 à Prague, l’Union est aujourd’hui présente dans 23 pays et organise de nombreuses activités culturelles, sportives, éducatives et caritatives. Le développement des associations de jeunes, d’étudiants, de femmes et d’entrepreneurs a également contribué à dynamiser la vie communautaire et à rapprocher les générations.



Pour renforcer les liens au sein de la communauté et préserver l’identité culturelle vietnamienne, Hoang Dinh Thang a insisté sur la nécessité pour les associations d’adapter leurs activités aux besoins de leurs membres, notamment des jeunes. Il a en outre souligné l’importance de transmettre la langue vietnamienne, la culture et les traditions familiales aux nouvelles générations. Il a également appelé à multiplier les activités culturelles et sportives ainsi que les rencontres entre jeunes, étudiants et intellectuels.



Selon lui, les jeunes doivent non seulement participer aux activités communautaires, mais aussi jouer un rôle actif dans leur organisation et leur direction. Cette génération constitue un lien essentiel entre les traditions vietnamiennes et la société européenne, dont dépend en grande partie l’avenir de la communauté.



Pour le prochain mandat, l’Union continuera à chercher à renforcer son organisation, élargir son réseau et développer ses activités afin de mieux relier les associations vietnamiennes en Europe entre elles et avec le Vietnam.



Hoang Dinh Thang a également souligné le potentiel de la communauté vietnamienne en Europe, notamment dans les domaines des compétences, des sciences et technologies, de l’économie et des relations internationales. Selon lui, une meilleure mobilisation de ces ressources pourrait contribuer davantage au développement du Vietnam et au renforcement de ses relations avec les pays européens.



En conclusion, il a réaffirmé que la solidarité, l’engagement des jeunes et l’intégration dans les sociétés d’accueil étaient essentiels à l’avenir de la communauté vietnamienne en Europe, tout comme le maintien des liens avec le pays d’origine. – VNA