Les médias polonais saluent le partenariat stratégique entre le Vietnam et la Pologne

Varsovie (VNA) - Les médias polonais, dont l’agence de presse nationale PAP, la radio publique Polskie Radio ainsi que les sites Notes from Poland et Poland-24, ont largement relayé l’élévation des relations entre le Vietnam et la Pologne au rang de partenariat stratégique, annoncée à l’issue de l’entretien à Hanoï entre le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung et son homologue polonais Donald Tusk.

Selon ces médias, la Déclaration commune, le Plan d’action quinquennal pour 2026-2030 et les accords conclus dans plusieurs domaines établissent un cadre politique solide pour approfondir la coopération bilatérale.

Les deux dirigeants ont défini des orientations visant à renforcer l’intégration économique, politique et technique. La Pologne entend servir de passerelle aux produits vietnamiens vers les marchés d’Europe centrale et orientale, tandis que le Vietnam pourrait devenir une porte d’entrée pour les entreprises polonaises et européennes sur le marché de l’ASEAN.

La coopération économique figure parmi les priorités de ce nouveau partenariat. Les deux pays se sont fixé pour objectif de porter leurs échanges commerciaux à six milliards de dollars d’ici à 2030. Donald Tusk a souligné la volonté de Varsovie de réduire le déficit commercial actuel et de tirer davantage parti de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA).

Cette démarche doit notamment contribuer à réduire les obstacles non tarifaires, tels que les contrôles sanitaires et phytosanitaires, afin de faciliter l’accès au marché vietnamien des produits agricoles et alimentaires polonais, en particulier les produits laitiers, ainsi que des médicaments et des technologies vertes.

Le Premier ministre polonais a également désigné plusieurs secteurs dans lesquels les entreprises de son pays pourraient renforcer leur présence au Vietnam. La défense pourrait ainsi devenir un nouveau pilier de la coopération, aux côtés de la sécurité, notamment dans la lutte contre la cybercriminalité. Donald Tusk a indiqué que la Pologne accueillait favorablement l’intérêt du Vietnam pour son industrie de défense et que des discussions étaient en cours.

Les deux parties ont par ailleurs réaffirmé l’importance de la liberté de navigation maritime et aérienne, ainsi que du règlement pacifique des différends en Mer Orientale, conformément à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

La visite a également débouché sur des avancées concrètes dans l’éducation, la recherche scientifique et le tourisme. Le nombre annuel de bourses accordées aux étudiants et aux chercheurs des deux pays doit passer de 20 à 50. De son côté, la compagnie aérienne nationale polonaise LOT prévoit de lancer une liaison aérienne directe entre les capitales des deux pays au premier trimestre 2027. Cette desserte devrait favoriser les échanges entre les populations, stimuler le tourisme et faciliter les relations économiques bilatérales.

Le site Poland-24 estime que la visite du Premier ministre Donald Tusk constitue un résultat diplomatique concret, dans la continuité des discussions engagées pour renforcer les liens avec le Vietnam, partenaire économique de plus en plus important en Asie du Sud-Est. Il souligne toutefois que les accords conclus ne constituent ni une alliance militaire ni une garantie de nouveaux contrats d’investissement, mais offrent un cadre politique pour élargir la coopération.

Selon PAP et Polskie Radio, ce partenariat avec la Pologne, deuxième économie d’Europe centrale et orientale, renforce également la position du Vietnam comme porte d’accès à l’ASEAN et donne une nouvelle impulsion aux ambitions de développement des deux pays pour la prochaine décennie.-VNA