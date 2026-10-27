Le leader To Lam rencontre les anciennes conductrices militaires de la piste Truong Son

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a rencontré le 27 octobre à Hanoï les anciennes conductrices militaires de la piste Truong Son, à l’approche du 58e anniversaire de la création de leur unité, le 18 décembre 1968.

Lors de cette rencontre empreinte d’émotion, Nguyen Thi Hoa, cheffe du comité de liaison de l’unité, a retracé l’histoire de cette formation, qui s’est vu décerner en 2014 le titre de « Héros des Forces armées populaires ». Cette distinction a également été attribuée à titre posthume à sa commandante, Phung Thi Vien.

Issue du premier peloton constitué le 18 décembre 1968, l’unité réunissait de jeunes volontaires et des militaires, formés en urgence à la conduite et à la mécanique dans des conditions particulièrement difficiles. Bravant les bombardements et les routes escarpées de la piste Truong Son, ces conductrices ont acheminé sans relâche des approvisionnements vers le front et évacué les blessés vers les hôpitaux de campagne.

Au fil des années, ces anciennes combattantes ont continué de faire vivre les valeurs exemplaires des « soldats de l’Oncle Hô ». Quelque 90 % de leurs foyers ont obtenu le titre de « famille culturelle ». Elles participent également activement aux mouvements d’émulation patriotique, aux activités de l’Association des anciens combattants et à celles des organisations de masse locales.

Profondément ému par ces retrouvailles, témoignage d’une fraternité d’armes indéfectible, To Lam a adressé, au nom des dirigeants du Parti et de l’État ainsi qu’en son nom personnel, ses salutations chaleureuses et sa profonde gratitude aux anciennes combattantes, à leurs familles et aux membres de l’unité qui n’avaient pu assister à la rencontre.

Il a souligné que le Parti, l’État et le peuple vietnamien resteraient à jamais reconnaissants envers celles qui ont sacrifié leur jeunesse pour la patrie. Il a également rappelé la responsabilité des autorités de leur garantir une vie digne et sereine, un accès adéquat aux soins médicaux ainsi qu’un accompagnement durable face aux difficultés de l’existence.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et des anciennes conductrices militaires de la piste Truong Son. Photo: VNA

Le dirigeant a demandé de renforcer le contrôle de la mise en œuvre des directives du Parti et de l’État en la matière. Il a chargé le ministère compétent, en coordination étroite avec les collectivités locales et le comité de liaison de l’unité, de dresser un bilan exhaustif de la situation sociale, médicale et financière de chacune des anciennes combattantes. Il a exigé que l’ensemble des prestations et des mesures préférentielles auxquelles elles ont droit leur soient intégralement accordées au cours de l’année 2026.

Il a également demandé aux services de santé militaires de se coordonner avec le réseau médical civil local afin d’évaluer l’état de santé de chacune, de mettre en place des programmes personnalisés de soins, de convalescence et de rééducation fonctionnelle, et de renforcer l’aide matérielle et morale en faveur des femmes fragilisées, à mobilité réduite, isolées ou dépourvues de revenus stables.

Il a en outre appelé les comités locaux du Parti, les autorités, le Front de la Patrie du Vietnam ainsi que les associations de femmes et d’anciens combattants à résoudre rapidement les difficultés auxquelles ces personnes méritantes sont confrontées, notamment en matière de logement et de conditions de vie. Il a exhorté les cadres concernés à faire preuve d’un sens aigu des responsabilités et d’un dévouement exemplaire dans l’accomplissement de cette mission.

Le secrétaire général du Parti et président de la République a enfin chargé le ministère de la Défense de soutenir l’organisation des rencontres traditionnelles annuelles de l’unité.

Remerciant chaleureusement les familles et les organismes qui accompagnent ces femmes depuis des décennies, le dirigeant To Lam a conclu en rappelant que la reconnaissance envers les personnes ayant rendu des services méritoires à la patrie constituait à la fois un devoir moral et une responsabilité politique pour le Parti et l’État. Les fruits du développement national doivent, a-t-il souligné, se traduire concrètement par une amélioration des conditions de vie de celles et ceux qui ont consenti les plus grands sacrifices pour le pays. - VNA