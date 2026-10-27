Hanoï mobilise plus de 242 milliards de dongs pour soutenir les personnes défavorisées

Hanoï (VNA) – Plus de 242 milliards de dongs (9,36 millions de dollars) ont été mobilisés depuis 2025 pour soutenir les personnes défavorisées et contribuer à la mise en œuvre des politiques de protection sociale à Hanoï.



Dans la soirée du 26 octobre, le Comité populaire de Hanoï, en coordination avec le Comité municipal du Front de la Patrie du Vietnam, a organisé le programme "Œuvrer pour les personnes démunies et la protection sociale 2026", afin de rendre hommage aux organisations et aux entreprises ayant apporté des contributions importantes aux actions sociales dans la capitale.



Cette initiative s’inscrit dans le cadre du mouvement d’émulation "Pour les pauvres – Ne laisser personne de côté", lancé par le Premier ministre.



S'exprimant lors de la cérémonie, Bui Huyen Mai, présidente du Comité municipal du Front de la Patrie du Vietnam, a souligné que la capitale accorde toujours une attention particulière aux politiques de protection sociale. Grâce à la participation de l'ensemble du système politique et de la communauté, Hanoï ne compte plus aucun ménage pauvre selon le seuil de pauvreté multidimensionnelle national.



Depuis 2025, le Fonds "Pour les pauvres" de la ville a reçu plus de 116 milliards de dongs, tandis que les fonds similaires au niveau local ont collecté plus de 126 milliards de dongs. Ces ressources ont permis de financer la construction et la réparation de 1 325 maisons, d’offrir des moyens de subsistance et de déplacement, de soutenir les soins médicaux, les études ainsi que de distribuer des milliers de cadeaux aux familles en difficile à l’occasion des fêtes et du Nouvel An lunaire.



Dans le cadre du programme "Œuvrer pour les personnes démunies et la protection sociale 2026", le comité d’organisation a reçu environ 74 milliards de dongs d'aide supplémentaires jusqu'à 17h00 le même jour.



À cette occasion, plusieurs collectivités, entreprises et organisations ont reçu des satisfecit pour leurs contributions au Fonds "Pour les mers et les îles du Vietnam", aux secours aux victimes des catastrophes naturelles de 2025, ainsi qu'aux œuvres de protection sociale. Des aides destinés à développer les moyens de subsistance ont également été remis à 30 communes et quartiers. -VNA



