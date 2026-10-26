Tourisme

Le Vietnam s’offre le top 5 mondial des voyages les plus accessibles en 2026

De l’Asie à l’Europe de l’Est, plusieurs pays d’Asie et d’Europe de l’Est combinent hébergements accessibles, spécialités locales à petits prix et transports économiques. Le média indien NDTV a sélectionné les escales les plus économiques du moment, où paysages d’exception riment avec luxe accessible.

Le top 5 des escapades les plus accessibles en 2026 fait la part belle au Vietnam. Photo: VNA
Le top 5 des escapades les plus accessibles en 2026 fait la part belle au Vietnam. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – À deux mois du Nouvel An, le média indien NDTV Profit a dévoilé sa sélection de destinations de vacances de fin d’année les plus économiques du moment, promettant paysages d’exception et luxe abordable pour les voyageurs en solo ou en famille.

Voyager à l’étranger ne rime pas forcément avec dépenses excessives. De l’Asie à l’Europe de l’Est, les destinations continuent de proposer aux visiteurs internationaux des hébergements abordables, une cuisine locale économique et des transports à bas prix, la formule parfaite pour optimiser leur budget de vacances.

Cinquième au palmarès mondial, le Vietnam demeure l’une des options les plus sûres pour les voyageurs en quête d’un bon rapport qualité-prix, sans compromis sur l’expérience

Selon le média indien d’information économique et financière, les visiteurs peuvent facilement y dénicher des hébergements abordables et savourer une cuisine de rue à des tarifs très compétitifs.

Le pays déploie un large éventail d’attraits — plages, villes chargées d’histoire, métropoles vibrantes et paysages ruraux pittoresques — le tout à des prix particulièrement accessibles pour les routards et les voyageurs au budget limité, souligne NDTV Profit.

En tête de classement, le Sri Lanka s’impose comme une destination de choix pour les voyageurs en quête d’un subtil équilibre entre petits prix et infrastructures touristiques solides, souligne le site.

Viennent ensuite la Serbie qui offre l’un des voyages les plus abordables, en particulier pour ceux qui fuient le tourisme de luxe. Ce pays européen est talonné par le Népal, une destination attrayante pour les voyageurs à petit budget, car le coût de la vie y reste modeste par rapport à de nombreux autres lieux touristiques.

Complétant le top 5, la Géorgie séduit par sa diversité : entre sommets majestueux, cités chargées d’histoire et tradition culinaire réputée, le pays offre un atout budgétaire majeur, la plupart de ses trésors — églises, panoramas et ruelles anciennes — étant accessibles gratuitement. – VNA

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