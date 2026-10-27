Le président de l’AN reçoit des dirigeants d’organisations internationales d’audit

Hanoï (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a reçu le 27 octobre à Hanoï une délégation de dirigeants d’organisations internationales d’audit, à l’occasion de leur participation au séminaire international sur le rôle des institutions supérieures de contrôle dans un nouveau contexte, placé sous le thème « Vision, institutions et innovation ».

Lors de la rencontre, Tran Thanh Man a souligné l’importance d’une gouvernance nationale moderne, transparente et responsable dans la réalisation des objectifs de développement du Vietnam à l’horizon 2030 et 2045.

Il a mis en avant cinq orientations essentielles : renforcer la confiance du public et la discipline financière ; garantir l’indépendance des institutions supérieures de contrôle tout en assurant leur responsabilité ; privilégier la prévention des irrégularités et l’amélioration de la gouvernance ; promouvoir la transformation numérique et l’application de l’intelligence artificielle ; et approfondir une coopération internationale concrète, équitable et mutuellement bénéfique.

Le dirigeant vietnamien a appelé l’Audit d’État du Vietnam à poursuivre sa modernisation, à renforcer son professionnalisme et son intégrité, ainsi qu’à tirer parti des expériences internationales tout en partageant ses propres acquis avec la communauté mondiale de l’audit public.

Il a souligné que, malgré les différences de modèles organisationnels, les institutions supérieures de contrôle avaient une mission commune : Protéger l’intérêt public, améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources nationales, renforcer l’obligation de rendre compte et servir la population.

De son côté, le président de l’ Organisation asiatique des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ASOSAI), également vérificateur général et contrôleur général de l’Inde, K. Sanjay Murthy, a estimé que face à l’évolution rapide du monde et à la multiplication des défis, les institutions supérieures de contrôle doivent renforcer leurs compétences professionnelles, moderniser leurs systèmes et adapter leurs méthodes.

Il a souligné que les compétences numériques pouvaient améliorer les capacités d’analyse et d’évaluation, sans toutefois remplacer l’expertise des auditeurs.

Il s’est dit convaincu que les résultats du séminaire contribueraient à renforcer la coopération entre les institutions supérieures de contrôle et leur capacité à relever les défis futurs. -VNA