Tourisme

Hô Chi Minh-Ville veut renforcer sa marque touristique sur la scène internationale

Forte de plusieurs distinctions internationales, Hô Chi Minh-Ville entend diversifier son offre, développer le tourisme d’affaires et renforcer sa connectivité aérienne pour s’imposer comme une grande métropole touristique internationale.

La Poste centrale de la ville, l'une des destinations les plus prisées par les touristes internationaux à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA
La Poste centrale de la ville, l'une des destinations les plus prisées par les touristes internationaux à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution n° 26-NQ/TW du Bureau politique, qui vise à faire du tourisme un secteur économique de pointe dans la nouvelle ère, Hô Chi Minh-Ville entend mieux valoriser ses atouts, renforcer sa compétitivité et accroître l’attractivité de sa destination. L’objectif est de faire du tourisme un moteur durable de croissance, en contribuant à l’ambition d’une croissance économique à deux chiffres pour la ville comme pour le pays.

Lors de la cérémonie des World Travel Awards 2026 pour l’Asie, l’Océanie et l’océan Indien, Hô Chi Minh-Ville a remporté trois distinctions majeures : première destination asiatique pour le tourisme d’affaires, les festivals et événements, ainsi que meilleure administration touristique municipale d’Asie, attribuée au Service municipal du tourisme. Ces récompenses témoignent des efforts déployés pour améliorer la qualité de l’accueil, diversifier les produits et renforcer la promotion internationale, notamment dans le secteur MICE, qui associe voyages, réunions, congrès, événements et expositions.

La ville a également confirmé son rayonnement gastronomique. Le Festival culturel et gastronomique Saigontourist Group 2026 a été sacré meilleur festival gastronomique au monde et en Asie par les World Culinary Awards. Il remporte ainsi son quatrième titre mondial consécutif, après ceux de 2023, 2024 et 2025, et sa cinquième distinction asiatique d’affilée depuis 2022. Ces succès illustrent l’attrait de l’événement et le rôle de la gastronomie dans la promotion de la culture vietnamienne à l’international.

Par ailleurs, Saigontourist Group a reçu le prix de la marque inspirante dans le secteur de la restauration, de l’hôtellerie et du tourisme, lors des Asia Pacific Enterprise Awards 2026. Selon sa présidente, Nguyen Thi Anh Hoa, ces distinctions constituent autant de fiertés que de responsabilités : l’entreprise doit continuer à créer de nouvelles valeurs, à faire connaître les spécificités vietnamiennes à l’étranger et à rapprocher les visiteurs internationaux du Vietnam grâce au tourisme, à la gastronomie et à la culture.

Dans cette dynamique, les entreprises locales sont appelées à renouveler leurs produits, à améliorer la qualité de leurs services et à élargir leurs partenariats aux niveaux national et international. La qualité des expériences proposées et le professionnalisme des acteurs du secteur sont essentiels pour faire découvrir aux visiteurs la richesse culturelle du Vietnam et l’hospitalité de ses habitants.

Pour développer le tourisme d’affaires, le Conseil populaire municipal a adopté la résolution n° 62/2025/NQ-HDND relative au soutien au tourisme MICE. Ce dispositif constitue un cadre important pour attirer des visiteurs jusqu’en 2030 et contribue à l’élaboration du plan de développement touristique de la ville à l’horizon 2030, avec une orientation jusqu’en 2045.

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Le quai de Nhà Rông aujourd’hui, officiellement connu sous le nom d’antenne du Musée Hô Chi Minh dans la mégapole du Sud. Photo: VNA

La ville souhaite notamment accueillir des congrès, des expositions et des événements liés à ses secteurs prioritaires : finance, technologies, innovation, logistique, santé, éducation, industrie et économie maritime. Les experts estiment toutefois que la ville doit dépasser son rôle de simple prestataire de sites et de services pour sélectionner et attirer activement les événements correspondant à sa stratégie de développement.

La connectivité aérienne constitue un autre levier stratégique. Le Service municipal du tourisme et la Compagnie générale des aéroports du Vietnam (ACV), chargée de gérer et d’exploiter 21 aéroports dans le pays, ont signé un protocole d’accord visant à promouvoir le tourisme et à développer le réseau de liaisons aériennes pour la période 2026-2030. Selon le président du conseil d’administration de l’ACV, Nguyen Cao Cuong, ce partenariat permettra de mobiliser les atouts et les ressources des deux parties afin de renforcer le positionnement et la compétitivité de Hô Chi Minh-Ville à l’échelle régionale et internationale.

Pour 2026, Hô Chi Minh-Ville vise 11 millions de visiteurs internationaux, 50 millions de touristes nationaux et des recettes touristiques de 330.000 milliards de dôngs. À l’horizon 2030, elle ambitionne d’accueillir 20 millions de visiteurs étrangers et 67 millions de visiteurs nationaux, pour des recettes de 700.000 milliards de dôngs.

Le Département municipal du tourisme entend promouvoir l’image d’une ville sûre, accueillante et dynamique, en mettant en avant sa culture, ses habitants, ses expériences et ses perspectives d’avenir. Selon son directeur adjoint, Pham Huy Binh, la réorganisation territoriale a renforcé les conditions permettant de développer le tourisme grâce à un vaste écosystème économique et de services. L’enjeu est désormais de relier ces ressources complémentaires pour construire des offres intégrées et faire émerger une marque de grande métropole touristique sur la scène internationale. -VNA

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