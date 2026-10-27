Société

Hanoï mobilise plus de 242 milliards de dongs pour soutenir les personnes défavorisées

Dans la soirée du 26 octobre, le Comité populaire de Hanoï, en coordination avec le Comité municipal du Front de la Patrie du Vietnam, a organisé le programme "Oeuvrer pour les personnes démunies et la protection sociale 2026", afin de rendre hommage aux organisations et aux entreprises ayant apporté des contributions importantes aux actions sociales dans la capitale.

Remise des satisfecit aux représentants de collectivités, d'entreprises et d'organisations ayant contribué aux activités de protection sociale à Hanoï. Photo: https://thanhuyhanoi.vn/
Remise des satisfecit aux représentants de collectivités, d'entreprises et d'organisations ayant contribué aux activités de protection sociale à Hanoï. Photo: https://thanhuyhanoi.vn/

Hanoï (VNA) – Plus de 242 milliards de dongs (9,36 millions de dollars) ont été mobilisés depuis 2025 pour soutenir les personnes défavorisées et contribuer à la mise en œuvre des politiques de protection sociale à Hanoï.

Dans la soirée du 26 octobre, le Comité populaire de Hanoï, en coordination avec le Comité municipal du Front de la Patrie du Vietnam, a organisé le programme "Œuvrer pour les personnes démunies et la protection sociale 2026", afin de rendre hommage aux organisations et aux entreprises ayant apporté des contributions importantes aux actions sociales dans la capitale.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du mouvement d’émulation "Pour les pauvres – Ne laisser personne de côté", lancé par le Premier ministre.

S'exprimant lors de la cérémonie, Bui Huyen Mai, présidente du Comité municipal du Front de la Patrie du Vietnam, a souligné que la capitale accorde toujours une attention particulière aux politiques de protection sociale. Grâce à la participation de l'ensemble du système politique et de la communauté, Hanoï ne compte plus aucun ménage pauvre selon le seuil de pauvreté multidimensionnelle national.

Depuis 2025, le Fonds "Pour les pauvres" de la ville a reçu plus de 116 milliards de dongs, tandis que les fonds similaires au niveau local ont collecté plus de 126 milliards de dongs. Ces ressources ont permis de financer la construction et la réparation de 1 325 maisons, d’offrir des moyens de subsistance et de déplacement, de soutenir les soins médicaux, les études ainsi que de distribuer des milliers de cadeaux aux familles en difficile à l’occasion des fêtes et du Nouvel An lunaire.

Dans le cadre du programme "Œuvrer pour les personnes démunies et la protection sociale 2026", le comité d’organisation a reçu environ 74 milliards de dongs d'aide supplémentaires jusqu'à 17h00 le même jour.

À cette occasion, plusieurs collectivités, entreprises et organisations ont reçu des satisfecit pour leurs contributions au Fonds "Pour les mers et les îles du Vietnam", aux secours aux victimes des catastrophes naturelles de 2025, ainsi qu'aux œuvres de protection sociale. Des aides destinés à développer les moyens de subsistance ont également été remis à 30 communes et quartiers. -VNA

#Hanoï #protection sociale #Pour les pauvres #VNHP
Suivez VietnamPlus

Vietnam du bonheur

Sur le même sujet

- La présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Bui Thi Minh Hoai, et le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc honorent des organisations et des particuliers. Photo: VNA

Lancement du Mois de mobilisation renforcée "Pour les pauvres" 2026

Le Vietnam a lancé, le 17 octobre à Hanoï, le Mois de mobilisation renforcée en faveur des pauvres 2026, à cette occasion, 225 organisations, entreprises et particuliers ont été distingués pour leurs contributions aux activités de protection sociale, tandis que plus de 366 milliards de dôngs ont été promis au Fonds central "Pour les pauvres".

Panorama de la conférence. Photo: VNA

Garantir un accès égal à la justice aux personnes pauvres et aux groupes vulnérables

Le Vietnam a dressé le bilan du projet de renforcement de l'aide juridique en faveur des personnes pauvres et des groupes vulnérables, mis en œuvre avec le soutien de la Banque mondiale et du Japon. Lancée en 2022, cette initiative a permis d'améliorer l'accès à la justice dans les provinces montagneuses, notamment à Dien Bien et Lao Cai, tout en renforçant les capacités des acteurs de l'aide juridique.

Voir plus

La Marine collabore étroitement avec les autorités locales pour sensibiliser la population à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Photo : VNA

Ha Tinh renforce sa lutte contre la pêche INN

La province multiplie les mesures de contrôle des navires et développe la traçabilité électronique des produits de la pêche pour contribuer à la levée du « carton jaune » européen.

Le ministre vietnamien de l’Éducation et de la Formation, Hoàng Minh Son, et la vice-présidente exécutive de la Commission européenne chargée des Droits sociaux et des Compétences, des Emplois de qualité et de la Préparation, Roxana Mînzatu, signent la lettre d’intention sur l’éducation et la formation entre le Vietnam et l’UE. Photo : VNA

Le Vietnam et l’UE signent une lettre d’intention sur l’éducation et la formation

C’est la première fois qu’une lettre d’intention est signée entre le ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation et la Commission européenne, en vue de mettre en œuvre une coopération globale, allant de la reconnaissance des qualifications dans le domaine de l’éducation et de la formation au développement des compétences pour cette nouvelle période.

Lors de la cérémonie d'inauguration la ligne d'assistance 1022 pour la protection de l'enfance. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville lance la ligne d'assistance 1022 pour la protection de l'enfance

La ligne d'assistance 1022 pour la protection de l'enfance, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 vient d'être mise en service pour permettre de signaler les cas d’enfants victimes de violences, d’abus, de maltraitance ou de travail illégal, ainsi que les situations de femmes victimes de violences ou d’abus nécessitant une aide.

Séance d'échanges d'expériences consacrée au règlement des contentieux de propriété intellectuelle. Photo: VNA

Propriété intellectuelle : échange d’expertises judiciaires entre le Vietnam et la France

Au cours de la séance d'échanges d'expériences consacrée au règlement des contentieux de propriété intellectuelle, les parties ont abordé les modalités d'indemnisation des préjudices, la prise en charge des honoraires d'avocat ainsi que la prolifération des contrefaçons, tout en explorant des pistes de coopération stratégique et de formation continue destinées à rendre le traitement des litiges plus rapide et efficace.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, prend la parole lors de la rencontre avec des représentants de la communauté vietnamienne en Europe. Photo : VNA

Le dirigeant To Lam appelle la diaspora à contribuer au développement du pays

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a rencontré le 21 octobre à Bruxelles des représentants de la communauté vietnamienne en Europe, soulignant le rôle essentiel de la diaspora dans le développement du pays et appelant à renforcer les liens entre les Vietnamiens de l’étranger et leur Patrie.