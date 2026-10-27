Un marché du film pour ouvrir le cinéma vietnamien à l'international

Hanoï (VNA) – La 8e édition du Festival international du film de Hanoï (Hanoi International Film Festival - HANIFF), prévue du 28 novembre au 2 décembre 2026, réunira des cinéastes vietnamiens et étrangers autour de rencontres et d’échanges professionnels.



Pour la première fois, le festival accueillera le Marché vietnamien du film et des contenus numériques (Vietnam Film Market – VFM), destiné à favoriser les échanges commerciaux et à renforcer l’intégration du cinéma vietnamien dans l’industrie cinématographique mondiale.



Placée sous le thème « Cinéma – Connectivité – Développement », cette édition du HANIFF entend promouvoir les échanges culturels, présenter de nouvelles œuvres et développer la coopération internationale.



Prévu du 28 au 30 novembre, le VFM réunira producteurs, distributeurs, investisseurs, entreprises du secteur des contenus numériques et partenaires internationaux. Il offrira des possibilités de négociation de droits, de coproduction et de distribution, tout en aidant les professionnels vietnamiens à trouver de nouveaux partenaires et à accéder aux marchés étrangers.



Selon Dang Tran Cuong, directeur du Département du cinéma relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le cinéma vietnamien a besoin d’un marché professionnel permettant de rapprocher producteurs, acheteurs et distributeurs.



Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Dong, espère également que le VFM deviendra un véritable espace de travail où les entreprises pourront échanger directement et explorer de nouvelles possibilités de coopération.



En août 2026, le Département du cinéma a signé un protocole d’accord avec GLOEX, une entreprise spécialisée dans l’organisation d’événements professionnels dans les secteurs des contenus et du divertissement. Forte de 14 années d’expérience aux côtés de TELEFILM Vietnam, celle-ci prévoit de réunir au VFM environ 200 stands et plus de 100 entreprises et marques issues de 15 pays et territoires.



Ces dernières années, le cinéma vietnamien a enregistré des résultats encourageants au box-office. En 2025, les recettes totales ont atteint environ 6.140 milliards de dôngs, avec plus de 70 millions de billets vendus. Les 55 films vietnamiens sortis en salles ont représenté environ 62 % du marché.



Le secteur connaît toutefois un ralentissement en 2026. Selon Box Office Vietnam, organisme indépendant de suivi du box-office, les recettes des films vietnamiens ont atteint environ 1.080 milliards de dôngs au premier trimestre, contre 1.108 milliards à la même période de 2025. Sur les neuf premiers mois de 2026, elles se sont établies à environ 2.910 milliards de dôngs, contre 3.852 milliards un an auparavant.



Or, les recettes en salles ne représentent qu’une partie du potentiel économique des films. D’autres débouchés existent à l’international, sur les plateformes de streaming, à la télévision, ainsi que dans la vente de droits d’adaptation et l’exploitation de la propriété intellectuelle.



Selon Ngo Phuong Lan, présidente de l’Association vietnamienne pour la promotion et le développement du cinéma, malgré des avancées encourageantes, le secteur ne dispose pas encore d’un écosystème suffisamment structuré. Plusieurs maillons de la chaîne, du développement des scénarios au financement, à la production et à la distribution, doivent encore être renforcés.



Dans ce contexte, le VFM pourrait faciliter les rencontres entre porteurs de projets, investisseurs, producteurs et distributeurs, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour l’exploitation des droits. L’enjeu sera de prolonger ces échanges au-delà du festival afin de construire des partenariats durables. – VNA