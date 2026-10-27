Le Vietnam mise sur l’or bleu de la thalasso pour conjurer le hors-saison

Alger (VNA) – Le Vietnam ambitionne de s’affranchir de la saisonnalité de son tourisme en transformant ses sources thermales et ses zones côtières en complexes intégrés ouverts toute l’année, mêlant bien-être, hôtellerie de luxe et immobilier de loisirs.



Cette information a été dévoilée lundi 26 octobre par l’ambassadeur du Vietnam en Algérie, Vũ Duy Long, lors d’un forum du tourisme thermal, organisé par le ministère algérien du Tourisme et de l’Artisanat dans la wilaya de Guelma.



Le Vietnam a pris l’initiative de s’entourer des partenaires mondiaux de premier plan. Le pays s’appuie notamment sur l’expertise japonaise pour le déploiement des normes Onsen et des technologies de filtration minérale en circuit fermé. En complément, il collabore avec des spécialistes européens pour optimiser la gestion et le management dans les domaines de la physiothérapie et de la réadaptation fonctionnelle, a-t-il fait savoir.



Grâce à une stratégie de modernisation de ses ressources, l’industrie touristique vietnamienne génère désormais plus de 30 milliards de dollars de recettes annuelles, contribuant à hauteur de 8 à 10 % au PIB du pays, a-t-il souligné.



À cette occasion, l’ambassadeur Vu Duy Long a convié les représentants du algérien du Tourisme et de l’Artisanat, ainsi que les associations et opérateurs du secteur, à découvrir par eux-mêmes les bienfaits des sources thermales et de la thalassothérapie au Vietnam.



Réitérant sa volonté de lier les experts, investisseurs et acteurs touristiques des deux nations, le diplomate s’est également engagé à faciliter pleinement les démarches de visa pour les délégations, les entreprises et les voyageurs algériens.



En présence de nombreux experts et académiciens, investisseurs, représentants d’établissements thermaux, médecins spécialisés en médecine thermale et diplomates, la matinée d’ouverture du forum a débuté par la projection d’un documentaire mettant en lumière le potentiel et l’essor du thermalisme en Algérie.



Les délégués ont ensuite entamé des séances de travail dédiées à la modernisation et à la mise aux normes internationales des stations thermales. Au cœur des débats, l’encouragement à l’investissement touristique thermal, l’innovation et la simplification administrative visent à faciliter le déploiement de projets d’envergure conjuguant thérapies naturelles, loisirs et bien-être.



Intervenant lors du forum, la ministre algérienne du Tourisme et de l’Artisanat, Houria Meddahi, a souligné que cet événement marquait une étape cruciale pour positionner le thermalisme au cœur de la stratégie touristique nationale.



Elle a rappelé que l’Algérie dispose d’un potentiel naturel considérable avec 282 sources thermales réparties à travers 40 provinces. L’objectif ultime est désormais de transformer ces richesses en de puissants leviers pour diversifier l’économie, attirer les investissements et créer des emplois.



Les délégués ont également mis en commun leurs expertises sur la formation et la montée en compétences du personnel des stations thermales. Les débats ont en outre porté sur les stratégies de marketing et de promotion de ce segment touristique stratégique, tant sur le marché algérien qu’à l’échelle internationale. – VNA





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