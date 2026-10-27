Vietnam et Chine renforcent la coopération économique, financière et en matière d’investissement

Hanoï (VNA) – Le 27 octobre après-midi, à Hanoï, la vice-ministre des Finances Nguyen Thi Bich Ngoc a reçu une délégation du Bureau de recherche du Conseil des affaires d’État de Chine, conduite par son vice-directeur, Fan Bi, selon le ministère des Finances.



Nguyen Thi Bich Ngoc a indiqué que la coopération en matière d’investissement entre les deux pays continuait de se développer positivement, conformément à l’orientation visant à renforcer une coopération concrète dans de nombreux domaines.



Dans le secteur de l’investissement, la Chine figure toujours parmi les premiers pays en nombre de nouveaux projets d’investissement au Vietnam. Ce résultat témoigne de l’attractivité du marché vietnamien ainsi que de l’intérêt des entreprises chinoises pour l’environnement d’investissement et les opportunités commerciales au Vietnam.



Concernant les perspectives de coopération, la vice-ministre a indiqué que le Vietnam encourageait les entreprises chinoises disposant de capacités solides, d’une bonne réputation et de technologies avancées à poursuivre leurs investissements et à élargir leurs activités au Vietnam. Les secteurs prioritaires comprennent notamment les industries de transformation et de fabrication de haute technologie, l’électronique, les semi-conducteurs, la fabrication intelligente, les machines et équipements industriels, les véhicules électriques, les batteries et le stockage de l’énergie, les nouvelles énergies, l’économie numérique, les infrastructures et la logistique.



Parallèlement à la coopération en matière d’investissement, les deux pays poursuivent la mise en œuvre de programmes et de projets de coopération au développement financés sous-forme d'aide non remboursable ou des prêts préférentiels. Ces initiatives portent sur des domaines concrets tels que l’éducation, la formation, la santé, la construction d’infrastructures culturelles, l’amélioration des conditions de vie et le développement des ressources humaines, contribuant ainsi au renforcement des capacités et à l’amélioration des conditions du développement socio-économique.



Fan Bi, de son côté, a indiqué que les deux parties intensifiaient leurs échanges d’informations et le partage d’expériences en matière d’élaboration et de mise en œuvre des politiques. Ces échanges devraient contribuer à promouvoir une coopération plus concrète et plus efficace dans les domaines de l’investissement, de la finance et de la connectivité des chaînes d’approvisionnement.



Il a particulièrement salué les propositions globales et les orientations stratégiques présentées par la vice-ministre vietnamienne concernant les perspectives de coopération entre les deux parties. Il a également affirmé que la délégation transmettrait l’ensemble des avis recueillis aux dirigeants du Conseil des affaires d’État et aux ministères et organismes chinois concernés, pour examen et mise en œuvre. - VNA

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