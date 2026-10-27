Politique

Vietnam-R. de Corée : renforcer les liens d’amitié entre les peuples

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a reçu le 27 octobre une délégation de l’Association d’amitié République de Corée -Vietnam, appelant à renforcer les échanges populaires et à élargir la coopération bilatérale dans de nouveaux domaines.

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man (droite), et le président de l’Association d’amitié République de Corée -Vietnam, Lee Shin Jae. Photo : VNA
Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man (droite), et le président de l’Association d’amitié République de Corée -Vietnam, Lee Shin Jae. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a reçu dans l’après-midi du 27 octobre à Hanoï, une délégation de l’Association d’amitié République de Corée -Vietnam conduite par son président, Lee Shin Jae, en visite au Vietnam.

Il a souligné le rôle important de la diplomatie populaire dans le renforcement des fondements sociaux des relations bilatérales, l’approfondissement de la compréhension mutuelle entre les deux peuples et la concrétisation du contenu du partenariat stratégique global Vietnam-République de Corée.

Il a salué les contributions de l’Association d’amitié République de Corée et de son président, Lee Shin Jae, à la promotion des échanges entre les deux peuples, notamment à travers les échanges culturels, l’aide aux Vietnamiens touchés par les catastrophes naturelles, la construction d’écoles, l’octroi de bourses aux étudiants vietnamiens et le soutien à la communauté vietnamienne en République de Corée.

Le dirigeant vietnamien a affirmé que le Vietnam considérait toujours la République de Corée comme l’un de ses principaux partenaires dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, des sciences et technologies, du tourisme, ainsi que de l’éducation et de la formation.

Le pays figure actuellement parmi les principaux investisseurs étrangers au Vietnam, avec un montant cumulé d’investissements enregistrés dépassant 100 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2026. La coopération touristique constitue également un point fort des relations entre les deux pays. Au cours des neuf premiers mois de 2026, le Vietnam a accueilli plus de 3 millions de visiteurs sud-coréens.

Pour sa part, Lee Shin Jae a indiqué que la République de Corée et le Vietnam avaient développé leur coopération dans de nombreux domaines, de la politique et de l’économie à la culture. L’amitié entre les deux pays se consolide non seulement grâce à l’étroite coopération entre leurs gouvernements et leurs parlements, mais aussi grâce aux échanges réguliers et au partage d’expériences entre leurs populations.

En tant que passerelle d’amitié entre les deux peuples, l’Association d’amitié République de Corée-Vietnam a mené de nombreuses activités concrètes, notamment des actions humanitaires, l’attribution de bourses, ainsi que des échanges culturels et entre les jeunes.

Pour la période à venir, Lee Shin Jae a exprimé le souhait de poursuivre une coopération étroite avec l’Union des organisations d’amitié du Vietnam afin de promouvoir les échanges, d’organiser des forums de mise en relation dans les domaines de l’investissement et du commerce, et d’élargir la coopération à de nouveaux secteurs tels que l’intelligence artificielle, la recherche scientifique et le transfert de technologies.

Partageant ces propositions, Tran Thanh Man a souligné la nécessité de poursuivre les échanges de délégations et les contacts de haut niveau, ainsi que de renforcer la promotion du commerce et des investissements, en particulier dans les domaines tels que les sciences et technologies, l’innovation, l’industrie des semi-conducteurs et l’intelligence artificielle.

Il a également appelé à intensifier les échanges entre les populations, en facilitant notamment l’augmentation du nombre de touristes sud-coréens au Vietnam et de Vietnamiens en République de Corée, afin de renforcer la compréhension mutuelle et les liens entre les deux peuples.

Le dirigeant Tran Thanh Man a souhaité que l’Association d’amitié République de Corée -Vietnam continue de soutenir la communauté vietnamienne vivant, étudiant et travaillant dans le pays. De son côté, le Vietnam, par l’intermédiaire de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam et des organismes concernés, continuera de faciliter les conditions de vie, d’études, de production et d’activité économique de la communauté sud-coréenne au Vietnam.

Enfin, il a affirmé que l’Assemblée nationale du Vietnam maintiendrait des relations étroites avec l’Assemblée nationale sud-coréenne afin de renforcer les échanges d’expériences en matière d’élaboration des lois et de supervision parlementaire, dans le but d’améliorer l’efficacité des travaux des deux institutions. - VNA

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