Culture-Sports

Un marché du film pour ouvrir le cinéma vietnamien à l'international

Le Festival international du film de Hanoï accueillera pour la première fois un marché du film et des contenus numériques destiné à développer les partenariats internationaux.

Affiche officielle de la 8e édition du Festival international du film de Hanoï. Photo: haniff.vn
Affiche officielle de la 8e édition du Festival international du film de Hanoï. Photo: haniff.vn

Hanoï (VNA) – La 8e édition du Festival international du film de Hanoï (Hanoi International Film Festival - HANIFF), prévue du 28 novembre au 2 décembre 2026, réunira des cinéastes vietnamiens et étrangers autour de rencontres et d’échanges professionnels.

Pour la première fois, le festival accueillera le Marché vietnamien du film et des contenus numériques (Vietnam Film Market – VFM), destiné à favoriser les échanges commerciaux et à renforcer l’intégration du cinéma vietnamien dans l’industrie cinématographique mondiale.

Placée sous le thème « Cinéma – Connectivité – Développement », cette édition du HANIFF entend promouvoir les échanges culturels, présenter de nouvelles œuvres et développer la coopération internationale.

Prévu du 28 au 30 novembre, le VFM réunira producteurs, distributeurs, investisseurs, entreprises du secteur des contenus numériques et partenaires internationaux. Il offrira des possibilités de négociation de droits, de coproduction et de distribution, tout en aidant les professionnels vietnamiens à trouver de nouveaux partenaires et à accéder aux marchés étrangers.

Selon Dang Tran Cuong, directeur du Département du cinéma relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le cinéma vietnamien a besoin d’un marché professionnel permettant de rapprocher producteurs, acheteurs et distributeurs.

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Dong, espère également que le VFM deviendra un véritable espace de travail où les entreprises pourront échanger directement et explorer de nouvelles possibilités de coopération.

En août 2026, le Département du cinéma a signé un protocole d’accord avec GLOEX, une entreprise spécialisée dans l’organisation d’événements professionnels dans les secteurs des contenus et du divertissement. Forte de 14 années d’expérience aux côtés de TELEFILM Vietnam, celle-ci prévoit de réunir au VFM environ 200 stands et plus de 100 entreprises et marques issues de 15 pays et territoires.

Ces dernières années, le cinéma vietnamien a enregistré des résultats encourageants au box-office. En 2025, les recettes totales ont atteint environ 6.140 milliards de dôngs, avec plus de 70 millions de billets vendus. Les 55 films vietnamiens sortis en salles ont représenté environ 62 % du marché.

Le secteur connaît toutefois un ralentissement en 2026. Selon Box Office Vietnam, organisme indépendant de suivi du box-office, les recettes des films vietnamiens ont atteint environ 1.080 milliards de dôngs au premier trimestre, contre 1.108 milliards à la même période de 2025. Sur les neuf premiers mois de 2026, elles se sont établies à environ 2.910 milliards de dôngs, contre 3.852 milliards un an auparavant.

Or, les recettes en salles ne représentent qu’une partie du potentiel économique des films. D’autres débouchés existent à l’international, sur les plateformes de streaming, à la télévision, ainsi que dans la vente de droits d’adaptation et l’exploitation de la propriété intellectuelle.

Selon Ngo Phuong Lan, présidente de l’Association vietnamienne pour la promotion et le développement du cinéma, malgré des avancées encourageantes, le secteur ne dispose pas encore d’un écosystème suffisamment structuré. Plusieurs maillons de la chaîne, du développement des scénarios au financement, à la production et à la distribution, doivent encore être renforcés.

Dans ce contexte, le VFM pourrait faciliter les rencontres entre porteurs de projets, investisseurs, producteurs et distributeurs, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour l’exploitation des droits. L’enjeu sera de prolonger ces échanges au-delà du festival afin de construire des partenariats durables. – VNA

#Văn hóa soi đường #NQ 80 #Hệ giá trị Việt_ 1 #cinéma vietnamien #HANIFF 2026 #Vietnam Film Market #industrie cinématographique #contenus numériques
Suivez VietnamPlus

La culture éclaire la voie

Sur le même sujet

Voir plus

Le Conseil culturel et éducatif Canada-Vietnam (CVCEC) lance officiellement le Viet Youth Readiness Hub, inaugure un cours communautaire de vietnamien pour enfants et présente une bibliothèque de livres en vietnamien au Canada. Un enseignant du CVCEC illustre son cours de vietnamien à l’aide d’images attrayantes. Photo : VNA

La communauté mobilisée pour préserver la langue vietnamienne au Canada

Le Conseil culturel et éducatif Canada-Vietnam (CVCEC) renforce son réseau d’enseignement du vietnamien au Canada en associant cours en présentiel, outils numériques et coopération communautaire afin de préserver la langue maternelle et l’identité culturelle des jeunes générations d’origine vietnamienne.

Le célèbre violoncelliste Mischa Maisky. Photo : NSCC

Le violoncelliste Mischa Maisky attendu à Hanoï

Le célèbre violoncelliste Mischa Maisky se produira le 2 novembre à l’Opéra Ho Guom, aux côtés de Dinh Hoai Xuan, Lily Maisky et Nicolas Dautricourt, lors du 13e concert « Cello Fundamento ».

Ouverture du 12e Festival des fleurs de sarrasin à Tuyen Quang. Photo: VNA

Ouverture du 12e Festival des fleurs de sarrasin à Tuyen Quang

Le programme comprenait une cérémonie officielle et des festivités avec des spectacles artistiques remarquables présentés par des artistes et des artisans. Alliant harmonieusement culture traditionnelle et art contemporain, ces représentations ont mis en valeur la beauté des paysages et des habitants, l’identité culturelle des ethnies ainsi que le dynamisme nouveau de cette région située à l’extrême nord du Vietnam.

Xa Phin, le village Dao aux toits tapissés de mousse

Xa Phin, le village Dao aux toits tapissés de mousse

Au pied de la chaîne de Tay Con Linh, le village de Xa Phin, dans la commune de Thanh Thuy, province de Tuyen Quang, abrite de charmantes maisons sur pilotis aux toits de feuilles de palmier, typiques de l’ethnie Dao. Au fil du temps, la mousse a enveloppé ces toitures d’un manteau verdoyant, donnant au village un charme paisible et intemporel, en parfaite harmonie avec la forêt environnante.

Le Musée des femmes du Sud numérise plus de 1.000 objets pour les exposer grâce à la technologie holographique Photo : VNA

Patrimoine numérique : l’odyssée du virtuel vers le grand public

Si les technologies numériques révolutionnent désormais la préservation et l'étude du patrimoine grâce aux modélisations 3D et aux visites virtuelles, leur démocratisation auprès du grand public reste tributaire de défis post-numérisation majeurs pour les musées et les collectivités territoriales, confrontés à l'impératif de sécuriser le stockage, standardiser les données, concevoir des contenus attractifs et former leurs personnels.

L’équipe nationale vietnamienne de football des moins de 15 ans. Photo : VFF

Le Vietnam entre en campagne pour le Mondial et Festival U15 de la FIFA

Selon le calendrier officiel, ce vendredi 23 octobre, la sélection U15 du Vietnam a finalisé ses formalités administratives, participé aux réunions techniques et pris ses repères au stade Hovsan, à Bakou, la capitale de l’Azerbaïdjan, lors d’une séance d’entraînement de 14h à 15h (heure locale).

Le top 5 de Miss Charm Vietnam 2026. Photo : Comité d’organisation

L’animatrice Trà My sacrée Miss Charm Vietnam 2026

L’animatrice Nguyên Ngoc Trà My s’est imposée lors de l’épreuve du Top 5 grâce à l’unique réponse bilingue de la finale, décrochant ainsi son billet pour représenter le pays au concours international Miss Charm 2026.

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra, cheffe du Groupe de travail interministériel sur la diplomatie et l’intégration internationale dans les domaines culturel, social, éducatif et de la formation, a présidé le 22 octobre après-midi, à Hanoï, la première réunion. Photo: VNA

Le Vietnam définit ses priorités en matière de diplomatie culturelle, sociale et éducative

Le Vietnam entend renforcer son rayonnement international dans les domaines culturel, éducatif et social en accélérant la transformation numérique du patrimoine, en valorisant les ressources de la diaspora et en concrétisant ses engagements internationaux. Réunis le 22 octobre à Hanoï, les membres du Groupe de travail interministériel ont défini les priorités stratégiques pour la période 2027-2030.

Drames sociaux ou comédies, contes animés ou films d’auteur : cinq séances permettront d'apprécier un cinéma à la fois créatif, subtil et profondément empreint d’humanité. Photo : organisateurs

La Wallonie se réinvite dans les salles vietnamiennes pour une semaine exclusive

La 9e édition de la Semaine du cinéma de Wallonie-Bruxelles au Vietnam se déploiera du 23 au 28 octobre à Hanoi, Huê et Hô Chi Minh-Ville. Placé sous les auspices de la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam, cet événement culturel phare convie le public local à découvrir une sélection exclusive d’œuvres cinématographiques issues de la communauté francophone de Belgique.