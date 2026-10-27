Politique

Le leader To Lam rencontre les anciennes conductrices militaires de la piste Truong Son

À l’occasion du 58e anniversaire de la création de l’unité des conductrices militaires de la piste Truong Son, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a salué leurs sacrifices et demandé aux autorités de veiller à ce qu’elles bénéficient pleinement des politiques de reconnaissance et de soutien auxquelles elles ont droit.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, s'exprime à la rencontre. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, s'exprime à la rencontre. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a rencontré le 27 octobre à Hanoï les anciennes conductrices militaires de la piste Truong Son, à l’approche du 58e anniversaire de la création de leur unité, le 18 décembre 1968.

Lors de cette rencontre empreinte d’émotion, Nguyen Thi Hoa, cheffe du comité de liaison de l’unité, a retracé l’histoire de cette formation, qui s’est vu décerner en 2014 le titre de « Héros des Forces armées populaires ». Cette distinction a également été attribuée à titre posthume à sa commandante, Phung Thi Vien.

Issue du premier peloton constitué le 18 décembre 1968, l’unité réunissait de jeunes volontaires et des militaires, formés en urgence à la conduite et à la mécanique dans des conditions particulièrement difficiles. Bravant les bombardements et les routes escarpées de la piste Truong Son, ces conductrices ont acheminé sans relâche des approvisionnements vers le front et évacué les blessés vers les hôpitaux de campagne.

Au fil des années, ces anciennes combattantes ont continué de faire vivre les valeurs exemplaires des « soldats de l’Oncle Hô ». Quelque 90 % de leurs foyers ont obtenu le titre de « famille culturelle ». Elles participent également activement aux mouvements d’émulation patriotique, aux activités de l’Association des anciens combattants et à celles des organisations de masse locales.

Profondément ému par ces retrouvailles, témoignage d’une fraternité d’armes indéfectible, To Lam a adressé, au nom des dirigeants du Parti et de l’État ainsi qu’en son nom personnel, ses salutations chaleureuses et sa profonde gratitude aux anciennes combattantes, à leurs familles et aux membres de l’unité qui n’avaient pu assister à la rencontre.

Il a souligné que le Parti, l’État et le peuple vietnamien resteraient à jamais reconnaissants envers celles qui ont sacrifié leur jeunesse pour la patrie. Il a également rappelé la responsabilité des autorités de leur garantir une vie digne et sereine, un accès adéquat aux soins médicaux ainsi qu’un accompagnement durable face aux difficultés de l’existence.

vnanet-tbt.jpg
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et des anciennes conductrices militaires de la piste Truong Son. Photo: VNA

Le dirigeant a demandé de renforcer le contrôle de la mise en œuvre des directives du Parti et de l’État en la matière. Il a chargé le ministère compétent, en coordination étroite avec les collectivités locales et le comité de liaison de l’unité, de dresser un bilan exhaustif de la situation sociale, médicale et financière de chacune des anciennes combattantes. Il a exigé que l’ensemble des prestations et des mesures préférentielles auxquelles elles ont droit leur soient intégralement accordées au cours de l’année 2026.

Il a également demandé aux services de santé militaires de se coordonner avec le réseau médical civil local afin d’évaluer l’état de santé de chacune, de mettre en place des programmes personnalisés de soins, de convalescence et de rééducation fonctionnelle, et de renforcer l’aide matérielle et morale en faveur des femmes fragilisées, à mobilité réduite, isolées ou dépourvues de revenus stables.

Il a en outre appelé les comités locaux du Parti, les autorités, le Front de la Patrie du Vietnam ainsi que les associations de femmes et d’anciens combattants à résoudre rapidement les difficultés auxquelles ces personnes méritantes sont confrontées, notamment en matière de logement et de conditions de vie. Il a exhorté les cadres concernés à faire preuve d’un sens aigu des responsabilités et d’un dévouement exemplaire dans l’accomplissement de cette mission.

Le secrétaire général du Parti et président de la République a enfin chargé le ministère de la Défense de soutenir l’organisation des rencontres traditionnelles annuelles de l’unité.

Remerciant chaleureusement les familles et les organismes qui accompagnent ces femmes depuis des décennies, le dirigeant To Lam a conclu en rappelant que la reconnaissance envers les personnes ayant rendu des services méritoires à la patrie constituait à la fois un devoir moral et une responsabilité politique pour le Parti et l’État. Les fruits du développement national doivent, a-t-il souligné, se traduire concrètement par une amélioration des conditions de vie de celles et ceux qui ont consenti les plus grands sacrifices pour le pays. - VNA

#anciennes conductrices militaires de la piste Truong Son #To Lam #Héros des Forces armées populaires
Suivez VietnamPlus

Mémoire des martyrs

Sur le même sujet

Des femmes soldats transportent des conduites de carburant en janvier 1972

Dans le pipeline de carburant Truong Son coule la veine de la victoire

Bien plus qu’une simple infrastructure stratégique, le pipeline de carburant de plus de 1.700 km, étendu par la suite à près de 5.000 km, au cœur de la piste Truong Son, incarne l’ingéniosité, la résilience et les sacrifices silencieux du peuple vietnamien durant la résistance anti-américaine.

Exposition «Légende de la piste de Truong Son - piste Hô Chi Minh » à Hanoï

Exposition «Légende de la piste de Truong Son - piste Hô Chi Minh » à Hanoï

En l’honneur du 49e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril) et du 65e de l'ouverture de la piste de Truong Sơn, appelée aujourd’hui piste Hô Chi Minh (19 mai), une exposition sur cette piste s’est ouverte le 26 avril au Centre de conservation du patrimoine de Thang Long - Hanoï.

Voir plus

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm (à droite) et le secrétaire général du Mouvement de la gauche unie (MIU) de la République dominicaine, Miguel Mejía, à Hanoi, le 26 octobre. Photo : VNA

Le leader Tô Lâm reçoit une délégation de la Gauche unie de la République dominicaine

Réaffirmant que le Vietnam accorde une grande importance à ses relations d’amitié et de coopération avec la République dominicaine, le MIU et les forces politiques de ce pays, le secrétaire général et président Tô Lâm a proposé que les deux partis mettent en œuvre efficacement l’Accord de coopération pour la période 2023-2028 et contribuent à renforcer les liens bilatéraux, notamment dans les domaines du commerce, de l’investissement, du tourisme et de l’agriculture.

Le secrétaire général et président Tô Lâm s'exprime lors de la première séance du Comité directeur central sur l'action extérieure et l'intégration internationale. Photo: VNA

Le leader Tô Lâm salue l’action extérieure du pays et assigne des tâches

Qualifiant l’action extérieure et l’intégration internationale de missions « essentielles et permanentes » — telles que définies par le 14e Congrès national du Parti —, il a insisté sur le fait qu’elles relèvent de la responsabilité de l’ensemble du système politique. Préserver la stabilité pour croître, et croître pour renforcer la résilience interne et l’autonomie : ces impératifs doivent guider chaque décision stratégique du pays.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân (à droite) et le Premier ministre polonais Donald Tusk, à Hanoi, le 26 octobre. Photo : VNA

Le législateur suprême plaide pour des liens accrus avec le Parlement polonais

À travers ses activités législatives et de surveillance, l’Assemblée nationale du Vietnam s’engage à instaurer un environnement des investissements et des affaires favorable et transparent. L’objectif est d’optimiser l’application des politiques publiques, de consolider la confiance des entreprises locales et étrangères, et de jeter ainsi les bases d’un partenariat de long terme avec la Pologne.

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva lors d’un meeting de campagne électorale à São Paulo, le 24 octobre 2026. Photo : Xinhua/VNA

Félicitations au président brésilien pour sa réélection

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, ainsi que le Premier ministre Lê Minh Hung, ont adressé, le 26 octobre, des messages de félicitations à Luiz Inácio Lula da Silva à l’occasion de sa réélection à la présidence du Brésil pour le mandat 2027-2031.