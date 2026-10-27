Vietnam - République dominicaine: promouvoir la coopération entre les deux Partis

Hanoï (VNA) – Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, s'est entretenu, le 27 octobre à Hanoï, avec Miguel Mejia, secrétaire général du Mouvement de la gauche unie (MIU) de la République dominicaine, en visite de travail au Vietnam.

Les deux parties se sont informées de la situation de leurs Partis et de chaque pays, ont fait le point sur la mise en œuvre de l’accord de coopération entre les deux Partis pour la période 2023-2028 et ont discuté de nouvelles orientations et mesures visant à renforcer son application. Elles ont également échangé leurs points de vue sur la situation mondiale, la région Asie-Pacifique, l’Amérique latine et d’autres questions d’intérêt commun.

Elles sont convenues de mesures destinées à approfondir les relations entre les deux Partis et les deux pays. Elles se sont engagées à promouvoir les échanges et les visites à tous les niveaux par les canaux du Parti, du gouvernement et des organes législatifs, ainsi que les échanges entre les peuples.

Elles ont également convenu de faciliter la mise en relation des entreprises et de promouvoir la coopération commerciale et les investissements dans des secteurs à fort potentiel, notamment les télécommunications, la transformation numérique, les hautes technologies, l’agriculture et le tourisme.

Les deux parties encouragent en outre les échanges et la coopération entre les organisations d’amitié, les organisations politico-sociales et la coopération décentralisée, tout en renforçant leur coordination et leur soutien mutuel au sein des forums multilatéraux des partis politiques. -VNA